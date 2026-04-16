El 14 de abril en la OEA

Cada 14 de abril se celebra el Día de las Américas, ocasión en la que los países miembros de la OEA reflexionan sobre su historia y futuro. ( FUENTE EXTERNA )

Cada 14 de abril se conmemora el día de las Américas, una efeméride interamericana que ofrece a los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) una oportunidad para reflexionar sobre el trayecto histórico, la razón de ser y la proyección hacia futuro del organismo multilateral.

Este año en ese espacio de reflexión, los representantes de los Estados miembros recordaron dos hechos históricos que marcaron, en distintas épocas, la vida política del hemisferio: la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América de 1776 y el Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826.

Hitos históricos, como bien señalaron las delegaciones que coinciden en haber legado a los países de la región principios y valores, que aún mantienen vigencia, como la libertad, la unidad y la cooperación, que han marcado la trayectoria político multilateral entre las naciones de las Américas.

El legado histórico nos lleva a reflexionar sobre el valor agregado de nuestra organización en la actualidad. La OEA sigue siendo el foro por excelencia para el diálogo político en el que coinciden las naciones democráticas americanas y en el que cada día se dedican esfuerzos para fortalecer la democracia, los derechos humanos, la seguridad, el desarrollo y la cooperación hemisférica.

Los esfuerzos actuales se perfilan hacia el futuro, para continuar manteniendo la vigencia del multilateralismo hemisférico en tiempos de tantos desafíos e incertidumbres, en los que la cooperación, el diálogo y la búsqueda de consensos buscan ofrecer a los pueblos de las Américas un lugar de bienestar para todos sus ciudadanos.

Que esa labor de la OEA que aún se apoya en los principios de sus visionarios originales, procure mantener un hemisferio unido y en paz, y que esta conmemoración del día de las Américas, permita renovar el compromiso colectivo con los valores democráticos, la cooperación solidaria y el fortalecimiento del sistema interamericano.