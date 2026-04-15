Miches y el nuevo protagonismo del todo incluido en el Este

Miches está liderando una transformación del modelo turístico en la República Dominicana, rescatando y evolucionando el concepto del "todo incluido". ( FUENTE EXTERNA )

Durante años, el debate sobre el todo incluido ha oscilado entre su consolidación y su supuesta pérdida de relevancia. Sin embargo, lo que está ocurriendo hoy en Miches obliga a replantear esa narrativa. Más que un modelo en declive, el todo incluido está entrando en una nueva etapa, y no desde los destinos tradicionales, sino desde uno que apenas comienza a estructurarse.

Miches no está creciendo por casualidad.

Está siendo diseñado.

Un fenómeno que gana terreno

Hay un elemento puntual que merece atención: el nuevo protagonismo del modelo de todo incluido dentro de este destino.

Los datos comienzan a respaldarlo. Miches proyecta superar las 7,000 habitaciones hoteleras y generar miles de empleos directos e indirectos, acompañado de inversiones que ya superan los 700 millones de dólares en desarrollo turístico. Más que cifras aisladas, estos números reflejan una lectura clara del mercado: hay condiciones para que el destino escale.

Pero lo más interesante no es cuánto se está invirtiendo, sino cómo se está invirtiendo.

Aquí no se están llenando habitaciones.

Se está construyendo mercado.

El punto de partida: un pionero claro

En ese proceso, es imposible no reconocer el rol de Club Med Michès Playa Esmeralda.

Club Med no solo llegó temprano, sino que marcó el estándar. Con décadas de experiencia global en el modelo todo incluido, su propuesta en Miches apostó desde el inicio por un enfoque distinto: segmentación, sostenibilidad y experiencias personalizadas. Su presencia validó el destino en una etapa donde aún existían dudas y, en muchos sentidos, funcionó como catalizador para que otros actores comenzaran a mirar la zona con mayor seriedad.

Más que un proyecto, fue una señal de mercado.

Y en turismo, las señales correctas suelen atraer el capital correcto.

La consolidación del modelo: experiencia, escala y mercado

A partir de esa validación inicial, el destino comenzó a atraer nuevos jugadores. Entre ellos, Viva Resorts by Wyndham, con su desarrollo Viva Miches by Wyndham, aporta una dimensión distinta al crecimiento de la zona.

A diferencia de propuestas más segmentadas, Viva introduce un modelo orientado a volumen, con una oferta pensada para mercados amplios y dinámicos. Su presencia en destinos como Bayahíbe y Puerto Plata evidencia una trayectoria enfocada en democratizar el acceso al turismo, manteniendo una operación eficiente y adaptable.

En Miches, esa experiencia se traduce en un proyecto de escala relevante, con una infraestructura diseñada para operar con altos niveles de ocupación, múltiples servicios integrados y una propuesta que conecta directamente con la demanda internacional.

Sin embargo, su rol va más allá de su operación.

Este tipo de desarrollos cumple una función estructural dentro del destino: activa la economía, genera flujo constante de visitantes, fortalece la cadena de valor local y acelera la maduración del mercado.

No solo ocupan habitaciones.

Aceleran destinos.

La diversificación del destino

A este proceso se suma la presencia de propuestas de mayor nivel como Secrets Playa Esmeralda Resort & Spa, que refuerzan el posicionamiento dentro del segmento lujo y aportan diversidad a la oferta.

Lo relevante no es cada proyecto de manera aislada, sino la lectura conjunta del ecosistema.

Cuando en un mismo destino convergen propuestas premium, desarrollos de escala y oferta de lujo, lo que se configura no es un crecimiento orgánico tradicional, sino una estructuración de mercado más compleja y estratégica.

Los destinos no se desarrollan cuando llegan inversiones.

Se consolidan cuando esas inversiones tienen coherencia.

Una visión de mayor escala

Este comportamiento comienza a posicionar a Miches como un nodo dentro del sistema turístico del Este, con capacidad de integrarse progresivamente a polos consolidados como Punta Cana y La Romana.

Bajo esta lógica, retoma vigencia una idea planteada años atrás: la posible consolidación de una "Riviera Maya Dominicana", entendida no como una marca, sino como una estructura funcional donde distintos destinos operan de manera complementaria dentro de un mismo corredor turístico.

Miches, en ese escenario, no es una alternativa, sino una pieza dentro de una visión más amplia.

Y como suele ocurrir en estos procesos, el valor no se consolida al final, sino en las etapas iniciales de desarrollo.

Conclusión

Más que una expansión geográfica, lo que está ocurriendo en Miches es una reorganización del modelo turístico en el Este del país.

Y en ese proceso, el todo incluido no está desapareciendo, sino recuperando protagonismo bajo una lógica distinta, justo en los espacios donde aún existe margen para crecer.

Hace algunos años, ya habíamos planteado la idea de una posible Riviera Maya Dominicana, como una visión de integración entre los distintos polos del Este. Hoy, con el avance de Miches y su conexión natural con Punta Cana y La Romana, esa hipótesis deja de ser aspiracional y comienza a mostrar señales reales de materialización.

Porque al final, el desarrollo turístico no ocurre cuando se inauguran hoteles.

Ocurre cuando un territorio completo comienza a funcionar como destino.