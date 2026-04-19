ADEPE: ejemplo de esfuerzo productivo

La Asociación para el Desarrollo de Espaillat (ADEPE) celebra 50 años de labor ininterrumpida, consolidándose como un modelo de referencia en el desarrollo comunitario sostenible en la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

En un mundo acelerado, donde los países más poderosos compiten por recursos que, irónicamente, pertenecen a todos y no solo a ellos, es fácil perder la fe en un desarrollo armonioso. La ambición desmedida y la explotación indiscriminada han dejado heridas profundas en ecosistemas y comunidades. Frente a ese panorama nada alentador, existen historias que reconcilian: espacios donde la solidaridad, el trabajo paciente y la visión comunitaria demuestran que el progreso puede construirse con respeto y justicia.

Uno de esos espacios es la Asociación para el Desarrollo de Espaillat (ADEPE), cuya trayectoria de cincuenta años ininterrumpidos de trabajo y servicio fue celebrada con la puesta en circulación de un voluminoso libro que recoge el quehacer de la asociación en tan extenso período.

La iniciativa nació cuando veintinueve hombres y una mujer, bajo el liderazgo e inspiración de Santiago Collado, decidieron apostar por el progreso de su provincia. No contaban con abundantes recursos, pero sí con convicción y disciplina: entendieron que el desarrollo no se espera, se construye. Hoy, cinco décadas después, ADEPE es un ejemplo palpable de cómo la planificación local, el liderazgo comprometido y la gestión comunitaria producen transformaciones sostenibles.

Bajo la presidencia actual del licenciado Amable Guzmán, la asociación ha consolidado numerosos proyectos que abarcan prácticamente todas las actividades productivas de la provincia. Entre los frutos de tantos esfuerzos resaltan: el impulso a la artesanía local, la creación de una zona industrial generadora de empleos, proyectos de granjas de reproducción animal y la articulación de iniciativas con organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo. ADEPE ha trabajado también en el manejo de recursos naturales y en la preservación de la biodiversidad, promoviendo prácticas que equilibran producción y conservación.

Vale resaltar la creación de la cooperativa de ahorros y préstamos, que es hoy en día una sólida institución al servicio de la innovación y la inversión productiva.

Pero el desafío no ha sido solo económico. ADEPE ha promovido iniciativas de enfoque familiar y el rescate de áreas vulnerables, contribuyendo a la recuperación del paisaje y a la generación de ingresos alternativos para las comunidades. La creación del Centro MIPYMES ADEPE ha sido crucial para fortalecer pequeñas y medianas empresas locales, ofrecer asesoría técnica, facilitar acceso a mercados y fomentar la formalización de negocios que operaban en la informalidad.

Lo más valioso de ADEPE, sin embargo, es su ética de trabajo colectivo. A lo largo de cincuenta años, hombres y mujeres de la provincia han demostrado que el liderazgo puede ejercerse desde el servicio y que el progreso comunitario es posible sin violencia ni explotación. Sus logros son resultado de la constancia, la capacitación continua y la voluntad de articular esfuerzos con entidades públicas y privadas para multiplicar impactos.

El modelo de ADEPE ofrece lecciones replicables: diagnosticar las necesidades locales, articular actores, buscar financiamiento responsable, promover capacitación técnica y fortalecer canales de comercialización. Además, subraya la necesidad de integrar la conservación ambiental como condición del desarrollo económico a largo plazo.

En un mundo que a menudo celebra los éxitos individuales y las ganancias rápidas, la historia de ADEPE nos recuerda que el progreso sostenible nace del trabajo colectivo y la paciencia. Celebrar cincuenta años de aporte al desarrollo de Espaillat es celebrar la esperanza de que comunidades organizadas pueden transformar su realidad con creatividad, justicia y respeto por la naturaleza.

El ejemplo de ADEPE, sin duda, inspirará a otras regiones a apostar por un desarrollo humano, equilibrado y duradero.