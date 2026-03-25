Gestionar el agua del subsuelo

El agua es un recurso básico e indispensable para la vida y la salud del ser humano. Debe suministrarse de manera eficiente, tanto en cantidad como en calidad, para lograr un desarrollo y un crecimiento sostenido.

Dado que el ser humano es un esclavo del agua y las fuentes de agua superficial, aparte de escasas en algunos lugares, cada día están más contaminadas en nuestro país, muchas comunidades se han visto obligadas a construir pozos y explotar las aguas del subsuelo. Sin embargo, en algunas zonas no se está haciendo un aprovechamiento racional de los acuíferos, presentando un nivel de vulnerabilidad alto, debido a que se hacen pozos profundos sin orden ni concierto.

En particular, la situación actual del Municipio de Constanza es preocupante, ya que se incumplen los requisitos mínimos que garanticen la seguridad de obtener agua a futuro. En efecto, la Norma Ambiental Sobre la Calidad de Aguas Subterráneas, en su Artículo 7 nos dice: "Cuando no se disponga información sobre la extensión de la zona de acción de los pozos profundos, la separación entre estos será de un mínimo de 300 metros"

En los últimos meses se han construido pozos tubulares que distan unos de otros entre 25 y 45 metros. ¿Por qué Medio Ambiente permite tales atrocidades? Queda claro que se hacen pozos sin su aprobación o si los autoriza incumple sus propias normas. Todos los acuíferos requieren de áreas de protección entre una captación de agua y otra. Los perímetros de protección varían de unos países a otros, aunque en general oscilan entre 100 m y 2 Km. No puede un pozo de construcción reciente interferir en el caudal bombeado por otro pozo que tiene varios años construido. El motivo de estas distancias se debe a que cuando se bombea agua de un pozo se forma un cono de depresión en la parte superior del mismo, descendiendo la cota del nivel del agua respecto a cuando no se bombea. Esta circunstancia es por lo que los pozos tienen que estar a unas distancias mínimas unos de otros.

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Lo peor de todo es que la mayor parte del agua del subsuelo de Constanza se utiliza en la agricultura, con sistemas de riego de muy baja eficiencia (riegos por aspersión), por lo que se desperdicia cerca del 70% de la misma. Lo anterior es grave, pero mucho peor es observar que sectores de este Municipio reciben agua en forma intermitente, durante dos días a la semana como mucho. ¿Por qué no se cumple el Artículo 15 de la Constitución, que nos dice que "el consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro consumo? ¿Por qué ciudadanos que viven donde se encuentra "La Madre de Todas las Aguas" carecen de un servicio regular de agua potable?

Por lo anterior, espero que el Ministerio de Medio Ambiente actúe raudo y con firmeza. La explotación irracional de los acuíferos amenaza con reducir el agua subterránea a niveles críticos, encareciendo su extracción y poniendo en riesgo la vida y el bienestar de miles de personas.