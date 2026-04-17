La leche dominicana y la productividad como una decisión de país

La leche es uno de esos sectores que sostienen la vida cotidiana del país sin reclamar protagonismo. Está en la mesa de millones de familias, en la nutrición infantil, en la industria alimentaria y en la estabilidad económica de miles de hogares rurales.

Pero precisamente por su peso silencioso, la leche obliga a una reflexión más exigente: no basta con verla como un producto de consumo básico. Hay que entenderla como una cadena económica completa, donde la productividad se puede medir con precisión y, por tanto, también se puede transformar con método.

La República Dominicana ha construido una base lechera relevante. La producción nacional ronda los 1,000 millones de litros anuales, con un aporte estimado de RD$26.000 millones a puerta de finca, el sustento directo de más de 48.000 productores y una cadena ampliada que genera más de 300.000 empleos entre directos e indirectos.

Esto no es un sector marginal. Es un pilar económico, social y territorial. Sin embargo, el dato verdaderamente decisivo no está en el volumen total, sino en el rendimiento. El promedio nacional de producción se mantiene entre 6 y 7 litros de leche por vaca por día, una cifra que refleja el nivel actual de eficiencia del sistema ganadero dominicano.

Ese promedio convive, sin embargo, con una realidad que cambia completamente la discusión.

En la Hacienda La Bobia, de Erick Rivero, la productividad por vaca prácticamente duplica ese promedio nacional, alcanzando niveles cercanos al doble del rendimiento medio del país.

Ese contraste no es anecdótico. Es estructural. Porque demuestra que el límite de la ganadería dominicana no es biológico, sino organizacional. No es que la vaca dominicana no pueda producir más; es que solo produce más cuando el sistema que la sostiene funciona correctamente.

La diferencia está en el sistema. En La Bobia, la productividad es el resultado de una arquitectura técnica integrada: genética seleccionada para rendimiento, alimentación formulada con precisión, ordeño tecnificado, control sanitario riguroso y, sobre todo, uso constante de información para la toma de decisiones.

La incorporación de tecnología —incluyendo soluciones de origen noruego— y el uso de herramientas informáticas permiten monitorear cada animal, corregir desviaciones y optimizar resultados. Aquí la producción no depende de la intuición, sino de la medición. Y cuando se mide, se mejora.

Ese es el verdadero punto de quiebre para el país. Durante décadas, el campo dominicano ha operado bajo una lógica extensiva: más tierra, más animales, más esfuerzo. Pero la economía moderna funciona con otra lógica: más eficiencia, más conocimiento y más valor por unidad producida.

La experiencia de La Bobia demuestra que es posible duplicar productividad sin duplicar recursos, lo cual redefine completamente la discusión nacional. Ya no se trata de producir más leche; se trata de producirla mejor, con menor costo relativo y mayor valor agregado.

Pero la productividad no termina en la finca. Se consolida en la cadena. Ahí entra Grupo Rica, bajo el liderazgo de la familia Brache, como uno de los ejemplos más claros de cómo la producción primaria puede transformarse en agroindustria competitiva.

Rica no solo procesa leche; organiza una cadena de valor completa. Ha realizado inversiones superiores a RD$2.000 millones en modernización, automatización y logística, orientadas a mejorar eficiencia operativa y ampliar su capacidad exportadora.

Hoy, sus productos llegan a más de 20 mercados internacionales, incluyendo Estados Unidos, el Caribe y Medio Oriente, demostrando que la productividad bien organizada no solo abastece el mercado local, sino que compite globalmente.

La leche dominicana no debe verse únicamente como un producto de consumo interno. Debe asumirse como una plataforma de productividad, transformación industrial y proyección internacional.

Cuando una finca demuestra que se puede duplicar la producción por vaca, y cuando una empresa demuestra que esa producción puede convertirse en exportación con estándares globales, la discusión deja de ser sectorial y se convierte en una discusión de país.

Porque la pregunta ya no es si podemos producir más. La pregunta es si estamos dispuestos a organizar mejor lo que ya producimos. Y esa es, precisamente, la tarea pendiente del campo dominicano: cerrar la brecha entre el promedio y la frontera de eficiencia que ya existe dentro del propio país.

El desarrollo del campo dominicano no dependerá de cuántas vacas tengamos, sino de cuánto valor seamos capaces de producir con cada una.