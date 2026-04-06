MESCyT y UTECO: Ciencia y verdad para descifrar el grito verde de la presa de Hatillo

Representantes comunitarios de Sánchez Ramírez se reunieron con autoridades del MESCyT y la UTECO para conocer el diagnóstico científico sobre el deterioro de la Presa de Hatillo. ( ANEUDY TAVÁREZ/DIARIO LIBRE )

Hay un momento en la vida de las comunidades en que la incertidumbre deja de ser tolerable. Cuando el agua que riega los arrozales cambia de color, cuando los peces flotan inertes sobre una superficie verdosa que parece pintura industrial, cuando las madres se preguntan si lo que cocinan para sus hijos es alimento o amenaza, la paciencia se convierte en exigencia. Ese era el estado de ánimo —mezcla de indignación contenida y esperanza cautelosa— con que más de doscientos representantes comunitarios de Sánchez Ramírez llegaron al simposio convocado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) y la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO). No llegaron a escuchar discursos; llegaron a buscar respuestas.

Y las respuestas, esta vez, vinieron blindadas con el único escudo que no admite réplica demagógica: la evidencia empírica.

El diagnóstico que nadie quería escuchar

El Dr. Genaro Rodríguez, viceministro del MESCyT, estableció desde la apertura una línea que marcaría todo el encuentro: es imperativo abandonar la opinión y la pseudociencia como brújulas de la política pública. Su intervención, precisa como bisturí, recordó que la ausencia de datos científicos en la gestión de un recurso hídrico de esta magnitud no constituye un simple vacío técnico, sino una vulneración al derecho humano a la seguridad y al bienestar. En un país donde el debate público frecuentemente se nutre de intuiciones y sospechas, esa declaración tuvo el peso de un axioma.

Los resultados presentados por investigadores de alto prestigio científico fueron tan reveladores como inquietantes. La coloración verde intensa de la Presa de Hatillo no es, como muchos temían, un fenómeno estético pasajero. Es el síntoma visible de un ecosistema en estado hiperutrófico —término que, para quienes no habitan el lenguaje de la limnología, equivale a decir que el embalse está sometido a una sobrecarga biológica que lo ahoga desde adentro—. Los niveles de pH registrados cerca del muro alcanzan valores de 9.6, cifra que traduce una actividad metabólica descontrolada de microorganismos, particularmente cianobacterias del género Microcystis, capaces de liberar hepatotoxinas que representan un riesgo biológico directo.

Pero si el enverdecimiento es el grito, las causas son el silencio acumulado de décadas. La escorrentía agrícola proveniente de la cuenca alta del río Yuna —fundamentalmente de Constanza y Tireo— inyecta anualmente unas 7,800 toneladas de nitrógeno y 2,800 toneladas de fósforo al sistema, producto de la labranza intensiva en pendientes superiores al sesenta por ciento, en violación flagrante del artículo 122 de la Ley 64-00. A ello se suman descargas urbanas e industriales que han depositado mercurio, cadmio, arsénico y plomo en los sedimentos del embalse. La presa, concebida para controlar inundaciones, generar energía y sostener la agricultura, se ha convertido en el sumidero de todo lo que las políticas públicas no han sabido regular.

La tranquilidad de saber: cuando la ciencia disipa el miedo

Quien haya asistido a asambleas comunitarias en zonas rurales dominicanas sabe que existe una forma particular de angustia: la que nace de no saber a quién creerle. Durante años, los habitantes del entorno de Hatillo han escuchado versiones contradictorias —la minería, la acuicultura, los agroquímicos, la naturaleza misma— sin que ninguna voz institucional ofreciera un dictamen fundamentado. El simposio rompió ese ciclo.

No fue solo la calidad de las exposiciones lo que generó un cambio palpable en el ánimo de los asistentes; fue la transparencia del proceso. Los investigadores no ocultaron la gravedad del diagnóstico, pero la explicaron con una claridad que convierte el conocimiento en herramienta de empoderamiento. Saber que el problema tiene nombre —eutrofización—, que tiene causas identificables y que, sobre todo, tiene soluciones tecnológicas viables, transformó la frustración acumulada en algo infinitamente más productivo: la exigencia informada.

El enfoque de Ciencia Abierta y Ciudadana presentado en el simposio propone algo que trasciende el laboratorio: integrar a pescadores y agricultores en la toma de datos, hacer pública la información científica y reconstruir la confianza comunitaria sobre la base de la evidencia. Es, si se quiere, una revolución silenciosa: la democratización del conocimiento como antídoto contra la desinformación.

Tecnología de vanguardia para un problema ancestral

Una de las revelaciones más impactantes del simposio fue la presentación de herramientas tecnológicas que parecen extraídas de la ciencia ficción y que, sin embargo, ya están disponibles para su implementación. La metagenómica ambiental permite identificar el noventa y ocho por ciento de la comunidad microbiana del embalse sin necesidad de cultivos de laboratorio tradicionales, incluidos genes de resistencia a antibióticos y patógenos como bacterias fecales multirresistentes. El monitoreo satelital de la NASA, mediante analizadores espectrales, ofrece una ventana de alerta temprana de diez a catorce días antes de que ocurra un florecimiento masivo de algas. Y los generadores de ultrasonido, con una eficacia probada del noventa y cinco por ciento en la reducción de cianobacterias, representan una solución de ingeniería que no libera toxinas al destruir los organismos.

Para quien ha estudiado los principios de la gestión de riesgos —y quien esto escribe lo ha hecho desde la trinchera académica de la prevención—, el mensaje es inequívoco: la tecnología existe; lo que ha faltado es la voluntad institucional de aplicarla. La Cuarta Revolución Industrial no es un eslogan para foros internacionales; es una caja de herramientas que puede salvar un embalse del cual depende el cincuenta y tres por ciento de la producción nacional de arroz.

UTECO y MESCyT: la academia como puente entre la ciencia y la gente

Si hay algo que este simposio dejó claro es que la universidad no puede ser una torre de marfil que observa desde la distancia cómo se deterioran los recursos de su entorno. La Ing. Marilyn Díaz, Rectora de UTECO, lo expresó con una contundencia que merece reproducción: «Debemos hacer lo que corresponde para salvar nuestras aguas y el lago de la presa, pero sobre todo para salvar a la gente, que es lo más valioso de esta zona». No es retórica; es un compromiso institucional que se traduce en la creación de un Observatorio de la Calidad del Agua, un laboratorio especializado y permanente que monitoreará no solo el embalse, sino los afluentes y el agua que alimenta los distritos de riego.

UTECO se posiciona así como lo que toda universidad regional debería aspirar a ser: el centro de inteligencia científica de su territorio. Una institución que no espera que los problemas lleguen a los titulares nacionales para actuar, sino que genera la evidencia necesaria para prevenirlos. Para quienes entendemos la educación superior como un sistema vivo —y no como una fábrica de títulos—, este es un modelo que merece ser replicado.

Por su parte, el compromiso del MESCyT de utilizar la evidencia científica como palanca para gestionar fondos nacionales e internacionales destinados a la biorremediación representa un giro estratégico. La ciencia deja de ser un ejercicio contemplativo para convertirse en el argumento central de la política de financiamiento ambiental. Es, en términos de administración pública, pasar de la gestión reactiva a la gestión basada en evidencia.

Reflexión final: encender la vela

Hay una imagen que persiste tras el cierre del simposio: la de comunitarios que llegaron con los puños cerrados de la frustración y se marcharon con las manos abiertas de quien ha recibido, al fin, una explicación que no insulta su inteligencia. La ciencia, cuando se comunica con respeto y con rigor, no solo informa: reconcilia. Reconcilia a la gente con sus instituciones, a la comunidad con su territorio, y al presente con la posibilidad de un futuro habitable.

La Presa de Hatillo es mucho más que un cuerpo de agua. Es el espejo donde se refleja nuestra capacidad —o nuestra incapacidad— de gestionar lo que la naturaleza nos confió. Durante años, ese espejo devolvió una imagen que preferíamos no ver. Hoy, gracias al rigor de investigadores comprometidos, a la visión de UTECO y del MESCyT, y al coraje de comunidades que exigieron verdades y no paliativos, el diagnóstico está sobre la mesa.