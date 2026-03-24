Presidente, no la promulgue.

Desde hace más de 100 años existe en nuestra legislación la figura de las candidaturas independientes. Sin embargo, por un deficiente desarrollo legislativo e institucional, nunca hemos podido votar por un candidato o candidata independiente.

Como usted sabe, el 13 de diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional emitió la sentencia TC/0788/24, que abre la posibilidad de que en las próximas elecciones los ciudadanos podamos elegir candidatos y candidatas independientes.

Hoy, un grupo de legisladores del PRM ha presentado un proyecto de ley que, en la práctica, elimina esa posibilidad. La iniciativa ya fue aprobada en el Senado y en la Cámara de Diputados. Tanto su presidente como la distinguida vicepresidenta han expresado su respaldo a esta eliminación, bajo argumentos que carecen de sustento suficiente.

El trámite legislativo llevará esta ley a su escritorio para su promulgación u observación. Permítame, en estas breves líneas, señalarle lo que el país perdería si se convierte en ley.

Ahora sí podemos participar. Los líderes comunitarios podrán integrarse directamente a la política sin tener que inscribirse en un partido. Esto democratiza el acceso al poder y abre las puertas a personas capaces, con vocación de servicio, que no desean formar parte de estructuras partidarias.

Más respeto al dinero público. La participación de candidaturas independientes obligará a un uso más transparente y eficiente de los recursos, orientado a propuestas conectadas con las necesidades reales de la ciudadanía.

Salvemos la democracia de ahogarse. La abstención electoral ha alcanzado niveles alarmantes: las elecciones de 2024 registraron la mayor en 62 años. No es un fenómeno atribuible a un partido, sino una señal clara de desapego y hartazgo ciudadano.

Las candidaturas independientes representan un tanque de oxígeno para una democracia que lo necesita. Permiten incorporar al debate público nuevas voces y liderazgos comprometidos con los problemas del país.

El momento de la mujer. Uno de los grandes desafíos de nuestra democracia es la participación femenina. Las candidaturas independientes abren una vía real para que, especialmente las lideresas comunitarias, puedan postularse con el respaldo directo de sus comunidades.

Con ello ganamos todos. Necesitamos una política con mayor presencia de la mujer.

También se fortalecen los partidos. Lejos de debilitarlos, la competencia los obliga a mejorar su oferta y a reconectar con la ciudadanía.

Quiero concluir apelando al líder de trayectoria intachable, al ciudadano que ha sacrificado vida profesional y familiar por servir al país, y que hoy tiene la oportunidad de dejar una huella perdurable.

Presidente, no la promulgue.