La "nota diplomática" que nunca existió: entre el ruido político y los hechos

La desinformación y las narrativas políticas en República Dominicana pueden transformar un comentario digital en una "crisis diplomática" inexistente. ( FUENTE EXTERNA )

En la política dominicana ocurre con frecuencia: una frase se convierte en titular, el titular se transforma en "verdad", y la verdad termina repitiéndose tantas veces que pocos se detienen a preguntarse si realmente ocurrió.

Eso es exactamente lo que ha pasado con la supuesta "nota diplomática" de la embajadora estadounidense al gobierno dominicano.

En los últimos días, diversos sectores han afirmado que la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, habría enviado una comunicación diplomática formal cuestionando la participación de un funcionario dominicano en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, celebrada recientemente en Barcelona.

Sin embargo, los hechos conocidos hasta ahora no respaldan esa afirmación.

Lo que realmente ocurrió:

La controversia comenzó cuando la diplomática estadounidense expresó críticas públicas sobre el enfoque de esa cumbre internacional, convocada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, especialmente en torno al debate global sobre la desinformación.

Al evento asistió el ministro dominicano de la Presidencia, Antoliano Peralta Romero, lo que provocó que las declaraciones de la embajadora generaran una rápida reacción en el debate político dominicano.

Pero esas declaraciones se realizaron en redes sociales y espacios públicos, no mediante una comunicación oficial dirigida al Estado dominicano.

Y esa diferencia es crucial.

La aclaración del gobierno dominicano:

Tras el revuelo mediático, el propio Peralta explicó que la delegación dominicana no firmó la declaración final de la cumbre, y que su participación se limitó a intervenir en el encuentro sin comprometer la posición oficial del país.

Este detalle fue importante porque en la diplomacia multilateral los Estados solo suscriben documentos internacionales cuando reflejan plenamente su posición política o jurídica.

Crítica pública no es nota diplomática:

En el lenguaje de la diplomacia, una nota diplomática es un documento formal que una embajada remite al Ministerio de Relaciones Exteriores del país anfitrión.

Ese tipo de comunicación:

* se transmite por canales oficiales entre Estados,

* queda registrada en los archivos diplomáticos,

* y normalmente provoca respuestas institucionales inmediatas.

Hasta ahora no existe confirmación pública de que tal documento haya sido enviado.

Lo que sí ocurrió fue una crítica pública. Y aunque una crítica pública puede generar incomodidad diplomática —como claramente ocurrió— no equivale a una protesta formal entre gobiernos.

Cómo nace una "crisis" que no existe:

El episodio ilustra algo cada vez más común en la política contemporánea: una declaración en redes sociales puede escalar rápidamente hasta convertirse en una supuesta crisis diplomática.

En cuestión de horas, comentarios digitales fueron reinterpretados como si se tratara de un gesto oficial del gobierno estadounidense.

Pero entre un comentario en redes y una nota diplomática existe una distancia enorme.

La pregunta entonces deja de ser diplomática y pasa a ser política.

¿Quién gana cuando se instala una narrativa que no se sostiene en los hechos?

Porque cuando se repite que hubo una "nota diplomática" que en realidad no ha sido confirmada, lo que está en juego no es la relación entre Estados.

Lo que está en juego es la calidad del debate público.

La ironía resulta difícil de ignorar.

En una discusión internacional que giraba precisamente alrededor de la desinformación, lo que terminó ocurriendo en República Dominicana fue algo muy parecido: una narrativa amplificada sin evidencia suficiente.

Y en tiempos donde las redes sociales pueden fabricar escándalos en cuestión de horas, el deber del periodismo sigue siendo el mismo de siempre: separar los hechos del ruido.

Porque entre un comentario incómodo y una nota diplomática formal hay una diferencia fundamental.

Pero en la política dominicana, a veces, esa diferencia se borra deliberadamente.