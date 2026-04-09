El "efecto Landrón": cuando la medicina sale a buscar al enfermo

A dos meses de asumir la dirección ejecutiva del Servicio Nacional de Salud (SNS), el doctor Julio César Landrón ha instaurado un modelo de gestión basado en la presencia directa y la transparencia ética. ( FUENTE EXTERNA )

Hay gestiones públicas que se anuncian con pompa de decreto y mueren en el espesor del expediente. Y hay otras que llegan sin fanfarria, pero que uno comienza a percibir —primero en los pasillos, luego en los titulares— como se percibe un cambio de estación: no por el frío que declara el calendario, sino por el olor distinto del aire. La llegada del doctor Julio César Landrón a la dirección ejecutiva del Servicio Nacional de Salud (SNS), el 8 de enero de 2026, pertenece a esa segunda categoría: la de los cambios que se sienten antes de que se puedan medir.

Dos meses bastan —a veces sobran— para que una institución revele el carácter de quien la conduce. Sesenta días son pocos para transformar un sistema de salud pública que acumula décadas de deudas presupuestarias, inercias burocráticas y el tipo de desgaste institucional que no se detalla en ninguna auditoría. Pero son suficientes para que una forma de ejercer el poder deje una huella legible. Y la huella de Landrón ya es, a estas alturas, un rastro inconfundible.

La gerencia que camina

El primer rasgo de lo que ya se denomina el "efecto Landrón" es casi paradójico en el contexto de la administración pública dominicana: el director ejecutivo se mueve. Se presenta sin previo aviso en el Robert Reid Cabral, en la Maternidad La Altagracia, en el Vinicio Calventi; llega en fin de semana al Hospital Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey y constata, con sus propios ojos, que el sistema de climatización no funciona. No hay delegación elegante, no hay informe intermedio, no hay comisión técnica que filtre la realidad. Hay un hombre que camina los pasillos con la misma disposición con que un clínico ausculta al paciente: sabiendo que el diagnóstico veraz no llega a través de intermediarios.

Quien haya tenido formación en gestión organizacional reconocerá en este proceder algo que la teoría denomina Management by Walking Around: una filosofía de liderazgo que privilegia el contacto directo sobre el reporte mediado, la observación sobre la representación. Pero lo que en los manuales es técnica, aquí es temperamento. Landrón no inspecciona como quien cumple un protocolo; inspecciona como quien no puede concebir otra manera de saber.

Y cuando lo que observa no admite tolerancia, actúa con la misma velocidad que exige la urgencia médica: la destitución inmediata del director del Hospital Salvador B. Gautier, tras constatar fallas graves y denuncias de irregularidades, fue el mensaje más claro que ha emitido en estos dos meses. El cargo no protege a quien traiciona al paciente. Esta es la cláusula no escrita —pero ya entendida por toda la Red Pública— que define el nuevo contrato de gestión.

La ética como presupuesto inicial

Hay algo que la administración pública frecuentemente confunde: la transparencia con la declaración de transparencia. Abundan los funcionarios que la proclaman en el discurso de toma de posesión y la olvidan en la primera licitación. Landrón, en cambio, eligió demostrarla en el momento más incómodo: cuando la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) presentó denuncias sobre presuntos esquemas irregulares en contratos de nutrición y diálisis correspondientes a gestiones anteriores.

La respuesta no fue el silencio institucional ni la comisión investigadora que investiga sin concluir. Fue la paralización inmediata de todos los procesos de licitación en curso, acompañada de una revisión conjunta con la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Un abogado versado en derecho administrativo reconocerá en esta decisión algo más que ética personal: es la comprensión de que la legalidad de los procesos no admite excepciones por urgencia presupuestaria. Sacrificar la forma correcta del procedimiento en aras de la prisa es el primer paso hacia la irregularidad que se denuncia.

Y aquí emergen los antecedentes que dan autoridad moral a la decisión: Landrón llegó al SNS habiendo dejado en el Hospital Ney Arias Lora un superávit histórico de más de 300 millones de pesos. Quien administró bien lo pequeño tiene la credibilidad para exigir que se administre bien lo grande. Ahora enfrenta una realidad inversa: un déficit operativo heredado que supera los 13,000 millones de pesos. La diferencia entre ambas cifras no es solo financiera; es la distancia entre lo que el sistema fue y lo que debe llegar a ser.

La hoja de ruta o el plan que aspira a ser destino

Bajo el lema "Más Salud y Larga Vida", Landrón ha trazado una agenda para 2026 que no se limita al control del gasto. Hay en ella una visión estratégica que privilegia el fortalecimiento de la Atención Primaria —ese primer eslabón que, cuando funciona, descomprime los hospitales de tercer nivel— y la consolidación de la Red Nacional de Trauma, que es, en términos prácticos, la diferencia entre vivir o morir en los primeros minutos después de un accidente.

Pero quizás la apuesta más reveladora de su filosofía de gestión es la que apunta hacia el capital humano. Los convenios firmados con instituciones en España para garantizar formación de alta gerencia en salud a todos los directores de la Red Pública hablan de alguien que entiende que un hospital no es mejor que quien lo dirige. En la tradición académica que privilegia la formación como inversión —no como gasto—, esta decisión tiene la coherencia de quien sabe que la excelencia institucional se construye desde la calidad de su mando.

Y luego está lo que no aparece en ninguna hoja de ruta pero que los pacientes ya sienten: que en algunas maternidades ha dejado de ser común que cuatro o cinco parturientas compartan una sola cama; que en provincias como Samaná han llegado equipos nuevos; que alguien se detuvo a conversar con los usuarios en un pasillo. Estos detalles no son marginales: son el verdadero termómetro de la salud institucional.

El bisturí y el mapa: reflexión final

Hay una imagen que recorre, subyacente, toda la gestión de estos dos meses: la del cirujano que opera de campo. El cirujano de campo no tiene el lujo del quirófano perfectamente equipado; tiene lo que hay, tiene el tiempo que el paciente le concede, y tiene, sobre todo, el diagnóstico correcto. No puede permitirse el error de confundir los síntomas con la enfermedad.

La salud pública dominicana lleva décadas siendo tratada por sus síntomas —las colas, la falta de medicamentos, la infraestructura deteriorada— sin atacar la enfermedad de fondo: la ausencia de gerencia con presencia, la ética como opción y no como condición, la formación como privilegio y no como requisito. El "efecto Landrón" no es la cura definitiva de ese mal crónico. Sería exagerado —e injusto— atribuirle en sesenta días lo que requiere décadas de reforma sistémica. Pero sí es, con toda propiedad, un cambio en el protocolo de intervención.

Quizás lo más significativo no sea lo que ha hecho, sino lo que ha demostrado que es posible hacer: que un funcionario público puede recorrer un hospital en fin de semana sin que nadie lo espere; que puede paralizar una licitación cuando la ética lo exige aunque el calendario apremie; que puede entregar equipos en una provincia del interior y conversar con la parturienta sin que ello forme parte de ninguna agenda de comunicación.

La salud pública de una nación no es solamente un sistema de hospitales. Es, en su dimensión más profunda, un pacto entre el Estado y el cuerpo de sus ciudadanos. Cuando ese pacto se honra —aunque sea en sus primeros sesenta días— algo se mueve en el tejido de lo público que va más allá de las estadísticas. Se mueve la confianza. Y esa, como cualquier médico de campo sabe, es la condición que hace posible todo lo demás.