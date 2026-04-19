El juego: la base del desarrollo infantil en la era digital

Jugar no es perder el tiempo sino invertir en el futuro. ( FUENTE EXTERNA )

En la actualidad, la infancia se desarrolla en un entorno cada vez más dominado por la tecnología. Teléfonos móviles, tabletas y televisores forman parte del día a día de muchos niños desde edades muy tempranas. Sin embargo, surge una pregunta clave para padres y educadores: ¿qué estamos sacrificando cuando sustituimos el juego por las pantallas?

El juego no es simplemente una forma de entretenimiento; es una necesidad fundamental en el desarrollo de los niños en edad preescolar. A través del juego, los pequeños exploran su entorno, desarrollan habilidades cognitivas, fortalecen su lenguaje, aprenden a socializar y construyen su autonomía. Cada actividad lúdica representa una oportunidad de aprendizaje significativo.

Por el contrario, la exposición prolongada a las pantallas puede tener efectos negativos importantes. Diversos estudios han demostrado que el uso excesivo de dispositivos electrónicos en la primera infancia puede afectar la atención, el desarrollo del lenguaje, la calidad del sueño y las habilidades sociales. Además, reduce el tiempo dedicado a actividades esenciales como el juego libre, la interacción familiar y el movimiento físico.

Es fundamental que los padres tomen conciencia del equilibrio necesario entre el uso de la tecnología y las experiencias reales. No se trata de eliminar por completo las pantallas, sino de regular su uso y priorizar actividades que favorezcan el desarrollo integral del niño.

El llamado es claro: devolverle al juego el lugar que merece en la vida de los niños. Jugar no es perder el tiempo; es invertir en un futuro más saludable, creativo y feliz.