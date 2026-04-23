Los abriles gloriosos de un pueblo en lucha por su libertad

La defensa de la dignidad nacional, sostenida tanto por líderes militares como por mujeres invisibilizadas, no es nostalgia, sino una lección de conciencia histórica necesaria para enfrentar los desafíos actuales. ( SHUTTERSTOCK )

En una reciente conversación con mi padre, a sus 96 años y con una lucidez admirable, volví a comprender la profundidad histórica del mes de abril en la memoria dominicana. De ese diálogo nace esta reflexión: una lectura de los momentos en que este pueblo, en circunstancias decisivas, se ha levantado frente a fuerzas externas para defender su dignidad.

Abril, en la historia dominicana, no es un simple mes del calendario. Es un símbolo recurrente de coraje, resistencia y afirmación colectiva. No se trata de coincidencias aisladas, sino de una constante histórica: la tensión entre soberanía e injerencia. En distintos momentos, separados por siglos, el territorio que hoy es la República Dominicana ha sido escenario de episodios en los que la defensa de lo propio se ha impuesto frente a poderes superiores.

En abril de 1655, durante la invasión inglesa de Santo Domingo, una poderosa expedición encabezada por William Penn y Robert Venables intentó tomar la ciudad. La resistencia no fue exclusiva de las autoridades coloniales: criollos, negros libres y campesinos participaron activamente en la defensa. La derrota obligó a los ingleses a retirarse hacia Jamaica. Aun sin existir una nación formal, este episodio constituye una temprana expresión de resistencia local frente al dominio externo.

Tras la proclamación de la independencia en febrero de 1844, abril volvió a ser decisivo. El 13 de ese mes, en la batalla de El Memiso, las fuerzas dominicanas lideradas por Antonio Duvergé derrotaron a tropas haitianas. Dos días después, el 15 de abril, en la batalla de Tortuguero, la naciente marina dominicana, bajo el mando de Juan Bautista Cambiaso, logró su primera victoria naval. Estos hechos no solo consolidaron la independencia recién proclamada, sino que afirmaron la capacidad defensiva de un Estado en formación.

Cinco años más tarde, en abril de 1849, la joven república enfrentó una nueva amenaza. En la batalla de Las Carreras, el ejército dominicano, comandado por Pedro Santana, derrotó a las fuerzas del emperador haitiano Faustin Soulouque. A pesar de la inferioridad numérica, el resultado reafirmó la independencia nacional frente a los intentos de reconquista. Fue una demostración de que la voluntad política y la cohesión social pueden equilibrar las desventajas materiales.

Más de un siglo después, abril volvió a convertirse en escenario de lucha por la soberanía. El 24 de abril de 1965 estalló la Revolución de Abril de 1965, un levantamiento cívico-militar que buscaba restablecer el orden constitucional y el gobierno democrático de Juan Bosch. La posterior intervención militar de Estados Unidos situó el conflicto en el centro del debate internacional sobre la autodeterminación. En ese contexto, figuras como Francisco Caamaño Deñó y Rafael Tomás Fernández Domínguez encarnaron la defensa de la soberanía desde el compromiso político y militar.

Pero la historia de abril no puede contarse únicamente desde sus liderazgos masculinos. También es una historia de participación femenina, muchas veces invisibilizada. Entre esas mujeres estuvo mi madre, quien participó activamente en la gesta de 1965, junto a tantas dominicanas que, desde distintos frentes, sostuvieron la resistencia. Ellas nos recuerdan que la defensa de la dignidad nacional no ha sido exclusiva de los campos de batalla, sino también de la convicción, el sacrificio y la acción cotidiana.

Más que episodios aislados, los abriles de 1655, 1844, 1849 y 1965 configuran una línea histórica coherente: la de un pueblo que, en momentos críticos, ha decidido no ceder ante la imposición externa. Son expresiones de una identidad política en construcción permanente, en la que la soberanía no se hereda, sino que se ejerce y se defiende.

Recordar abril no es un ejercicio de nostalgia. Es, sobre todo, una advertencia. La soberanía no es un hecho consumado, sino una tarea constante. En un mundo donde las formas de influencia ya no siempre se presentan como invasiones militares, sino como dependencias económicas, tecnológicas o culturales, la lección de abril adquiere una vigencia renovada.

Abril no es solo memoria: es conciencia histórica.

Un recordatorio de que la libertad se debilita cuando se descuida y se fortalece cuando un pueblo decide, una vez más, no rendirse.