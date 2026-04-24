La llama de abril: memoria de una dignidad en armas

Abril de 1965 y la decisión de un pueblo. ( FUENTE EXTERNA )

La Revolución de Abril de 1965 no fue solo un levantamiento armado: fue el instante en que un pueblo decidió dejar de obedecer el miedo. Tras la caída de Rafael Leónidas Trujillo, la nación intentó renacer bajo el liderazgo de Juan Bosch, cuya Constitución prometía justicia social y libertades reales.

Pero el golpe de Estado de 1963 interrumpió ese sueño y sembró una herida que no cicatrizó. El 24 de abril de 1965, militares jóvenes y civiles se alzaron para restaurar el orden constitucional.

Las calles de Santo Domingo se transformaron en trincheras. Allí, entre humo y consignas, emergió Francisco Caamaño Deñó , no solo como jefe militar , sino como símbolo de coherencia y legitimidad. La ciudad se partió en dos: de un lado, quienes defendían la Constitución; del otro, quienes temían perder el control.

Pero el conflicto dejó de ser interno cuando, el 28 de abril, Estados Unidos intervino militarmente. Más de 40,000 soldados desembarcaron bajo la lógica de la Guerra Fría. La soberanía quedó suspendida entre intereses geopolíticos y la voluntad de un pueblo que resistía.

La guerra urbana fue intensa, desigual y profundamente humana: jóvenes improvisando barricadas, madres escuchando la radio en silencio, médicos salvando vidas en condiciones precarias.

El acuerdo de septiembre de 1965 cerró el enfrentamiento armado y abrió el camino a las elecciones de 1966, que llevaron al poder a Joaquín Balaguer. Sin embargo, abril no terminó con la firma de un pacto. Quedó latiendo como conciencia histórica.

Porque abril enseñó que la democracia no se hereda: se defiende. Y que, aun en la desventaja, un pueblo puede elegir mantenerse de pie.