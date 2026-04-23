La deshumanización de la conciencia crítica

En la sociedad contemporánea asistimos a una metamorfosis peligrosa de la convivencia humana. El reciente homicidio de Deivy Carlos Abreu Quezada, en Santiago, no es simplemente un hecho de tránsito aislado; es la manifestación clínica de una patología social colectiva. Cuando un conflicto menor se convierte en una ejecución pública, debemos preguntarnos: ¿qué ha pasado con nuestra capacidad de razonar?

Desde la neurobiología, el comportamiento de la turba que le arrebató la vida a Abreu revela un fenómeno de desinhibición neurocognitiva. Ante un estímulo estresante, la amígdala —centro de las respuestas primarias— toma el control, desplazando a la corteza prefrontal, encargada del análisis, la empatía y la inhibición de impulsos. Sin embargo, el "furor" no exime de responsabilidad. Como sociedad, hemos caído en una transferencia colectiva en la que la masa legitima la violencia. La sana conciencia crítica individual es sustituida por una norma grupal que percibe la agresión no como un delito, sino como un acto de justicia por mano propia.

Desde el punto de vista legal, es imperativo elevar la calificación de este suceso. No nos encontramos ante un homicidio simple derivado de un incidente vial, sino ante un asesinato. La persecución deliberada del conductor, la superioridad numérica de la turba y el uso de arma blanca contra una zona vital evidencian un animus necandi claro. La premeditación se configura en el momento en que, tras el impacto, los agresores deciden perseguir y aniquilar, transformando la inmediatez del tránsito en un propósito de muerte. Negar esta calificación sería validar la impunidad y minimizar la gravedad de una agresión en la que la víctima fue privada de cualquier posibilidad de defensa.

Uno de los aspectos más deshumanizantes de este hecho fue la omisión de auxilio, tanto de agentes estatales como de testigos presenciales. La grabación del video, en lugar de la intervención humanitaria, constituye una prueba fehaciente del "efecto espectador", ahora potenciado por la lógica del like digital. El teléfono móvil ha operado como una barrera psicológica que anestesia la empatía: para el espectador digital, el dolor ajeno se convierte en contenido consumible. Esta búsqueda de validación virtual ha atrofiado el deber de socorro y la moral pública, transformando a los ciudadanos en cronistas pasivos de la tragedia.

Este caso representa, además, un riesgo sistémico para la seguridad del Estado. Un Estado de Derecho se sostiene sobre la confianza en sus instituciones. Cuando la autoridad no interviene ante un delito evidente, o cuando el ciudadano prefiere observar antes que actuar frente al crimen, el tejido social se desgarra.

La deshumanización de las masas y la búsqueda de notoriedad digital fomentan una anomia social en la que la ley del más fuerte desplaza al orden jurídico. Una sociedad que ha normalizado la indiferencia ante la violencia es una sociedad volátil, vulnerable a la manipulación y al colapso de sus estructuras democráticas. La seguridad nacional no depende únicamente de la fuerza policial, sino de la preservación de la conciencia crítica de sus ciudadanos.

El Ministerio Público tiene hoy un compromiso ineludible: marcar un precedente. La persecución de este crimen debe convertirse en un acto de pedagogía social. No podemos permitir que la "era del like" nos despoje de nuestra humanidad. La justicia debe actuar como el freno externo que la corteza prefrontal de los individuos no logró activar, reafirmando que, en nuestro Estado, la vida no es un insumo para el entretenimiento digital, sino el valor supremo que la ley protege con todo su rigor.