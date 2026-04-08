Nueva etapa regulatoria de la arquitectura financiera internacional y sus efectos locales

Una vez que los Estados Unidos se ha salido de las mayorías de las agencias creados en la Conferencia de Bretton Woods en 1944 y de otros acuerdos, en que prevalecían los consensos de todas las naciones, tenemos que repensar el curso que tomarán los acontecimientos debido a esas decisiones.

En efecto, el gigante del Norte era el peso mayor de las decisiones adoptadas en las Naciones Unidas, sin éste se resquebraja el Orden Internacional y que por tanto se reflejará en la política monetaria, y la fiscal que sirve de correa de transmisión a los demás países en sus decisiones. Es bien conocido que, en Europa, Asia, y sus mercados financieros adoptan medidas en función de lo que dicta la gran potencia.

El mundo multipolar que estamos viviendo con China, Rusia, Estados Unidos ha replanteado las reglas del juego. Después del Covid-19 en 2020, la guerra de Rusia- Ucrania, la de Israel contra Gaza, la de Israel-EU vs Irán tenemos un escenario de bajo crecimiento en todos los países, y las amenazas provenientes del alza del precio del petróleo y su impacto inflacionario en energía, transporte, alimentación, fertilizantes, mantienen en gran tensión a todas las economías.

La atención actual se centrará en el afianzamiento del sistema financiero internacional. Su importancia gravitatoria será tema de debate durante los próximos años. La opinión pública espera que el sistema que regula y anima a las decisiones impida el empeoramiento de las condiciones de vida de la población.

Un régimen que detecte con mucha facilidad los focos de vulnerabilidad en el sistema de precios y que valore los riesgos serán elementos claves para evitar la desestabilización del valor de la moneda.

Un sistema financiero estable, eficiente e innovador debe pasar por regulaciones y una supervisión financiera adecuada. La amplitud de la arquitectura financiera abarca tres pilares del sistema: los bancos, los seguros, y el mercado de valores.

El modelo de "originar para distribuir" como intermediación del crédito a través del mercado de capitales ofrece dos ventajas: las fuentes de liquidez a disposición del prestatario más profundas con el paso del tiempo (las declaraciones anuales del crecimiento de los activos de los tres bancos principales nuestros por el crecimiento de sus carteras para el financiamiento: Banco de Reservas, Popular y BHD así lo indican) y la disminución de los riesgos que se distribuye entre todas las entidades con más capacidad y resiliencia para afrontarlos.

Los fondos comunes de inversión se recaudan y colocan para lograr mejores rendimientos en el corto plazo. Los originadores de hipotecas como núcleo de creación de activos sustentan los mercados de títulos con respaldo hipotecario. Todavía no surge en nuestro país las agencias calificadoras de riesgos que ayudaría mucho a los agentes inversores a buscar mejores canalizaciones de sus ahorros. Las auditorias de la Superintendencia de Bancos influye cada vez más en la distribución eficiente y segura del crédito.

Mirando hacia atrás las crisis financieras giraron en torno a los problemas de la calidad del crédito y el exceso de apalancamiento. Las causas varían, pero estas dos son sin duda las predominantes. Por tanto, una reforma regulatoria de la arquitectura financiera deberá contrarrestar tendencias de valoraciones incorrectas del riesgo crediticio y de asumir apalancamiento excesivo que luego confrontarán problemas por las deudas asumidas.

Para mejorar el sistema financiero será importante la detección de riesgos en función de la prociclicidad de las tendencias que existirán durante un tiempo. Es un tema tratado en el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Este año los bancos centrales deberán acumular reservas y comprar activos internacionales en otras monedas como el euro, el renminbi, para combatir el rápido fallecimiento del sistema Bretton Woods.

Un sistema de monedas de reserva múltiples permitirá un mejor desenvolvimiento en las obligaciones regulares. Buscar refugio seguro desarrollará una mejor apertura comercial en monedas internacionales de la cual nosotros nos beneficiamos.