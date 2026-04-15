La Fundación Padrino ha implementado en la provincia de Bahoruco un programa de inglés que expone las deficiencias del sistema educativo público dominicano. ( FUENTE EXTERNA )

El programa de enseñanza del idioma inglés que auspicia la Fundación Padrino de la Educación y el Desarrollo, representa un desafío directo a la ineficacia del sistema educativo preuniversitario dominicano. Mientras el Estado mantiene una estructura que imparte la lengua extranjera durante nueve años sin resultados tangibles, esta iniciativa comunitaria logra que niños, niñas y adolescentes dominen las bases fundamentales en apenas dos ciclos trimestrales de formación intensiva.

Esta metodología aplicada en la provincia Bahoruco ha demostrado que la voluntad y la organización superan las carencias de la burocracia oficial en el área pedagógica nacional. Los estudiantes de siete a diez años, junto a los adolescentes que participan en las jornadas, terminan el proceso con la capacidad de comprender y comunicarse con fluidez en situaciones cotidianas del entorno social.

El éxito de la Fundación Padrino, anteriormente conocida como Fundación de las Escuelas de Bahoruco, se refleja en los testimonios de padres que residen en el extranjero actualmente. Familias en Estados Unidos e Inglaterra reportan con asombro cómo sus hijos, al llegar por reunificación familiar, comprenden perfectamente el entorno anglófono gracias a la base recibida en estas aulas de apoyo comunitario.

No obstante, el Estado cuenta con el programa de Inglés de Inmersión para la competitividad, una iniciativa de educación técnica que ha demostrado una eficiencia notable. En este esquema, los bachilleres logran dominar el idioma en apenas nueve meses, alcanzando una competencia tal que les permite integrarse como docentes. Este éxito contrasta drásticamente con la realidad de los centros educativos tradicionales, donde los estudiantes permanecen nueve años sin adquirir los conocimientos más elementales de dicha lengua".

El impacto de una metodología orientada a resultados

Un hito reciente que confirma la calidad del programa es el primer lugar obtenido por una de sus egresadas en las olimpiadas nacionales de inglés efectuadas recientemente. Este logro pone en evidencia que el esquema de dos secciones de tres meses cada una, posee una efectividad superior a la carga horaria tradicional que ofrece el Ministerio de Educación.

En este contexto de superación académica, la institución dio inicio formal a doce secciones de inglés básico para beneficiar a la población infantil y juvenil regional. El programa educativo, que se imparte en sesiones de cuatro horas cada sábado, cuenta con una matrícula confirmada de 370 estudiantes que buscan herramientas reales para su futuro profesional y personal de forma inmediata.

Los participantes proceden de los municipios de Tamayo, Neiba, Villa Jaragua y Los Ríos, lo que garantiza una cobertura geográfica amplia en toda la zona de influencia provincial. Esta expansión busca consolidar un modelo que, durante más de una década, ha servido como motor de desarrollo intelectual para cientos de familias que no encuentran respuestas en la educación pública formal.

Compromiso familiar y formación técnica especializada

De manera simultánea al desarrollo de las clases, se ejecutan jornadas de orientación y de inducción técnica dirigidas especialmente a los padres, madres y a los tutores. El objetivo fundamental es resaltar la importancia del aprendizaje de idiomas desde la infancia, promoviendo además la asistencia puntual y el compromiso familiar permanente con el proceso de formación técnica especializada.

La organización de estos cursos cuenta con el copatrocinio estratégico del Centro Provincial para el Avance de la Mujer, demostrando una articulación efectiva entre diversos sectores de la sociedad civil. Esta alianza permite optimizar los recursos disponibles y enfocar los esfuerzos en la calidad docente, asegurando que cada hora de clase se traduzca en un aprendizaje significativo para el estudiante matriculado.

Es importante destacar la colaboración con los distritos escolares y la Regional de Educación, junto al apoyo del Instituto de Formación Técnico Profesional en las labores de inducción básica. El INFOTEP tiene a su cargo la orientación a los responsables de los menores, estableciendo un vínculo sólido que garantiza el involucramiento directo de los progenitores en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Una década transformando el futuro de Bahoruco

Desde hace más de diez años, la Fundación Padrino mantiene una agenda constante de actividades orientadas al bienestar de la comunidad educativa, el deporte y la recreación sana regional. Los cursos de inglés básico se han convertido en uno de sus estandartes principales, permitiendo que cientos de niños, niñas y adolescentes accedan a una competencia lingüística que el Estado no ha podido garantizar, en un medio donde no existen oportunidades de formación fuerzas de las aulas de la educación pública.

La realidad del sistema educativo tradicional muestra una contradicción alarmante, pues tras casi una década de instrucción formal, la mayoría de los bachilleres egresan sin conocimientos mínimos del idioma. En contraste, la experiencia en Bahoruco confirma que con un enfoque práctico y orientado a resultados, es posible transformar la realidad comunicativa de la juventud dominicana sin esperar por reformas ministeriales.

Este esfuerzo persistente de la Fundación Padrino reafirma su compromiso con el desarrollo humano y la equidad de oportunidades en las provincias más apartadas del centro del poder político. El dominio del inglés se presenta así no solo como una ventaja académica, sino como un derecho que la gestión comunitaria ha decidido garantizar con eficiencia, transparencia y una visión clara de progreso social.