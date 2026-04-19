La deuda pública (interna y externa) un análisis 5.0 (Balaguer, Leonel, Hipólito, Danilo, Luis)

Una pregunta clave debemos hacernos todos, ¿hasta qué punto el incremento de la deuda de un país compromete seriamente su crecimiento a corto y mediano plazo? ¿No habremos llegado ahí, y no nos hemos dado cuenta? Veamos el siguiente análisis exhaustivamente.

Balaguer entregó en 1996, la deuda externa a Leonel Fernández de US$3,807.3 millones. Durante el gobierno de Balaguer (1986-1996), la deuda externa creció de US$3,687 millones en 1986 a los US$3,807.3 millones al final de su mandato, representando un aumento del 3.2 %.

A su vez Leonel le entrega a Hipólito Mejía en el año 2000, "Al finalizar su primer mandato en agosto del 2000, la deuda externa se estimaba en alrededor de US$6,100 millones (un aumento de unos US$2,300 millones en cuatro años)".

Luego, el presidente Hipólito le entrega a Leonel en 2004 durante su gestión, la crisis bancaria del 2003 y la devaluación del peso impulsaron la deuda fuertemente. Para agosto del 2004, cuando entregó el poder, la deuda externa superaba los US$7,600 millones, y la deuda interna también había crecido de manera significativa. Leonel asume en agosto del 2004 tras la crisis bancaria del 2003. La deuda pública consolidada (externa + interna) rondaba los US$10,700 millones, de los cuales la externa era unos US$7,600 millones.

El período de 2004-2008 de Leonel en total, la deuda externa era de unos US$8,000, y la deuda interna creció a más de US$5,000 millones. 2004 (inicio Leonel) US$10.7 mil millones. Total 2008, final del período: US$13.1 mil millones.

Durante el período 2008-2012 se registró: 2008 inicio, deuda consolidada US$13.1 mil millones. 2012, final del período, una deuda consolidada US$23.0 mil millones. Gran parte del aumento se explica por la crisis financiera internacional de 2008-2009, el déficit eléctrico y el gasto público preelectoral del 2012.

Seguimos con la llegada del presidente Medina. "Durante la primera administración del presidente Danilo Medina (2012-2016), la deuda externa de la República Dominicana experimentó un aumento significativo. El endeudamiento público pasó de aproximadamente 23.000 millones de dólares a 37.581 millones de dólares entre 2012 y 2016.

Segundo período del presidente Medina. "La deuda pública consolidada de la República Dominicana, bajo la gestión de Danilo Medina, pasó de US$25,064.9 millones en 2012 a US$48,052.3 millones al cierre de abril de 2020, lo que representa un incremento neto de US$22,987.4 millones. Aunque en 2020 la deuda siguió creciendo, el promedio de incremento anual fue de US$2,584.2 millones entre 2016 y 2019, pero se disparó a US$8,863.3 millones en ese año debido a la pandemia de COVID-19. Danilo tomó en total en sus dos periodos 26,052.30 millones de dólares en sus ocho años

La llegada del presidente Luis Abinader en 2020 estuvo marcada inicialmente con la pandemia del COVID-19. El endeudamiento total del país creció de $44.6 mil millones de dólares en 2020 a aproximadamente $54.8 mil millones en 2023. Otras fuentes señalan lo siguiente se han tomado US$27,407.4 millones entre septiembre del 2020 y junio 2025, la mayor cantidad comparada con cualquier período similar. "Periódico Hoy Luis Abinader endeuda país por US$27,407.4 MM Ubaldo Guzmán Molina 16 de agosto de 2025".

Por simple aritmética si sumamos la deuda dejada por la administración de Danilo que estuvo en US$48,052.3 millones y le sumamos los tomado por el presidente Luis debemos de andar (48,052.3+27,407.4) en US 75,459.70 millones de dólares en la actualidad.

Desde 1996 a 2025 nos hemos endeudado desde 3,807.3 millones de dólares por Balaguer 1996, hasta los 75, 459.70 millones atravesando las distintas gestiones en un período de 29 años.

Ahora, claro, estamos dejando de lado el peso relativo de la deuda respecto al PIB (Deuda/PIB) que es una herramienta de análisis relativo necesario para entender el problema. No solo se trata de cifras absolutas. Es como si personalmente uno debiera un millón de pesos, pero ganara cinco, al caso contrario uno debiera cinco y ganara uno para que nuestros lectores comprendan el tema.

Vamos a ver ese contexto la relación Deuda/PIB de cada período. El PIB dejado por el presidente Balaguer en 1996 fue de 18 mil millones de dólares aproximadamente (Fuente Banco Mundial). Dividiendo esta cifra o sea los 3,807.3 millones de dólares entre nuestros ingresos totales (3,807.3 deuda/ 18,000 PIB) nos da un peso relativo del 21 %. Se trata de un porcentaje bajo y manejable. Como si ganara 100 pesos y destino 21 pesos a la deuda.

Leonel en el año 2000 le entrega a Hipólito una deuda de US$ 6,100 millones y el PIB fue de 24, 306 millones de dólares (Fuente Banco Mundial).Dividendo ambas nos dan 25 %. O sea, de los 100 pesos destino 25 pesos a pagar la deuda.

Hipólito le entrega en 2004 a Leonel una deuda total de 10,700 millones de dólares (interna y externa) y el PIB fue de US 22,320, procedemos y nos da un 47 %. De cada 100 pesos tengo que destinar 47 al pago de la deuda.

Leonel, período 2004 al 2008, la deuda total (interna y externa) alcanzó los 13,100 millones de dólares y el PIB fue de US$ 48,174 millones de dólares aproximadamente (Fuente Banco Mundial) procedemos y nos da un peso relativo de 0.27 de cada 100 pesos tengo que destinar 27 al pago de la deuda.

Leonel, período 2008 al 2012 ,deja la deuda en US 23,000 millones de dólares y el PIB fue de US 60,560 millones de dólares aproximadamente. Procedemos al cálculo de Deuda/PIB nos da 37 % o lo que si tenemos 100 pesos destinamos 37 para el pago de la deuda.

Danilo en su primer período 2012 a 2016 llevó la deuda de US 23,000 a 37,581 mil millones de dólares. El PIB crece a un total de US 75,550 según el B.M. Deuda/PIB arroja 49 pesos de los 100 para pagar deuda.

Luego, para el segundo mandato 2016 a 2020 la deuda crece a US$48,052.3 millones mientras que el PIB alcanzó los US$ 78,550 millones. Siguiendo el procedimiento establecido tenemos que de cada 100 pesos había que destinar 61 pesos para el pago de la deuda. Danilo tomó prestado en ocho años un total de (14,581 en su primer período, y el segundo 10,471.30 para un total de 25,052.30 en sus 8 años de gobierno).

Finalmente, con Luis Abinader en su recién período 2020 a 2025 y sumando hasta agosto 2025, la deuda crece en US$ 75,459.70 millones de dólares. Es bueno reseñar que en sus 5 años de gestión se han tomado (75,459.70 -48,052.30=27,407.40) mientras el PIB lo hace en US129,750 millones de dólares. Deuda/PIB nos da 58 pesos de cada 100 para el pago de la deuda. Se mantiene casi la proporción dado el crecimiento experimentado por la economía y el buen manejo de las variables macroeconómicas.

Referencias:

Banco Mundial años 90 al 2025 Deuda del gobierno central, total ( % del PIB)

Dirección General de Crédito Público: Página Principal

Banco Central de la Republica Dominicana. Política económica, deuda pública y mercados financieros.

Datosmacros.Com Deuda Pública en Republica Dominicana.











