Frank Rainieri, pionero del turismo en Punta Cana, ha consolidado un legado que trasciende lo empresarial al integrar el crecimiento económico con el desarrollo social y la sostenibilidad. ( FUENTE EXTERNA )

Frank Rainieri es ampliamente conocido como uno de los pioneros del desarrollo turístico moderno en la República Dominicana, especialmente por su liderazgo en la creación del complejo de Punta Cana. Sin embargo, su legado no se limita al ámbito empresarial. A través de la Grupo Puntacana y su fundación, Rainieri ha impulsado un modelo de desarrollo que integra crecimiento económico, protección ambiental y, de manera muy especial, educación. Su visión educativa ha buscado contribuir al progreso social de las comunidades cercanas, particularmente mediante la formación preuniversitaria y técnica de jóvenes de la región. También, la conservación del halcón de la hispaniola es parte de sus preocupaciones importantes.

Desde sus inicios en el desarrollo de Punta Cana, Rainieri comprendió que el éxito del proyecto turístico dependería en gran medida del bienestar y la preparación de la población local. La llegada de grandes inversiones hoteleras a una zona originalmente rural exigía trabajadores capacitados, bilingües y con habilidades técnicas. Frente a esta realidad, surgió una convicción fundamental: el desarrollo económico debía ir acompañado de oportunidades educativas para los habitantes de la región.

Con esa visión se impulsaron varias iniciativas educativas a través de la Fundación Grupo Puntacana, entidad que coordina programas sociales enfocados en educación, salud, medio ambiente y desarrollo comunitario. En el área educativa, la fundación ha promovido proyectos orientados a ofrecer formación de calidad a niños y jóvenes, con especial atención a aquellos provenientes de familias de ingresos limitados.

Uno de los proyectos más emblemáticos es el Puntacana International School, institución educativa creada con el propósito de ofrecer una formación académica bilingüe y con estándares internacionales. Alumnos de este centro han participado en entrenamientos en la NASA. Este centro educativo surgió inicialmente para atender las necesidades educativas de los hijos de empleados del Grupo Puntacana y de residentes de la comunidad, pero con el tiempo se ha convertido en una institución de referencia en la región. Su propuesta educativa combina una sólida formación académica con el desarrollo de habilidades globales, pensamiento crítico y conciencia cultural.

La escuela representa una apuesta por preparar estudiantes capaces de integrarse en un mundo cada vez más interconectado. La enseñanza bilingüe, la diversidad cultural de su comunidad estudiantil y la incorporación de metodologías modernas forman parte de un modelo educativo que busca preparar a los jóvenes para estudios superiores en universidades nacionales e internacionales.

Sin embargo, uno de los aportes más significativos de Rainieri al sistema educativo dominicano se encuentra en el ámbito de la educación técnica. Consciente de que muchos jóvenes necesitaban alternativas de formación orientadas directamente al empleo, se promovió la creación, en el 2004, del Politécnico Ann & Ted Kheel, ubicado en la comunidad de Verón-Punta Cana.

Este centro educativo ofrece educación secundaria con especialidades técnicas vinculadas al sector productivo de la región. Entre sus áreas de formación se encuentran la informática, la electricidad, la refrigeración, la gastronomía, el servicio de bares y restaurantes, y otras disciplinas relacionadas con la industria turística. Además, el aprendizaje del idioma inglés ocupa un lugar central en el currículo, dada la importancia de esta lengua en el sector turístico.

El politécnico ha permitido que miles de jóvenes obtengan un bachillerato técnico que les facilita integrarse al mercado laboral o continuar estudios superiores. Muchos de sus egresados han encontrado empleo en hoteles, restaurantes y empresas vinculadas al turismo, contribuyendo así al desarrollo económico de la región.

La misión educativa que inspira estos proyectos puede entenderse como parte de una visión más amplia de desarrollo sostenible. Para Rainieri, el crecimiento económico de una región debe beneficiar a las comunidades que la habitan. La educación se convierte, en este sentido, en el instrumento fundamental para generar movilidad social y oportunidades reales para las nuevas generaciones.

Dentro de esta misión educativa se destacan varios principios fundamentales. En primer lugar, la formación de capital humano local, evitando que el desarrollo turístico dependa exclusivamente de trabajadores provenientes de otras regiones. En segundo lugar, la creación de oportunidades educativas para jóvenes de escasos recursos, permitiéndoles acceder a una formación que mejore sus perspectivas de vida. En tercer lugar, la conexión entre educación y empleo, mediante programas que responden a las necesidades reales del mercado laboral.

Otro aspecto relevante es la promoción de valores como la responsabilidad social, la ética laboral y la conciencia ambiental. Estos principios forman parte del enfoque educativo impulsado por las instituciones vinculadas al Grupo Puntacana, que buscan formar no solo profesionales competentes, sino también ciudadanos comprometidos con el desarrollo sostenible de su país.

El l aporte de Frank Rainieri a la educación preuniversitaria y técnica en la República Dominicana refleja una visión estratégica que vincula empresa, comunidad y formación académica. Sus iniciativas han contribuido a mejorar las oportunidades educativas de miles de jóvenes en la región de Punta Cana y han demostrado que la inversión en educación es un pilar esencial para el desarrollo social y económico. A través de estos proyectos, Rainieri ha promovido un modelo en el que el progreso empresarial se complementa con el fortalecimiento del capital humano, sentando las bases para un crecimiento más inclusivo y sostenible.