Ciencia económica: sus ramas micro y macroeconomía

Si vemos la física como la miran estos científicos, que ven tanto el mundo nanoscópico de los átomos, así como los planetas de grandes dimensiones, o sea lo diminuto y sus partículas, así como los sistemas de la galaxia y su gravedad,

El estudio del átomo comenzó filosóficamente con los griegos Leucipo y su discípulo Demócrito (siglo V a.C.) mientras que fue John Dalton a principios del siglo XIX que sentó las bases de la moderna teoría basada en experimentos y observaciones.

Los economistas la vemos desde dos campos, la microeconomía como de la macroeconomía. El gran cuadro de la macroeconomía es el que se refiere al funcionamiento general de la economía y lo integran los temas del empleo, el PIB, y la inflación de los temas que vemos a diario por los noticiarios y la prensa unido a los debates públicos. Mientras el otro panorama específico es el referido a la microeconomía que trata de la forma en que operan la oferta y la demanda en cada mercado de bienes y servicios.

La macroeconomía y sus temas de estudios generalmente están referidos a la nación y la forma en que los mercados interactúan para generar grandes fenómenos denominados variables agregadas. La microeconomía lo que analiza es un único mercado, por ejemplo, el aumento de los precios del arroz o del café y si obedecen a variaciones de la oferta o la demanda por efecto de los insumos, o de acaparamiento, por ejemplo.

El gobierno es un actor esencial en el análisis macroeconómico ya que su contribución al crecimiento económico general y la lucha contra la inflación por el Banco Central es crucial para entender la realidad de cada país. La macroeconomía a menudo se extiende al campo internacional porque los mercados internos se vinculan con los externos a través del comercio, la inversión extranjera y los flujos de capital.

También hay que decir que la microeconomía puede tener un componente internacional, ya que a menudo un mercado específico no se limita a un país en particular, el mercado del petróleo, o del oro, por ejemplo.

¿La pregunta que nos hacemos es por qué existe esa división?, hay que aclarar que no siempre fue así. Desde finales del siglo XVIII hasta la Gran Depresión de la década de 1930, la economía se circunscribía al "estudio de la forma en que las sociedades humanas organizaban la producción, distribución y consumo de bienes y servicios".

El campo económico surgió a partir de las observaciones de Adam Smith, filósofo escocés al cual se le denomina padre de la economía (escuela liberal), pero que mucho antes varios estudiosos realizaban observaciones económicas antes de 1776, el año que Smith publicara su obra "La Riqueza de las Naciones" en la cual aportó una serie de ideas de mucho peso en el desarrollo de esta ciencia social. Por ejemplo, la noción de la "mano invisible" que dice que las personas tratando de buscar ganancias o su propio bienestar a través de negocios mejoran el resultado de toda la sociedad.

Smith y otros como David Hume ayudaron a crear esta ciencia a comienzos de la Revolución Industrial. La teoría económica tuvo un gran impulso con la obra de Smith y la Gran Depresión de 1929, dos momentos cumbres, pero ojo, no existía una separación entre micro y macroeconomía. En una etapa anterior, los economistas suponían que implícitamente los mercados tendían al equilibrio y que los precios se ajustaban para equilibrar la oferta y la demanda.

En caso de un shock transitorio como por ejemplo una crisis financiera o un desajuste momentáneo se volvería rápidamente al equilibrio. Los mercados individuales se ajustaban. Pero el gran colapso ocurrido durante la Gran Depresión de octubre de 1929 modificó radicalmente esa teoría. Ya que los economistas reconocían que las grandes variables podían ser inestables.

De hecho, estudiaban los ciclos económicos, que son las fluctuaciones naturales y recurrentes de la actividad económica (producción, empleo, ingreso) que atraviesan fases de expansión (crecimiento), pico/auge (máximo nivel), contracción/recesión (descenso) y valle/depresión (mínimo nivel), seguidas de una recuperación, repitiéndose en periodos irregulares pero previsibles en su secuencia, afectando gravemente a empresas e inversiones.

Las economías variaban regularmente de un punto en que había mayor producto y empleo al otro, un crecimiento reducido y declinante con gran desempleo. La ciencia económica para ese entonces se encontraba en el paradigma clásico de mercados siempre en equilibrio y no era capaz de explicar la extrema "falla de mercado" registrada en los años treinta.

Si reconocemos a Adam Smith como el padre de la ciencia económica que crea la Escuela Clásica y el pensamiento liberal es John Maynard Keynes el padre fundador de la macroeconomía, creador de la Escuela Keynesiana que perdura hasta los momentos presentes.

La macroeconomía como disciplina específica surgió en 1936 con la obra maestra de Keynes, "La Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero "y su tema principal es el estudio de la inestabilidad de las variables agregadas. Introdujo la "economía del desequilibrio y el estudio explícito de las desviaciones respecto del equilibrio general. Su teoría evolucionó rápidamente convirtiéndose en lo que se conoce como macroeconomía.

Tanto la microeconomía como la macroeconomía no son los únicos sub-campos de la economía. La econometría que aplica métodos estadísticos y matemáticos al análisis económico, es ampliamente considerada como la tercera rama de la economía.

De hecho, el primer premio Nobel de economía en 1969 se concedió a dos de los padres fundadores de esta rama, nos referimos a Ragnar Frisch, econometrista noruego, junto a Jan Timbergen neerlandés y estadígrafo famoso por la investigación de los ciclos económicos