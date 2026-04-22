La Carrera Nacional de Investigadores y su impacto en la innovación científica

La investigación científica en las universidades dominicanas ha pasado de un modelo centrado en la docencia a uno que integra la producción de conocimiento como eje estratégico. ( FUENTE EXTERNA )

En la universidad la investigación científica representa un componente esencial para el desarrollo del conocimiento, la mejora educativa y el impulso de la innovación. En las últimas décadas, el país ha experimentado avances significativos en la institucionalización de la investigación universitaria; sin embargo, persisten desafíos estructurales importantes que limitan su impacto pleno en el desarrollo económico y social.

Este proceso, aún en ciernes, ha sido acompañado por iniciativas de diversas instituciones, entre ellas, INTEC, PUCMM, UNIBE, UNISA, UNPHU, UASD, UAPA, UCE, entre otras, que han incorporado la investigación como eje estratégico de su modelo educativo y tienen políticas definidas sobre el tema.

La Carrera Nacional de Investigadores se fundamenta en la integración de tres funciones sustantivas de la universidad: docencia, investigación y extensión. En el contexto dominicano, esta carrera ha evolucionado desde un modelo centrado casi exclusivamente en la enseñanza hacia uno que reconoce, fomenta, la producción científica como indicador clave de calidad universitaria (MESCyT, 2020). De acuerdo con la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU, 2021), las universidades dominicanas han asumido el compromiso de fortalecer la investigación como eje transversal de sus funciones misionales, reconociendo su papel en la competitividad nacional y el desarrollo sostenible.

Uno de los avances más relevantes ha sido la creciente profesionalización del investigador universitario. Cada vez más docentes acceden a programas de maestría y doctorado, lo que fortalece sus competencias para generar conocimiento original.

Actualmemte 2,032 docentes forman parte de la CNI en los diferentes campos del conocimiento, especialmente en ciencias médicas, básicas, matemática, informática, educación y ciencias sociales. Asimismo, se han desarrollado programas de formación de jóvenes investigadores, lo que contribuye a la creación de relevo generacional y al fortalecimiento de una cultura científica en el país (IDEICE, 2022). Este proceso ha permitido un aumento sostenido en la producción académica, evidenciado en el número de publicaciones y su impacto progresivo en el ámbito científico.

En este contexto, varias instituciones han desempeñado un papel innovador de fomento de la investigación a través de redes temática, congresos, seminarios, y la creación de centros de investigación e innovación, en colaboración con entidades nacionales e internacionales. INTEC ha sido pionera en la materia. También, las IES participan en congresos fuera del país donde los docentes presentan los resultados de sus investigaciones. Hay un interés creciente de visibilizar los avances de la investigación.

Este tipo de iniciativas coincide con la visión de la ADRU (2021), que promueve la creación de redes interuniversitarias y la colaboración científica como mecanismos fundamentales para elevar la calidad de la investigación dominicana.

El impacto de la Carrera Nacional de Investigadores en la innovación científica se manifiesta en varios ámbitos. En primer lugar, ha permitido el desarrollo de investigaciones en áreas emergentes como la inteligencia artificial, la educación digital y la sostenibilidad ambiental, todas ellas alineadas con las demandas de la sociedad contemporánea (MESCyT, 2020). Según la ADRU (2022). La articulación entre investigación científica y sectores productivos es clave para transformar el conocimiento en innovación aplicada.

En segundo lugar, la investigación universitaria ha contribuido a la mejora del sistema educativo. Los estudios realizados por docentes investigadores permiten identificar debilidades estructurales, proponer estrategias pedagógicas innovadoras y diseñar políticas públicas basadas en evidencia. De este modo, la integración entre docencia e investigación fortalece la calidad educativa y fomenta un aprendizaje más crítico y reflexivo. Se requiere más colaboración entre las IES y el MINERD para fortalecer este proceso.

En tercer lugar, la CNI fomenta la formación de capital humano altamente calificado. Los estudiantes que participan en proyectos de investigación desarrollan habilidades analíticas, pensamiento crítico y capacidades de innovación.

No obstante, a pesar de estos avances, persisten limitaciones importantes. Entre ellas destaca el bajo financiamiento destinado a la investigación, lo que restringe el desarrollo de proyectos de gran escala. Los recursos del FONDOCYT son en extremo limitados, igualmente los del IDEICI para la investigación en educación.

Asimismo, la débil articulación entre universidades y sector productivo limita la transferencia de conocimiento y la generación de innovación aplicada. La ADRU (2022) ha señalado la necesidad de fortalecer alianzas estratégicas entre academia, Estado y empresa para superar estas debilidades.

Otro desafío importante es la necesidad de mejorar la calidad e impacto internacional de las publicaciones científicas. Aunque ha aumentado la cantidad de investigaciones, muchas de ellas no logran posicionarse en revistas de alto impacto, lo que reduce su visibilidad global. A esto se suma la sobrecarga docente, que limita el tiempo disponible para la investigación.

La Carrera Nacional de Investigadores en la universidad dominicana se encuentra en una etapa de desarrollo lento pero progresivo, caracterizada por avances significativos en la institucionalización de la investigación y en la formación de capital humano. Instituciones como la UAPA, que ofrece doctorados en matemática pura y ciencias de la educación, la PUCMM que ofrece varios doctorados (historia, literatura, derecho) INTEC y la UASD, entre otras, junto con los lineamientos estratégicos de la ADRU, han contribuido a orientar este proceso hacia una mayor consolidación.

Sin embargo, para lograr un impacto más profundo en la innovación científica y el desarrollo nacional, será necesario fortalecer el financiamiento, mejorar la calidad de la producción científica y consolidar la articulación entre universidad, Estado y sector productivo. Solo así la investigación universitaria podrá convertirse en un verdadero motor de transformación social y económica en la República Dominicana.

Es alentador que INTEC, PUCMM, ISFODOSU, UASD, UNIBE y UAPA dispongan de revistas indexadas internacionalmente donde sus docentes pueden publIcar sus artículos científicos y tener mayor visibilidad.

También, es necesario señalar que la formación de doctores, indispensable para el avance de la investigación en las IES del país, se está fomentando, pero hay que cuidar su calidad. No todas las IES tienen las capacidades requeridas para asumir este nivel de formación, pero hay ejemplos de buenas prácticas en este campo que deben expandirse y fortalecerse.