Cuando la mayoría aplasta al pequeño socio: ¿qué dice la Constitución?

Tanto la Suprema Corte de Justicia como el Tribunal Constitucional han sentado precedentes para anular acuerdos abusivos que, aunque cumplan con la formalidad, perjudican injustamente al socio minoritario. ( SHUTTERSTOCK )

En muchas empresas se asume que "quien tiene más acciones manda más y el que tiene menos aguanta". Sin embargo, cuando la mayoría usa su fuerza para arrinconar al socio minoritario, ya no hablamos solo de pleitos privados: entran en juego la igualdad, la propiedad, el debido proceso y el acceso a la justicia reconocidos por la Constitución.

El pequeño socio no es un bulto

Piense en este cuadro: un socio minoritario que confió sus ahorros a una empresa ve cómo la mayoría aprueba un aumento de capital que no puede seguir, recorta sus derechos en los estatutos o acuerda operaciones con compañías vinculadas que sacan valor de la sociedad. Todo se hace con actas, quórums y mayorías "en regla". ¿Basta eso para decir que la ley se cumplió? No necesariamente.

El pequeño socio no es un bulto ni una figura decorativa: es un propietario con derechos. Su participación es un bien protegido, tiene derecho a ser tratado en condiciones de igualdad frente a los demás socios y a que las decisiones que lo afecten se tomen respetando un mínimo de información, transparencia y posibilidad real de reacción. Esos derechos no se quedan en la puerta de la reunión de accionistas.

Igualdad, propiedad y debido proceso

La igualdad en la empresa no significa que todos tengan las mismas acciones, sino que nadie puede ser sacrificado solo porque tiene menos. Cuando se aprueban acuerdos que benefician de forma desproporcionada al grupo de control y perjudican sin razón atendible al minoritario, el problema deja de ser meramente societario y se vuelve constitucional.

La propiedad también importa: no se puede quitar o reducir el valor de la inversión del socio minoritario mediante maniobras que lo diluyen, lo excluyen de los beneficios o lo empujan fuera en condiciones injustas.

El debido proceso exige, además, convocatorias claras, orden del día preciso e información suficiente. Convocar mal, esconder decisiones clave o improvisar acuerdos trascendentales en la propia reunión choca con la idea de que el socio tiene derecho a saber y a ser oído antes de que se decida sobre su dinero.

Lo que dicen los tribunales

La Suprema Corte de Justicia ha dejado claro que las decisiones de la reunión de accionistas no son intocables. Apoyándose en la Ley 479-08, ha aceptado que pueden ser anuladas cuando contradicen el interés social y benefician en exceso a la mayoría, incluso si se cumplieron formalidades.

En publicaciones especializadas se comentan casos donde la Corte ha visto abuso en aumentos de capital dirigidos a diluir socios incómodos, ventas de activos a empresas vinculadas a precios irrisorios o remuneraciones desmedidas a administradores ligados al grupo de control.

El Tribunal Constitucional, por su parte, ha construido un "paraguas" de principios. En sentencias como la TC/0049/13, la TC/0411/18 o la TC/0380/18 ha explicado que la libertad de empresa y la libre competencia son derechos fundamentales que deben ejercerse respetando la igualdad, la prohibición de monopolios y otros derechos colectivos, y en el caso TC/0167/13 (Falconbridge) dejó claro que los intereses económicos privados no pueden pasar por encima de bienes constitucionalmente superiores. Esa lógica también vale hacia adentro de la empresa: la mayoría no tiene un cheque en blanco sobre el minoritario.

Ahora bien, no todo conflicto societario es "tema del Tribunal Constitucional". La mayoría de los problemas de convocatorias, aumentos de capital u operaciones con partes vinculadas se resuelven ante los tribunales ordinarios, aplicando la Ley 479-08 y el régimen de nulidad de acuerdos.

El TC interviene cuando la propia ley o una actuación estatal cierran de hecho el acceso a la justicia o consagran privilegios incompatibles con derechos fundamentales.

De la teoría a la práctica

Cambiar la realidad exige mover varias piezas. En las empresas, hace falta estatutos más equilibrados, reglas claras sobre conflictos de interés (que el socio o administrador interesado se abstenga de votar) y la convicción de que el poder de la mayoría tiene límites.

En los tribunales, se requiere aplicar con firmeza las herramientas existentes para anular decisiones abusivas y proteger la propiedad del minoritario. En el legislador, ajustes puntuales que hagan más efectiva la protección.

Y hay un ingrediente que ninguna ley puede suplir: que los socios minoritarios se empoderen. Que dejen de verse "de bulto", conozcan sus derechos, exijan información, dejen constancia de su oposición y, cuando toque, lleven sus casos a los jueces. Mientras el pequeño socio no se crea sujeto de derechos, cualquier escudo que le brinde la Constitución quedará a medio camino.

Al final, defender al socio minoritario no es ir contra la empresa, sino recordar una regla básica: nadie debe ser aplastado solo porque tiene menos acciones. La Constitución también habla en la reunión de accionistas; la tarea es que se le escuche.