Hospital Hugo Mendoza: "Nuestra política está centrada en el acompañamiento familiar"

Estimado señor de Castro:

Reciba un cordial saludo. Me dirijo a usted en mi condición de directora del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, con el mayor respeto hacia la trayectoria, seriedad y el valioso rol que históricamente ha desempeñado Diario Libre en la vida democrática del país, así como su aporte permanente al debate público informado y responsable.

Precisamente por ese reconocimiento institucional, considero oportuno compartir algunas reflexiones en relación con la publicación titulada "Vergüenza de servicio hospitalario", en la cual se utilizan términos como "vergüenza" y "abuso" para referirse a la atención brindada en hospitales públicos, incluyendo el nuestro. Si bien comprendemos y respetamos el derecho a la crítica, estos calificativos resultan particularmente sensibles cuando se aplican a una institución que atiende, de manera ininterrumpida, a la población pediátrica más vulnerable del país.

Deseo contextualizar además un intercambio previo que sostuve, vía WhatsApp, con el periodista Ángel García, quien se comunicó conmigo identificándose como miembro de su equipo. La conversación se produjo justo después de salir de un proceso de reanimación de un niño, en medio de la dinámica clínica habitual de un hospital de alta complejidad. Aun así, respondí de manera abierta y respetuosa a sus inquietudes, explicando nuestras políticas institucionales, aunque debo reconocer que el abordaje inicial me resultó algo directo dadas las circunstancias asistenciales del momento.

Durante ese intercambio, aclaré que en el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza:

Nuestra política está centrada en el acompañamiento familiar, garantizando que cada niño, niña o adolescente esté acompañado por su madre, padre o tutor.

En el caso de pacientes ingresados , se asegura el acompañamiento continuo.

, se asegura el acompañamiento continuo. En emergencias y consultas externas , debido al alto volumen de pacientes que atendemos diariamente, se permite el acompañamiento de un solo adulto responsable, con el objetivo de preservar la seguridad, el orden, la bioseguridad y la calidad de la atención.

, debido al alto volumen de pacientes que atendemos diariamente, se permite el acompañamiento de un solo adulto responsable, con el objetivo de preservar la seguridad, el orden, la bioseguridad y la calidad de la atención. En situaciones particulares o casos especiales, se realizan las flexibilizaciones necesarias en beneficio del paciente.

También expliqué que los tiempos de espera en determinadas especialidades, como cardiología pediátrica, responden a una sobredemanda nacional y a la limitada disponibilidad de especialistas en esa área, sumado a que el Hospital Hugo Mendoza es un centro altamente demandado por la confianza que ha generado en la población.

En este contexto, considero importante resaltar que el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza es un centro de referencia nacional, que ofrece más de 500,000 atenciones al año, con un promedio de más de 300 emergencias diarias, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estas cifras reflejan no solo la magnitud de la demanda, sino también el compromiso sostenido de nuestro personal médico, de enfermería, técnico y administrativo.

Asimismo, el hospital continúa fortaleciendo su capacidad resolutiva con la incorporación de nuevos servicios especializados, entre ellos: oftalmología, neurofisiología, fisioterapia respiratoria, electroencefalograma y atención especializada en salud mental, avances que evidencian un proceso constante de mejora y modernización.

Señor director, valoramos profundamente el papel de los medios de comunicación en la supervisión social y en la visibilizarían de los desafíos del sistema de salud. Al mismo tiempo, confiamos en que ese ejercicio crítico pueda seguir realizándose con el equilibrio, la contextualización y la responsabilidad que caracterizan a Diario Libre, especialmente cuando se trata de instituciones públicas que sostienen el derecho a la salud de miles de niños y familias.

Reiteramos nuestra plena disposición al diálogo, a la transparencia y a recibir a su equipo cuando lo considere pertinente, convencidos de que la comunicación abierta y el entendimiento mutuo siempre contribuyen más que la descalificación.