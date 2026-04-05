Geraldo Espinosa Pérez llega a la Contraloría con un perfil técnico y probado. ( FUENTE EXTERNA )

Un ejercicio prolongado en la administración pública -veinticinco años- y una sólida capacitación profesional constituyen el aval que determinó la designación del nuevo contralor general de la república.

Los cambios de funcionarios gubernamentales se producen ocasionalmente por decisiones presidenciales y muchas veces la comunidad no queda debidamente empapada de quienes son los nuevos incumbentes. Se produce entonces, en esos casos, conjetura, suposición y podría decirse que especulación acerca de si los designados tienen capacidad o méritos para desempeñar las nuevas funciones.

Y es, señores, que los decretos no explican las cualidades de los nombrados, aunque el mandatario -siempre avispado- sí sabe a quién envía a determinada posición.

Por ejemplo, me preguntaba -y escuché a algunas personas hablando lo mismo- quién es Geraldo Espinosa Pérez, nuevo titular de la Contraloría General de la República, órgano del Poder Ejecutivo rector del control y la fiscalización interna de las recaudaciones y la inversión de los recursos públicos.

De primera intención me aparentó muy joven y me dispuse a indagar sobre él, obteniendo un perfil muy positivo.

Orígenes y estudios

Lo primero que establecí es que es nativo de Pescadería, pequeña comunidad del Sur de la provincia Barahona, la cual fue elevada a la categoría de distrito municipal en el 2001.

Nació allí el 25 de marzo de 1972, lo que significa que hace pocos días cumplió 54 años. Hijo de los señores Juan Pablo Espinosa (fallecido ya) y Agustina Pérez, ambos de excelente reputación en la zona.

Geraldo Espinosa Pérez egresó de la UASD con Licenciatura en Contabilidad en 1999. Hizo una especialidad en Tributos Internos en el Instituto de Capacitación Tributaria, antiguo INCAT, ahora Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI), la cual concluyó en 2003.

Enriqueció su capacitación de la siguiente forma:

a) Máster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas, Universidad Carlos III Madrid, España, 2010.

b) Diplomado en Presupuesto Público, Gestión Financiera, Macroeconomía y Política Fiscal, Asociación Argentina de Presupuesto y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), 2015.

c) Diplomado en Introducción a Mercados de Capitales, Universidad Iberoamericana (UNIBE), 2014.

d) Maestría en Administración de Negocios Concentración Operaciones, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), 2024.

Entre 1999 y 2023 participó en cursos, seminarios y talleres en materia de auditoría, administración, contabilidad, tesorería, impuestos, fiscalización y otros.

Experiencia de trabajo

Se inició en el 2001 como auditor en la Dirección General de Impuestos Internos, hasta el 2004. En el 2005 entró a la Tesorería Nacional, ocupando las funciones de encargado de contabilidad, encargado de análisis y gestión de riesgos y director administrativo y financiero, hasta 2021. Es de valor apuntar que en la Tesorería Nacional creó el informe de activos y pasivos del Tesoro, el monitor financiero y el sistema de inventario interno.

Desde abril del año 2021 se desempeñó como Subcontralor General de la República, lo cual evidencia que en la institución que ahora encabeza no es un improvisado. En la Contraloría, juntamente con su equipo, ha desarrollado el Sistema Unificado de Gestión de Pago (SUGEP), el Nuevo Índice de Control Interno (ICE), el Sistema Automático de Certificaciones de Cargos y otros procesos y resoluciones.

Por todos los lados donde se le vea y escudriñe (especialmente por el profesional y el personal) no hay dudas de que Espinosa Pérez tiene cualidades de sobra que alimentan la imagen del funcionariado gubernamental actual.