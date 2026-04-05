El poder de la tecnología inteligente en las transacciones económicas

En un mundo cada vez más tecnologizado, tempus fugit (el tiempo se escapa) es muy difícil vivir fuera del contexto de las grandes conexiones en las plataformas bancarias, en las sociales, a la de los motores de búsqueda, a las de áreas de investigación y finalmente, a la inteligencia artificial.

Todas las transacciones económicas están conectadas por computadoras en el mundo desarrollado y la penetración que tienen, están impulsadas hoy día por el gran poder de los teléfonos móviles en toda la población de allá y de aquí.

La economía mundial se ve estimulada por los grandes sistemas de datos (big data) diseñados originalmente para la contabilidad, el control de inventarios y la facturación pero que se están empleando con otros fines y en todas las áreas del conocimiento.

Los canales más importantes utilizados hoy día para influir en la actividad económica se pueden resumir en los siguientes:

1ero Recopilación y análisis de datos. Las computadoras registran todos los aspectos de una transacción así los vehículos de transmisión: los teléfonos celulares y otros dispositivos identifican fallas y permiten detectar problemas para luego perfeccionar productos.

2do Personalización la creciente informatización permite personalizar productos y servicios que antes eran generalizados. De ahí el crecimiento de los llamados comercios virtuales.

3ero Experimentación y mejora constante. Los sistemas en línea experimentan con diferentes algoritmos en tiempo real mejorando continuamente el rendimiento.

4to Innovación contractual la parte legal es crítica para las transacciones económicas, si usted adquiere un producto lo ponen a firmar documentos, pero sin las computadoras muchas veces sería difícil o muy costoso vigilar el cumplimiento.

5to Coordinación y comunicación hoy en día empresas pequeñas con un personal mínimo tienen acceso a servicios de comunicación de los que hace 20 años no lo disponían, eso solo era privilegio de las grandes. Estas empresas micro-multinacionales pueden operar a escala mundial porque el costo de la informática y la comunicación se ha reducido drásticamente. Los dispositivos móviles permiten una coordinación internacional de la actividad económica que era sumamente difícil de realizar hace apenas 15 años.

Ahora bien, si analizamos más a profundidad estos cinco factores veremos las razones de cómo estos cambios en la computarización modifican nuestro accionar diario y sobre todo nuestra economía.

Veamos el primero: recopilación de datos y sus análisis hoy día se habla de los megadatos, pero los microdatos su contraparte, puede ser tan o más importante. Hace 20 años solo las grandes empresas podían costear sistemas complejos (servido por la IBM) de gestión de los inventarios o sea las existencias. Pero hoy día las medianas empresas tienen un sistema de control de las ventas, el inventario usando cajeros inteligentes que en la práctica no son más que computadoras personales conectado con módulos preparados para esos fines. Los pequeños empresarios pueden llevar sus propios libros y ver el día a día de sus operaciones y su rentabilidad con software personal y on line.

La recopilación de datos se ha automatizado, lo difícil es determinar la traducción de los datos brutos en información útil para la toma de decisiones y mejorar el rendimiento del negocio.

La industria automotriz (lo vemos en los modelos más recientes) tienen acceso a un volumen de datos sin precedente y han mejorado la gestión y el análisis de los datos. Ya los taxis sin conductores es una realidad y más aún pueden coordinarse y comunicarse entre sí de una forma que para los humanos lamentablemente es imposible. Los vehículos autónomos no se cansan, no se emborrachan y no se distraen, con una ventaja adicional salvarán millones de vidas con menos choques. La música, los videos, el cine se comercializan en línea desde hace más de una década.

Segundo: La personalización han pasado ya más de 20 años para que las computadoras reconocieran imágenes en los seres humanos. Ya eso fue superado y se puede hacer con animales y cientos de cosas en fracciones de segundos. El reconocimiento facial se ha convertido en un arma poderosa contra el delito ya que permite detectar delincuentes transnacionales con facilidad y rapidez. También sucede con los sistemas de reconocimiento de voz. La traducción verbal en tiempo real permitirá superar la barrera del lenguaje y estimulará el comercio a otra escala.

Tercero: La mejora constante para descubrir relaciones causales no hay mejor método que la experimentación y eso es lo que ha llevado a las empresas digitales como el gigante Google a mejorar sus sistemas constantemente, incluso hoy compite con los teléfonos celulares inteligentes con avanzada tecnología. Cuando las transacciones están informatizadas es fácil dividir a los usuarios en grupos de tratamiento y de control poniendo en marcha el grupo de tratamiento y analizarlo en tiempo real. Se emplea mucho en publicidad. Se pueden hacer experimentos controlados.

Cuarto: innovación contractual. Antes para hacer publicidad lo usual era "págame por mostrar el anuncio y así atraerás clientes a tu producto". En el mundo digital de hoy es "muestro tu anuncio y me pagas únicamente si los atraigo a tu sitio web". La informatización de las transacciones publicitarias permite a los comerciantes pagar solo por los resultados que a final de cuenta es lo que importa. La tecnología ha permitido que al tomar un taxi ambas partes puedan ver el historial de la otra, hacerse una idea del trayecto, su costo, y las rutas planificadas de antemano.

El mero hecho de poder captar el historial de transacciones mejora los contratos.

Quinto: coordinación y comunicación todos tenemos acceso a servicios de asistentes digitales que analizan volúmenes de datos y se comunican con otros para coordinar reuniones, mantener archivos, encontrar datos, planificar viajes entre otros. La presión del día a día, nos obliga a utilizar diversas herramientas y la competencia también contribuye a esa dirección.

Un punto a destacar es que los potentes teléfonos móviles y cada vez menos costosos son el producto de una tecnología integrada de pantalla, procesadores, sensores, chip de navegación y memoria que cada vez se abaratan más. Los teléfonos inteligentes se pueden comprar a precios razonables. Los dispositivos móviles pueden transferir tareas complejas como el reconocimiento de imagen y voz y la traducción automatizada a los centros de datos según la necesidad del momento.

¿Cuál es el impacto que tiene la tecnología en la economía mundial? Ese es un panorama que no está claro o sea el progreso tecnológico medido en las estadísticas económicas. Por ejemplo, el PIB se define como el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un país determinado durante un periodo de tiempo. El problema está en el "valor de mercado" si un bien no se compra ni se vende, no suele figurar en el PIB. Otro ejemplo también es que, en las cuentas nacionales del país, la publicidad es un gasto de comercialización o sea un producto intermedio así que no forma parte del PIB.

Lamentablemente, la tecnología cambió para siempre la industria de la fotografía. De hecho, cuando se incorporaron cámaras digitales a los teléfonos inteligentes, su participación en el PIB disminuyó las ventas de cámaras bajó y también el precio de los teléfonos inteligentes siguen cayendo. Las estadísticas convencionales no miden los avances tecnológicos esa es una realidad.

Todos esperamos que lo dicho por Bill Gates hace unos años atrás "una computadora en cada hogar, conectada (Camino hacia el futuro) se cumpla en estos momentos, todos tendremos acceso a prácticamente todo el conocimiento humano a través de la inteligencia artificial. Las barreras que tendremos no serán tecnológicas sino jurídicas y económicas. La prosperidad humana no tiene límites