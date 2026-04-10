Tabaco dominicano: la arquitectura productiva del valor y el Estado que funciona

Hay sectores que crecen. Y hay sectores que enseñan cómo debe crecer un país. El tabaco dominicano pertenece a esta segunda categoría. No es simplemente una actividad económica exitosa; es una arquitectura productiva completa donde convergen territorio, familia, industria y mercado global.

Es, en términos más precisos, una demostración concreta de lo que significa un Estado que funciona cuando la producción se organiza con inteligencia, continuidad y propósito.

Esa realidad no se entiende desde la distancia. Se comprende cuando se observa el sistema en operación. En una conversación sostenida con Guillermo León y Tito Ventura en las instalaciones de La Aurora, se hace evidente que el éxito del tabaco dominicano no es producto del azar ni de una coyuntura favorable.

Es el resultado de una decisión estructural: organizar toda la cadena de valor, desde la tierra hasta el mercado internacional, bajo un mismo principio de eficiencia y calidad.

Los datos lo confirman. El sector tabacalero genera más de US$1,300 millones en exportaciones anuales y sostiene más de 110,000 empleos directos e indirectos en el país, de acuerdo con el Instituto del Tabaco de la República Dominicana. Pero la cifra, siendo relevante, no es lo esencial. Lo esencial es cómo se construye ese valor.

En el caso de La Aurora, ese valor se expresa en una operación que supera los 3,000 colaboradores, organizada en múltiples naves industriales en Tamboril, donde cada proceso —cultivo, curado, fermentación, selección, torcido, control de calidad y empaque— forma parte de una ingeniería productiva cuidadosamente integrada. Aquí no hay fragmentación. Hay sistema. Y en ese sistema, el capital humano no es un insumo: es el eje.

El sector tabacalero dominicano presenta una de las mayores participaciones femeninas del aparato productivo nacional. En sus zonas francas, cerca del 60 % de la fuerza laboral está compuesta por mujeres, particularmente en las etapas de mayor precisión del proceso.

Esto no solo responde a una lógica productiva; configura una realidad social: el tabaco es uno de los principales motores de inserción laboral femenina en territorios rurales del Cibao, generando ingresos estables, autonomía económica y cohesión familiar.

Pero el verdadero diferencial del modelo no está en el empleo, ni siquiera en su escala exportadora. Está en su productividad. A diferencia de otros sectores agrícolas, el tabaco dominicano no ha crecido únicamente expandiendo hectáreas, sino aumentando el valor por unidad producida.

Ha logrado integrar verticalmente toda su cadena de valor, capturando valor en cada etapa y compitiendo en los mercados más exigentes del mundo no por volumen, sino por sofisticación. Esto es, en sentido estricto, desarrollo económico.

Joseph Schumpeter lo definía como la transformación de la estructura productiva. Michael Porter lo explicaría como la capacidad de competir por diferenciación y no por costos. El tabaco dominicano, sin necesidad de teorizarlo, lo ha ejecutado.Pero hay un elemento aún más profundo, que explica la sostenibilidad del modelo.

El tabaco es, quizás, el único cultivo en la República Dominicana donde la dimensión sociológica se ha convertido en ventaja competitiva. Es un cultivo familiar. Se aprende en el hogar. Se transmite entre generaciones. Organiza comunidades completas en el Cibao. En cada hoja hay conocimiento acumulado, disciplina productiva y cultura de trabajo. Ese capital social —invisible en las estadísticas, pero decisivo en la productividad— es lo que permite que el sistema funcione.

Y cuando ese capital social se articula con instituciones que cumplen su rol —como el acompañamiento técnico y regulador del Instituto del Tabaco de la República Dominicana bajo la dirección de Iván Hernández— el resultado no es solo un sector exitoso. Es un modelo de desarrollo.

Un modelo donde el Estado no sustituye al productor, sino que lo potencia. Donde el sector privado no actúa de manera aislada, sino integrada. Donde el territorio no es una limitación, sino una ventaja.

El tabaco dominicano, en ese sentido, es una evidencia empírica de que el país sí puede construir sectores altamente productivos, competitivos e inclusivos.

La pregunta, entonces, no es qué hace exitoso al tabaco. La pregunta es por qué este modelo —basado en organización, integración, capital humano y captura de valor— no ha sido replicado con la misma intensidad en otros sectores del campo dominicano.

Porque al final, y esta es la lección central, los países no se desarrollan por lo que producen, sino por la capacidad que tienen de organizar lo que producen en valor, empleo y bienestar sostenible. Y en esa tarea, el tabaco dominicano —y empresas como La Aurora— no solo han avanzado. Han demostrado que es posible.