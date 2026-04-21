Presa de La Gina: ¿habrá agua?

Los casi 225 mil habitantes que en estos momentos tiene la provincia Peravia deben saber -con plena seguridad- que en las próximas semanas se iniciará en su seno la construcción de la cacareada presa de La Gina.

Se trata de un proyecto cercano a los 100 millones de dólares destinado a recoger las aguas del río Baní a unos 6.5 kilómetros al Norte de la ciudad del mismo nombre -capital de la provincia- y satisfacer las demandas del líquido en varias comunidades, incluyendo la actividad agropecuaria y posiblemente generar energía eléctrica.

La obra es promovida por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), que en el presente gobierno ha estado realizando acciones para impulsarla, entre ellas actualizando los estudios, abriendo la licitación de los trabajos y constituyendo un comité de ciudadanos veedores.

Rafael Salazar, administrador de Egehid, dijo recientemente que los estudios han sido revisados y están actualizados, incluso verificados por una empresa internacional con referencias mundiales.

Salazar, a quien se tiene como un funcionario sobrio que no se dedica a plantear sueños y pintar "pajaritos en el aire", como dice el refrán popular, se refirió, sin ahondar mucho, a un aspecto medular del proyecto que inquieta a mucha gente en Baní: ¿habrá agua para ese embalse de 11 millones de metros cúbicos de agua ?.

"He visto comentarios de que no se han hecho los estudios. Si usted tiene dudas, pida los estudios, que se le dan", expresó con mucha fuerza.

Fue más lejos y martilló: "El agua da: el último estudio que se hizo arroja 1.89 metros cúbicos de agua por segundo que va a pasar por la cuenca del río Baní. Se va a llenar mínimo seis veces al año. Eso lo dicen los estudios".

"Y de qué tenemos que llevarnos", preguntó. "De los estudios", respondió.

Las palabras de Salazar permiten respirar, por el momento, a muchos banilejos (que por supuesto ya no siembran hielo) incrédulos tras los escasos resultados del acueducto múltiple de la provincia Peravia iniciado por el presidente Leo­nel Fernández en mayo de 2008.