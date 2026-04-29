El turismo dominicano no crece en hoteles... crece en rutas aéreas

La aviación dominicana ha dejado de ser un simple soporte operativo para convertirse en el motor estratégico del turismo nacional. ( FUENTE EXTERNA )

La expansión hacia nuevos destinos ha puesto a las aerolíneas dominicanas en la primera línea de la ofensiva del turismo nacional. Ya no son solo transportistas. Hoy son quienes abren el camino.

Porque cada nueva ruta no es simplemente un vuelo.

Es una puerta.

Y los números lo respaldan. La República Dominicana ya supera los 11 millones de visitantes al año, consolidándose como uno de los destinos más dinámicos del Caribe. La gran mayoría llega por vía aérea, lo que deja claro algo que a veces se subestima: el turismo dominicano no entra por campañas.

Entra por aviones.

Durante años, el país dependió de mercados tradicionales que sostenían el flujo turístico con relativa estabilidad. Sin embargo, esa dependencia también limitaba el alcance. Hoy, la dinámica está cambiando. La apertura de rutas hacia nuevos destinos —aunque no siempre parezcan grandes apuestas— está ampliando el mapa real del país.

Nuevas rutas y oportunidades de inversión

Un ejemplo claro es Sky High Dominicana, que ha venido empujando la apertura de nuevos destinos en la región de manera constante. Su reciente conexión con Surinam puede parecer, a simple vista, un movimiento hacia un mercado pequeño, incluso irrelevante para algunos.

Y sí, lo es en volumen.

Pero ese no es el punto.

Porque en conectividad, no se trata del tamaño del mercado.

Se trata de la puerta que se abre.

Surinam no va a mover las estadísticas por sí solo. No va a cambiar los rankings ni los grandes números del turismo dominicano. Pero esa ruta crea algo mucho más importante: acceso. Acceso a nuevos perfiles de visitantes, a nuevas relaciones comerciales, a movilidad regional y, sobre todo, a inversionistas que sin esa conexión simplemente no llegan.

Y ahí es donde el turismo cambia de nivel.

Porque el visitante de hoy no solo viene a vacacionar.

Viene a explorar.

Viene a evaluar oportunidades.

Viene a invertir.

Y muchas veces, viene con la intención de volver.

Para que todo eso ocurra, primero tiene que existir una condición básica: poder llegar.

La experiencia de Colombia lo confirma. En los últimos años, ese mercado ha pasado a convertirse en uno de los más dinámicos hacia la República Dominicana, con cientos de miles de visitantes anuales y un crecimiento sostenido.

¿La razón? No fue una campaña aislada.

No fue una moda.

Fue conectividad.

Más rutas, más frecuencias, más facilidad de acceso. Esa combinación permitió que el mercado creciera de forma natural, constante y con impacto real en la economía turística.

La importancia de la conectividad en el turismo

República Dominicana no está sola en esta dinámica. A nivel global, los destinos que han logrado escalar en turismo tienen un punto en común: entendieron que la conectividad no es un complemento.

Es la base.

Países que hoy lideran el crecimiento turístico no necesariamente son los que más invierten en promoción, sino los que garantizan acceso. Los que se aseguran de estar conectados con los mercados correctos, en los momentos correctos y con la frecuencia necesaria.

En el Caribe, donde la competencia es directa y constante, esa diferencia se vuelve aún más evidente. No siempre gana el destino con mejores playas o mayor infraestructura.

Gana el que es más fácil de llegar.

Y ahí es donde la aviación deja de ser un soporte operativo para convertirse en una herramienta estratégica de desarrollo.

Por eso, movimientos como los de Arajet, que continúa expandiendo su red y proyecta nuevas rutas hacia mercados como Venezuela, deben analizarse con una visión mucho más amplia.

No es solo una nueva ruta.

Es una jugada de posicionamiento.

Es abrir una puerta con alto potencial. Es reconectar flujos históricos. Es adelantarse a una demanda que, cuando tiene acceso, responde de manera casi inmediata.

Y ese es el punto que cambia la conversación.

La conectividad aérea no es un complemento del turismo.

Es su motor.

Cada nueva ruta no solo trae turistas. Trae inversión. Trae negocios. Trae oportunidades que muchas veces ni siquiera están en el radar hasta que existe la conexión.

Zonas que antes no eran consideradas comienzan a desarrollarse. Mercados que antes no miraban al país comienzan a evaluarlo. Y el turismo deja de ser un ciclo corto para convertirse en una relación de largo plazo.

Por eso, las aerolíneas dominicanas no están simplemente operando dentro del sistema.

Están definiendo el sistema.

Están marcando el ritmo de crecimiento.

Están abriendo caminos donde antes no los había.

Están determinando, en gran medida, hasta dónde puede llegar el país.

Porque en el nuevo mapa global del turismo, los destinos no crecen por lo que dicen.

Crecen por a dónde vuelan.

Y hoy, la República Dominicana está empezando a jugar ese juego mejor que nunca.

No se trata solo de atraer más turistas.

Se trata de llegar a más mercados. De diversificar la demanda. De abrir oportunidades en lugares donde antes no existían.

Porque cada ruta nueva —por pequeña que parezca— no es un vuelo más.

Es una oportunidad más.

Y en el negocio del turismo, las oportunidades no se esperan.

Se construyen.

Se conectan.

Se vuelan.