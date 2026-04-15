¿El dólar perderá su trono, después de reinar más de un siglo?

El dólar se fortaleció con la creación del Sistema de Reserva Federal o conocido como FED, el 23 de diciembre de 1913. ( FREEPIK )

En muchos ambientes del mundo de la economía se ha llegado a especular y a diagnosticar la "caída" del dólar como moneda que es la regente a nivel mundial. Este nació el 2 de abril, 1792, por el Congreso mediante la Coinage Act (Ley de Acuñación). "Esta ley estableció el dólar como la unidad monetaria estándar del país, dividida en 100 centavos, y la fundó la Casa de la Moneda de Estados Unidos en Filadelfia para su producción. Se adoptó un sistema bimetálico basado en oro y plata. Ver Wikipedia

Debemos recordar que el dólar se fortaleció con la creación del Sistema de Reserva Federal o conocido como FED, el 23 de diciembre de 1913, por el entonces presidente Woodrow Wilson. A partir de esa fecha comenzó a consolidarse en todo el mundo. Por lo que tenemos un siglo y trece años de su predominio.

Luego, de este predominio de más de un siglo como moneda mundial, la Gran Recesión de 2009, hizo tambalear al dólar y puso sobre el tapete su futuro como moneda de reserva. Cosa que fue desmentida por los hechos posteriores, ya que, ni siquiera los problemas financieros de EU que exigieron una intervención pública gigantesca aminoraron las preferencias de los mercados mundiales que irónicamente aumentó las preferencias de las letras del Tesoro que fue tan intensa que las tasas cayeron por debajo de cero.

Los "golpes mortales" no han podido aminorar su influencia y predominio y se piensa en la actualidad que a largo plazo entrará en declive y quedará definitivamente destronado. ¿Serán cierto estas predicciones? ¿Es muy importante preguntarse qué moneda lo reemplazará? Esto nos mueve a analizar dos competidores actuales el euro y el renminbi chino.

Veamos con cuidado tales diagnósticos. El euro es el sucesor del ECU o unidad monetaria europea, el Euro se creó el 1ero de enero de 1999 pero el dinero físico (billetes y monedas) se puso en manos del público el 1ero de enero de 2002. Es una moneda sólida controlada por el Banco Central Europeo (BCE). El Banco Central Europeo (BCE) es el banco central de los Estados de la Unión Europea que tienen el euro como moneda (eurozona). Le tomó 10 años su creación. El nombre de Euro se adoptó en Madrid el 16 de diciembre de 1995. Inicialmente 11 países firmaron la eurozona. Sus raíces fue el Tratado de Maastricht.

Dirige el Eurosistema y conforma también, junto con los bancos centrales nacionales de los demás Estados miembros ajenos a la eurozona, el Sistema Europeo de Bancos Centrales. El Banco Central Europeo se creó en junio de 1998 como órgano encargado de la ejecución y gestión de la política monetaria de la Unión.

Tiene su sede en Fráncfort y está presidido por Christine Lagarde (2019) hasta la actualidad. A partir de 2026, la zona del euro o eurozona está integrada por 21 países de la Unión Europea que han adoptado el euro como moneda oficial, consolidando una unión monetaria.

Tiene una gran estabilidad y una gran zona de influencia. Los europeos todavía mantienen una gran dependencia de los mercados financieros de Estados Unidos. Lo que sucede en Wall Street es replicado en Europa y toda su extensa red financiera a través de sus mercados.

A raíz de la Gran Recesión de 2008-2009 tenemos que recordar que aparecen por vez primera las monedas virtuales "Bitcoin fue concebido en 2008 por Satoshi Nakamoto y lanzado oficialmente a principios de 2009, marcando el inicio de las monedas virtuales descentralizadas. El 3 de enero de 2009, Nakamoto minó el "Bloque Génesis" (bloque 0), dando inicio a la red de Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico libre de bancos centrales. Las criptomonedas ocupan un lugar preponderante en los mercados internacionales hoy día. Cuando hablamos de criptomoneda nos referimos a monedas digitales que también son conocidas como criptoactivos, el Bitcoin es la figura más representativa de las criptomonedas.

Todo esto complica aún más el escenario mundial. Otra criptomoneda muy usada hoy día es Ethereum, lanzado oficialmente el 30 de julio de 2015. Aunque Vitalik Buterin concibió la idea en 2013 y publicó el whitepaper ese mismo año, el desarrollo se financió en 2014, resultando en la creación de su "bloque génesis" a mediados de 2015.

Veamos el renminbi chino (Yuan). El renminbi (RMB) fue creado a finales de 1948, específicamente el 1 de diciembre, por el Banco Popular de China, coincidiendo con los últimos pasos de la guerra civil china. Su lanzamiento oficial buscaba unificar el sistema monetario fragmentado del país y reemplazar las diversas monedas que circulaban, estableciéndose como moneda de curso legal. Renminbi se traduce como "moneda del pueblo".

Los principales obstáculos que experimenta la moneda china para destronar al poderoso dólar estadounidense están los siguientes:

1ero Controles de Capital y Falta de Convertibilidad Total: Este es considerado el mayor obstáculo. China no permite el libre flujo de capitales transfronterizo, manteniendo una cuenta de capital cerrada o "gestionada"

2do. Tipo de Cambio Gestionado (No Flexible): El yuan no cotiza libremente en el mercado internacional, sino que el Banco Popular de China (PBOC) establece un tipo de cambio de referencia diario. Esta gestión limita la flexibilidad de la moneda y la hace depender de la política monetaria de Pekín, en lugar de las fuerzas del mercado, lo que genera desconfianza en inversores internacionales.

3ero. Falta de Confianza Institucional y Transparencia: Los administradores de reservas centrales prefieren monedas con reglas de juego claras, alta liquidez y un entorno legal transparente. El mercado financiero chino, aunque grande, carece de la autonomía institucional y la previsibilidad regulatoria que ofrecen el dólar, el euro o el yen. La intervención estatal en los mercados desincentiva la tenencia de RMB a largo plazo.

4to. Mercado de Bonos en Desarrollo: Para que una moneda sea moneda de reserva global, necesita un mercado de bonos del tesoro profundo, seguro y con gran liquidez. Aunque China ha progresado, su mercado de bonos no ofrece el mismo nivel de seguridad y liquidez que el mercado estadounidense.

5to. Dominio de la Inercia del Dólar: El dólar estadounidense está profundamente arraigado en el comercio global y las transacciones financieras (usado en aprox. el 84% de las finanzas comerciales frente a una fracción mucho menor del yuan). Desplazar esta inercia requiere décadas de confianza constante, algo que China apenas está construyendo.

Si bien las crisis mundiales, como la pandemia de COVID-19, las tensiones geopolíticas y las restricciones comerciales, han desempeñado un papel importante, muchos de los desafíos más persistentes son internos: un sector inmobiliario en crisis, una creciente deuda local, una población que envejece, desempleo juvenil y una disminución del consumo y la inversión.

Como hemos visto los candidatos todavía no califican. De hecho, no hay ninguna alternativa obvia que esté lista para ocupar el lugar del dólar. Pero si es predecible que a raíz de un mundo multipolar varias monedas entraran en puja y ninguna va a sacar la cabeza ya que el impacto económico y político de un sistema monetario fragmentado deriva en problemas comerciales tomando en cuenta las zonas de influencias de cada una de las potencias que rigen hoy día la humanidad.

A falta de una moneda internacional estable y respaldada por un gobierno mundial, la inversión y el comercio exterior deberán depender de múltiples monedas aceptadas y conocida por el comercio exterior de cada país. Las tres monedas citadas son de gran aceptación en todo el mundo. La china está expandiéndose, el dólar estadounidense y el euro están arraigados en nuestros países.