El teatro de la vida

La verdadera importancia no radica en la fama o el protagonismo, sino en la autenticidad, la capacidad de actuar con bondad desde la invisibilidad y el propósito de dejar una huella positiva. ( SHUTTERSTOCK )

Desde muy joven me quedó en la memoria una expresión atribuida a William Shakespeare que, con el paso del tiempo, ha ido cobrando cada vez más sentido: "la vida es un teatro en el cual nosotros somos sus propios actores". Esta metáfora es profundamente reveladora, pues presenta la existencia como un escenario en el que cada individuo asume diversos papeles según las circunstancias que le corresponde enfrentar. No actuamos siempre del mismo modo ni respondemos de igual manera ante cada situación; por el contrario, vamos cambiando de roles a medida que avanzan los años, como si siguiéramos un guion que se reescribe constantemente a partir de nuestras decisiones y experiencias.

El punto de partida es que al nacer llegamos al escenario sin información alguna de la obra en curso, ni de sus personajes y, mucho menos, del papel que nos tocará interpretar. Sin embargo, con el paso del tiempo descubrimos que formamos parte de un teatro cuyas escenas pueden ser comedia o tragedia; a veces un circo con sus alegres y torpes payasos, y otras, un drama cargado de tristeza y desesperanza, en contraste con la paz y la solidaridad que surgen de la sana convivencia humana.

En ese teatro se refleja la lucha permanente entre fuerzas que amenazan la existencia: el mal, la guerra y el odio. Son las sombras que acechan entre bastidores y que, en ciertos momentos, logran apoderarse de la escena entera. Pero frente a ellas, y con igual persistencia, se alzan las fuerzas que redimen la vida: el bien, la paz, el amor y la alegría. Es entonces cuando muchos espectadores quedan atrapados en sueños e ilusiones, sostenidos por la fe y la esperanza de un mundo mejor.

Lo penoso es que, dentro de esas fuerzas que amenazan la existencia, hay actores que se entregan sin freno a sus impulsos más primitivos. Su afán de notoriedad a cualquier precio los arrastra hacia la violencia y la crueldad, y el daño que provocan es, con frecuencia, irreparable. En la naturaleza de estos personajes hay una marcada ausencia de sensibilidad, pues son incapaces de valorar la esencia de la vida, esa que se manifiesta en la calidez de un rayo de luz, la magia de la música o la ternura de un abrazo.

En contraste, en el teatro de la vida también hay actores que encarnan el bien como fin último de la existencia humana. Entre ellos se encuentran quienes construyen el escenario y quienes trabajan entre bastidores. Representan a aquellos que sostienen el mundo desde la invisibilidad: los que trabajan sin aplausos, los que no aparecen en los créditos, pero sin los cuales no habría obra posible. Su silencio no es resignación; es, a menudo, la forma más digna de actuar.

Parecería que poco importa el lugar que se ocupe; todos estamos en el mismo teatro; donde unos simulan hay otros que ríen con verdadera alegría y, mientras algunos procuran notoriedad, otros dejan huellas desde lo invisible. Un buen ejemplo puede ser el de un maestro de pueblo que nunca tuvo fama ni reconocimiento, pero que con paciencia y vocación transformó generaciones enteras. Su actuación fue modesta en apariencia; sin embargo, su huella resultó más duradera que la de muchos protagonistas que brillaron fugazmente bajo los reflectores.

Este sencillo ejemplo aporta claridad sobre la importancia de elegir actuar conforme a nuestra esencia, para lograr una interpretación auténtica sin perder el sentido de la razón ante el dominio de las emociones. Estamos en el teatro y no debemos olvidar que la cotidianidad de los actores es también un drama silencioso, en el que todos enfrentamos dos realidades: la propia, que revela el yo al desnudo con sus sentimientos y pesares, y la que proyectamos hacia afuera, a través de nuestra capacidad para simular lo que no sentimos o aparentar lo que no somos.

Ese es el teatro de la vida: un espectáculo que, a lo largo de la existencia, nos expone a la alegría y a la tristeza, al miedo y a la esperanza, a la caída y a la superación. El cierre del telón marca el instante en que todo concluye, y lo único que perdura es la huella de nuestra actuación. De ahí que el verdadero éxito consista en llegar al final de la obra con la paz que deja ver una sonrisa serena, como señal de que fuimos capaces de vivir con sentido, de amar con sinceridad y de actuar de conformidad a las mejores prácticas de convivencia social.

Al final, lo verdaderamente importante no es la relevancia del papel que nos tocó interpretar, sino la autenticidad con que lo hicimos. Y entonces cobra pleno sentido aquella imagen del propio Shakespeare: "la vida es apenas una sombra que camina"; breve y frágil, pero profundamente significativa mientras dura y se vive con propósito de bien.