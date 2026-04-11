La lección de Cooper: pensar para sobrevivir, educar para avanzar

Gordon Cooper, astronauta de la NASA. ( FUENTE EXTERNA )

El 16 de mayo de 1963, Gordon Cooper, astronauta de la NASA y pionero del programa Mercury, regresó a la Tierra sin el auxilio de los sistemas automáticos. Su nave había quedado prácticamente ciega.

Los cálculos electrónicos fallaron. La tecnología, por un instante decisivo, se volvió inútil.

Y entonces ocurrió lo esencial: el ser humano tomó el control.

Cooper no sobrevivió por azar. Sobrevivió porque sabía pensar. Recurrió a la ciencia aprendida, al lenguaje interior ordenado y a la disciplina mental.

Con un lápiz, un reloj y la observación de las estrellas, hizo lo que la máquina ya no podía hacer.

La educación dominicana y su necesidad de reforma

Esa escena es también una metáfora del momento que vive la República Dominicana. La reforma de la ley educativa no puede limitarse a modernizar aparatos. Tiene que modernizar la inteligencia nacional.

No debe ser una reforma de dispositivos, sino una reforma del pensamiento.

Durante años se ha confundido modernización con digitalización. Se han llenado aulas de tecnología mientras persisten déficits en comprensión lectora, razonamiento lógico y expresión escrita.

La lección es clara: cuando el sistema falla, solo resiste quien ha sido formado para pensar.

Por eso, toda reforma seria debe sostenerse sobre dos pilares innegociables.

El primero es la ciencia, no como memorización, sino como capacidad de observar, analizar y resolver. La ciencia forma criterio y enseña a construir respuestas.

El segundo es la gramática. No hay pensamiento riguroso sin lenguaje claro. La gramática es arquitectura mental. Quien no organiza bien las palabras difícilmente organizará bien la realidad.

Sin estos pilares, la tecnología crea dependencia. Con ellos, crea libertad.

Por eso, la reforma debe traducirse en decisiones concretas: fortalecer la enseñanza de la lengua, formar docentes en pensamiento crítico y priorizar la comprensión sobre la repetición.

La ley debe establecer un principio rector: la tecnología es una herramienta, no un sustituto del pensamiento humano.

Dotar las aulas de dispositivos sin fortalecer la mente es una ilusión de progreso. Formar ciudadanos capaces de pensar es construir soberanía intelectual.

El futuro será incierto y exigente. Y, en ese escenario, el país que prevalezca no será el más digitalizado, sino el mejor educado.

El astronauta Gordon Cooper murió en 2004, a los 77 años. No fue el hombre que dejó huella por pisar otro mundo. Fue, quizá, algo más difícil: el hombre que demostró que, cuando todo falla, la mente humana puede ser más precisa que cualquier sistema.