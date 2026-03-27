Desarrollo económico y desarrollo financiero, dos hermanos gemelos

Sin finanzas sólidas no hay crecimiento, la eficiencia bancaria es la clave para transformar la productividad y reducir los costos del progreso económico. ( SHUTTERSTOCK )

Existe una estrecha relación entre ambos mundos: el financiero y el económico, pero, obviamente, no son las mismas cosas. Si lo económico va bien, por supuesto, es favorecido por las finanzas públicas y privadas.

Una de las razones menos estudiada por los expertos nacionales es la que se refiere a la relación entre crédito privado y el PIB. El desarrollo financiero promueve mayores inversiones y una asignación más productiva del capital, lo que genera un mayor crecimiento del ingreso. Por ende, los beneficios del desarrollo financiero se extienden más allá de las inversiones.

Por lo regular mejoran los servicios, o sea, son más eficientes y permiten a las empresas y los hogares evitar costos de transacciones en efectivo gracias a la banca electrónica, reducen costos de transporte, costos de envíos de remesas, y la oportunidad de invertir en activos financieros y distribuir adecuadamente el gasto en consumo típico de los hogares.

El avance de la banca dominicana es notorio. El mercado financiero muestra una solidez de años de experiencia, y las asimetrías de información existente es uno de los grandes retos.

Los pobres se basan en el sector informal todavía para obtener capital (los prestamistas abundan) de manera que el sector financiero lucha por integrar a un mayor número. Pero lamentablemente el crédito se mueve entre las clases media y la clase rica. Participan en ferias de viviendas o de vehículos, entre otras.

Los ricos tienen acceso y se benefician de los mercados financieros por lo que se intensifica la desigualdad de ingresos. En sus niveles más altos el desarrollo financiero ayuda a una proporción de personas de la sociedad.

El proceso de bancarización que venimos experimentando trata precisamente de integrar a un mayor número a los servicios financieros más variados y accesibles, sean estos bursátiles, seguros o bancarios propiamente. Esto permite a su vez canalizar mayores cantidades de ahorro hacia las inversiones productivas con más eficiencia, lo que genera mayor crecimiento económico.

Pero la pregunta que surge es ¿cómo promover un desarrollo financiero que estimule el crecimiento económico y reduzca la desigualdad, con estabilidad económica adecuada? La experiencia nos ofrece orientaciones generales amplias, pero el ritmo y el enfoque de liberalización debe adaptarse a cada país y sus realidades.

Un entorno macroeconómico que hemos disfrutado por más de dos décadas con mercados comerciales, de productos de trabajos flexibles, influye de manera directa en la estrategia de desarrollo financiero.

Para avanzar se requiere de nuevas estrategias más eficaces que eliminen los obstáculos que impiden el acceso a servicios financieros este 2026 viene cargado de expectativas sobre los recortes de las tasas financieras de parte de la FED y por tanto de un escenario favorable para las inversiones.

En cuanto a la relación crédito privado/PIB o de profundización financiera, estudios indican que en promedio es seis veces mayor en los países de altos ingresos que en los de ingresos bajos.

Otro indicador de profundización financiera es el referido a la relación M2/PIB, el M2 (M2: Medios de pago, comprende circulante en poder del público más depósitos a la vista en pesos del sector público y privado no financiero). Agregado bimonetario amplio, comprende circulante en poder del público más total de depósitos en pesos y en dólares del sector público y privado no financiero).

Para tener una idea en los de ingreso alto el número de sucursales bancarias por cada 100,000 adultos es de 85 cajeros automáticos y 45 sucursales bancarias mientras que en el del país de ingreso bajo promedio es de 3, y 6 respectivamente. Fuente: Atsushi Oshima y James A. Chan, del Departamento de Estadística del FMI. F&D junio 2011 "El acceso a servicios financieros básicos en los países de bajo ingreso está en aumento"

Si analizamos que tanto la profundización financiera medida por el crédito privado/PIB como el acceso a servicios financieros medido por el número de sucursales bancarias a nivel histórico se ve que los sectores más ricos de la sociedad en una etapa inicial son los más favorecidos. A medida que avanza el desarrollo financiero los segmentos más pobres se benefician. contribuyendo a la disminución de la desigualdad.

Los estudios económicos internacionales también han señalado que el índice de Gini de distintos países muestran que disminuyen más rápidamente en aquellos países con intermediarios financieros más desarrollados.

El Índice de Gini es una medida estadística que cuantifica la desigualdad en la distribución de ingresos o riqueza dentro de una población, variando entre 0 (igualdad perfecta) y 1 (desigualdad perfecta), donde una cifra cercana a 1 indica mayor concentración de recursos en pocas personas.

Otros estudios indican que los países en desarrollo podrán estar más expuesto en términos de riesgos debido a la globalización financiera por las turbulencias inducidas.

La calidad de las instituciones y las regulaciones bancarias son necesarias para reducir los grados de exposición a contagios e imprevistos. No olvidando de que la pobreza tiende a crecer en las crisis económicas dado que el nivel de gasto se reduce y la ayuda se estanca dado que los pobres con frecuencia pasan a depender más de las ayudas sociales.

Los indicadores macroeconómicos preparan el terreno del crecimiento sostenido sólido y esto se ve reflejado en las tendencias de los indicadores del desarrollo financiero.