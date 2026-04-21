Alcohol: de vínculo social a problema de salud pública

El alcohol ha acompañado a la humanidad desde tiempos remotos como un facilitador de la convivencia social. Mucho antes de la escritura, ya se consumía de forma colectiva en rituales que fortalecían la cohesión de los grupos humanos. En civilizaciones como Mesopotamia, Egipto y Grecia, las bebidas fermentadas no eran simplemente un placer, sino parte integral de la vida religiosa, cultural y comunitaria.

Desde la neurociencia, esta función social tiene una base biológica: el alcohol estimula la liberación de endorfinas y oxitocina, sustancias que refuerzan la confianza y el sentido de pertenencia. Durante siglos, su consumo estuvo regulado por normas culturales que limitaban los excesos y lo integraban a contextos específicos, como celebraciones o rituales.

Sin embargo, este equilibrio se rompió con la llegada de la modernidad. La Revolución Industrial no solo cambió la forma de producir alcohol, sino también la manera de consumirlo. La aparición de bebidas destiladas de alta graduación y la pérdida de los rituales sociales tradicionales transformaron un consumo colectivo en una práctica cada vez más individual y descontrolada. Lo que antes era un elemento de cohesión comenzó a convertirse en un factor de riesgo.

Hoy, el alcohol representa uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial. Se estima que causa cerca de 2.8 millones de muertes cada año, lo que equivale a más del 5 % de todas las defunciones, está vinculado a enfermedades cardiovasculares, distintos tipos de cáncer, cirrosis hepática y, de manera muy significativa, a los accidentes de tránsito.

En la República Dominicana, la situación adquiere características particularmente preocupantes. Predomina un patrón de consumo episódico intenso, concentrado en fines de semana, que multiplica los riesgos. Este tipo de consumo no solo aumenta la probabilidad de intoxicación aguda, sino que se asocia directamente con conductas peligrosas, especialmente en jóvenes.

Uno de los escenarios más críticos es la combinación de alcohol y motocicletas. A diferencia de los automóviles, conducir una motocicleta exige un equilibrio constante, coordinación precisa y capacidad de reacción inmediata. El alcohol afecta justamente estas funciones.

El problema es que la alteración comienza antes de que la persona se sienta "borracha". Cuando se ingiere alcohol en ayunas, su absorción es rápida, alcanzando niveles significativos en sangre en apenas 30 a 60 minutos. Con tan solo una o dos cervezas, o un trago fuerte, un conductor joven puede presentar ya deterioro en la coordinación y en el cálculo de distancias, habilidades esenciales para manejar una motocicleta

En el país, el límite legal de alcohol para motociclistas es bajo, pero la realidad demuestra que no siempre se respeta. Las consecuencias son evidentes: la República Dominicana se mantiene entre los países con mayor tasa de mortalidad por accidentes de tránsito, con más de 20 muertes por cada 100,000 habitantes.

Las cifras son aún más alarmantes cuando se analizan en detalle. Más de la mitad de las víctimas son jóvenes entre 15 y 34 años. Las motocicletas están involucradas en cerca de tres cuartas partes de las muertes, y los fines de semana —especialmente los domingos— concentran la mayor cantidad de fallecimientos. Detrás de muchos de estos casos, el alcohol juega un papel determinante.

Pero el impacto no se limita a las muertes. Por cada persona que fallece, muchas más sobreviven con secuelas graves: traumatismos craneales, lesiones medulares, amputaciones. Estas condiciones generan discapacidad permanente y afectan no solo al individuo, sino también a sus familias y a la sociedad en su conjunto.

El sistema de salud enfrenta una presión constante por esta causa. Las emergencias y unidades de cuidados intensivos reciben de manera recurrente a jóvenes politraumatizados, muchos de ellos bajo efectos del alcohol. A esto se suma el impacto económico: los accidentes de tránsito representan pérdidas equivalentes a entre el 2 % y el 3 % del producto interno bruto, una carga significativa para cualquier economía.

Frente a este panorama, la evidencia internacional es clara sobre qué medidas funcionan. Las políticas más efectivas incluyen el aumento de impuestos al alcohol, la regulación de su disponibilidad y la restricción de la publicidad, especialmente aquella dirigida a jóvenes. Estas intervenciones han demostrado reducir el consumo nocivo y sus consecuencias.

En el ámbito de la salud, las intervenciones tempranas son clave. La detección del consumo de riesgo en consultas médicas y las intervenciones breves han mostrado ser herramientas efectivas y de bajo costo. Asimismo, el fortalecimiento de los controles de alcoholemia y la promoción de alternativas de transporte seguro pueden reducir significativamente los accidentes.

El tratamiento de la dependencia alcohólica también requiere atención. Los enfoques más efectivos combinan terapias médicas con apoyo psicológico y comunitario, facilitando procesos de recuperación sostenibles.

El desafío, sin embargo, va más allá de las políticas públicas. Implica también un cambio cultural. El alcohol no debe ser demonizado, pero tampoco trivializado. Reconocer sus riesgos, especialmente en contextos como la conducción, es fundamental para reducir daños.

La historia del alcohol refleja una paradoja: ha sido, al mismo tiempo, un instrumento de unión social y una fuente de enfermedad y muerte. Resolver esta tensión requiere un enfoque equilibrado que respete su dimensión cultural, pero que priorice la protección de la vida. Reducir el impacto del alcohol en nuestra sociedad es posible. Requiere decisiones firmes, políticas basadas en evidencia y, sobre todo, una mayor conciencia colectiva. En ello está en juego no solo la salud pública, sino el futuro de toda una generación.



