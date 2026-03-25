El hospital Hugo de Mendoza y las estadísticas que no muestran

El pasado jueves 19 de marzo, salí con mi hija de un año y ocho meses al Hospital Pediátrico Dr. Hugo de Mendoza, aunque tenemos seguro, había leído muchas notas de prensa sobre el buen servicio que ofrece el centro se salud y los modernos equipos médicos que posee. La llevamos a consulta porque estaba presentando un cuadro diarreico y también a realizarle un ecocardiograma por un foramen oval que le fue diagnosticado a los pocos meses de su nacimiento.

Pasada las 10 de la mañana, cuando estábamos frente al "modélico hospital", su madre y yo, nos pregunta una de las porteras qué procedimiento le vamos a realizar, le explicamos y nos indica que solo puede entrar uno de los dos padres, le digo que la idea es ayudarnos entre sí para uno cargar la niña y el otro llevar los bultos y nos reitera que solo puede entrar uno, le pido que me permita entrar y que si hay inconvenientes yo hablaría luego con la señora Dhamelisse Then y afirma no conocerla, (o sea, no conocía a la directora del hospital en que trabaja).

Aunque la joven portera estaba vestida de civil, he visto allí en otros momentos a militares con su "uniforme rameado" en la labor de portero y hasta revisando los bultos de los bebés previo a autorizar la entrada al centro de salud... la verdad que no imaginaba una medida más invasiva y poco higiénica en un hospital.

Unos 12 minutos después de su ingreso al centro, mi pareja sale con la niña al hombro y me cuenta que la cita para el ecocardiograma la colocaron para septiembre (180 días después o medio año de espera), también me pide que para la consulta mejor nos fuéramos a centro privado.

Mientras íbamos a la clínica, le escribo a la señora Then y la consulto sobre los episodios vividos una hora antes: lo del padre único, según ella es una "medida de seguridad" y sobre la extensa espera para el estudio respondió: "Sobredemandada. La gente prefiere el Hugo Mendoza Pocos cardiólogos pediatras a nivel nacional", fin de la cita.

Al llegar a la clínica, el pediatra me confirmó que requería internamiento inmediato, de hecho, este lunes cumple cuatro días interna. Le han brindado atenciones humanas y de calidad... todo lo que hubiésemos deseado que recibiera en el "hospital público", pero no; ellos están muy ocupados sumando estadísticas, en donde pasan por alto la cantidad de padres que como yo no pudieron pasar de la puerta, tampoco suman en sus notas de relaciones públicas ese largo periodo de espera para brindar cualquier servicio que no sea "una emergencia", o esa alta cifra de ciudadanos que son obligados a acudir a una costosa clínica porque la deficiencia hospitalaria los dejó desamparados... son estos numeritos los que no aparecen en los levantamientos del Hospital Dr. Pediátrico Hugo de Mendoza.

¿Qué ese es el mejor hospital infantil del país? Eso solo revelaría las precarias condiciones en que se encuentran los centros hospitalarios con los que se están comparando.