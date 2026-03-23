Carolina Mejía a la calle para afianzar su proyecto presidencial

Carolina Mejía inicia su camino hacia la nominación presidencial del PRM para 2028, tras concluir su etapa como Secretaria General del partido. ( FUENTE EXTERNA )

Este fin de semana, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, prácticamente se despidió de la Secretaría General del Partido Revolucionario Moderno (PRM) con un acto que, al mismo tiempo, marca el punto de partida para buscar la nominación presidencial de esa organización.

Tras dos elecciones como alcaldesa del Distrito Nacional, y siendo hija del expresidente Hipólito Mejía, ya tiene listo su equipo para salir pueblo por pueblo a conquistar a la dirigencia de su partido, que tendrá que escoger el candidato que habrá de sustituir a Luis Abinader en el proceso electoral del 2028.

Mejía no solamente ha sido la autoridad de la capital, sino que ha ocupado, al mismo tiempo, la Secretaría General de su partido, además de ser la primera candidata vicepresidencial del PRM en el proceso electoral de 2016, acompañando al hoy presidente Luis Abinader.

Y cito el dato de compañera de boleta de Abinader, por ser este un elemento que ha definido a tres de los últimos cuatro presidentes de la República Dominicana. Pongo como ejemplos a su padre, Hipólito, quien fue compañero de boleta de José Francisco Peña Gómez en 1990 y logró la presidencia posteriormente, en el período 2000-2004; a Leonel Fernández, compañero de boleta de Juan Bosch en 1994, y posteriormente presidente en los períodos 1996-2000 y 2004-2012; y, por último, a Luis Abinader, compañero de boleta de Hipólito Mejía en 2012, logrando la Presidencia en 2020, posición que ostenta en un segundo período.

Pero Carolina está obligada a comenzar a construir su proyecto desde su propia figura y sus ideas, al margen de su padre, quien ha sido un promotor de sus aspiraciones y que, como él mismo plantea, "está tirado en la calle del medio" por su hija.

Mejía es vista como una de las figuras del relevo en su partido por su empatía y cercanía, y tendrá que enfrentarse a David Collado, otro aspirante del PRM que aparece bien posicionado y proyectado, aunque en política se deja claro que aceptación no es igual a intención de voto.

Al parecer, la heredera de Hipólito concentrará sus esfuerzos en las bases de ese partido que, a decir de algunos dirigentes, han sido olvidadas, aunque ese disgusto no se siente a gran escala dentro de la organización.

Carolina, con linaje y abolengo político, saldrá bien posicionada en la competencia perremeísta, porque ya, junto a David Collado, es vista como una de las candidatas con mayores condiciones para competir por la nominación presidencial.

Mejía tendrá que demostrar que ha construido un liderazgo que, pese a estar bajo la sombra de su padre, puede competir, y que la sociedad está en condiciones de votar por una mujer para dirigir los destinos del país.