Efecto boomerang: El riesgo de victimizar o engrandecer al adversario

El "efecto boomerang" es un fenómeno en comunicación política donde el ataque constante y desproporcionado hacia una figura pública termina fortaleciéndola en lugar de debilitarla. ( SHUTTERSTOCK )

En comunicación política, convertir a una figura en blanco permanente puede generar un efecto contrario al objetivo inicial. Lejos de debilitarla, la exposición constante puede amplificar su visibilidad, reforzar su legitimidad y consolidarla como actor blanco permanente central del debate público. Este fenómeno, conocido como efecto boomerang, constituye un riesgo estratégico relevante en escenarios de alta confrontación.

Cuando un discurso se estructura alrededor del señalamiento reiterado de una persona, se produce una dinámica que trasciende la intención original del emisor. La repetición no solo fija al individuo en la agenda mediática, sino que también puede generar empatía en sectores de la opinión pública que perciben desproporción o insistencia excesiva en el ataque.

Desde una perspectiva estrictamente comunicacional, permite ilustrar cómo la presión constante puede traducirse en capital simbólico. La exposición reiterada no solo incrementa el reconocimiento, sino que también puede activar mecanismos de identificación emocional que fortalecen su posicionamiento político como tu adversario principal y, peor aún, victimizarlo cuando tu estrategia es debilitarlo.

El efecto boomerang como riesgo estratégico

El efecto boomerang describe una situación en la que los ataques reiterados contra una figura pública terminan favoreciéndola. Este fenómeno ocurre cuando el mensaje pierde eficacia persuasiva y comienza a generar rechazo o duda en la audiencia, especialmente si se percibe como insistente, desproporcionado o carente de equilibrio en su formulación.

En este contexto, la repetición cumple un doble rol: amplifica el mensaje original, pero también refuerza la presencia del destinatario. La figura atacada se convierte en referencia obligada del debate, desplazando otros temas y consolidando su centralidad. Así, el intento de restar relevancia puede derivar en una mayor visibilidad política.

Cuando una persona es objeto de ataques constantes, puede emerger una narrativa de victimización que opera como recurso simbólico. La percepción de injusticia o persecución activa mecanismos de empatía que fortalecen el vínculo entre el líder y determinados sectores sociales, especialmente en contextos donde la sensibilidad hacia el trato desigual es elevada.

Esta dinámica no implica necesariamente una estrategia deliberada por parte del afectado, pero sí genera efectos concretos en su posicionamiento. La figura percibida como víctima puede ganar legitimidad moral, cohesionar apoyos y proyectarse como representante de una causa más amplia, trascendiendo su rol individual en el escenario político.

Convertir a un actor en blanco permanente implica otorgarle un lugar privilegiado dentro del discurso político. La reiteración de su nombre, su imagen o sus acciones lo posicionan como referente central, incluso cuando la intención original es cuestionarlo o debilitarlo. En términos comunicacionales, esto equivale a reconocer su relevancia.

A medida que se consolida esta centralidad, el adversario puede transformarse en el principal punto de contraste, la audiencia comienza a interpretar el escenario político en función de esa relación, simplificando la complejidad del debate y reforzando la figura del señalado como interlocutor principal frente al emisor del mensaje.

Implicaciones para la estrategia comunicacional

Desde una perspectiva didáctica, el uso reiterado del ataque como herramienta central de comunicación conlleva riesgos significativos, debido a que la pérdida de control sobre la narrativa, la transferencia de protagonismo y la eventual legitimación del adversario son consecuencias que pueden afectar la efectividad del discurso político.

Por ello, resulta fundamental evaluar no solo el contenido del mensaje, sino también su frecuencia, tono e impacto acumulativo. La comunicación estratégica requiere equilibrio, diversificación temática y capacidad de anticipar efectos indirectos, especialmente aquellos que pueden fortalecer a quien se pretende debilitar.

El análisis del efecto boomerang permite extraer aprendizajes aplicables a distintos contextos. Evitar la personalización excesiva, priorizar propuestas sobre ataques y mantener proporcionalidad en el discurso son principios básicos para reducir riesgos comunicacionales. Asimismo, diversificar la agenda contribuye a evitar la centralidad involuntaria del adversario.

En definitiva, la eficacia comunicacional no depende únicamente de la intensidad del mensaje, sino de su capacidad para persuadir sin generar efectos adversos. En política, insistir sin estrategia puede resultar contraproducente, y convertir a alguien en blanco permanente puede ser, paradójicamente, la forma más directa de fortalecerlo.