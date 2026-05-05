Evolución de la política educativa en la República Dominicana (2004–2026)

El análisis de las rendiciones de cuentas de los gobiernos de Leonel Fernández, Danilo Medina y Luis Abinader permite identificar una evolución clara en la concepción y ejecución de la política educativa en el país. Más que procesos aislados, estos períodos configuran una secuencia lógica: construcción de bases, expansión del sistema y búsqueda de calidad.

Durante el gobierno de Leonel Fernández, la educación se inscribe dentro de un enfoque más amplio de crecimiento económico y modernización del Estado. En sus discursos, el mandatario subraya reiteradamente el vínculo entre desarrollo económico y fortalecimiento institucional, señalando que "el crecimiento económico sostenido es la base para poder incrementar la inversión social, incluida la educación". Esta visión sitúa la educación como consecuencia del progreso económico más que como su motor principal.

No obstante, en este período se registran avances importantes en términos de expansión del sistema. La construcción de aulas, el fortalecimiento de la educación superior y los primeros intentos de incorporación tecnológica reflejan una agenda orientada a modernizar gradualmente el sector. En su rendición de cuentas, el propio Fernández reconoce que "hemos avanzado en la ampliación de la cobertura educativa, aunque aún enfrentamos importantes desafíos en términos de calidad y financiamiento". Esta afirmación sintetiza bien las limitaciones del período: avances reales, pero insuficientes para transformar estructuralmente el sistema.

El cambio más significativo ocurre con la llegada al poder de Danilo Medina, cuyo gobierno marca un punto de inflexión en la política educativa. La asignación del 4% del PIB a la educación , como resultado de una gran presión social, redefine el papel del Estado en este sector. En sus discursos, Medina enfatiza el carácter histórico de esta decisión, afirmando que "nunca antes la educación había recibido una inversión de esta magnitud en nuestro país".

Bajo esta premisa, se impulsa la denominada "revolución educativa", centrada en la expansión masiva de la infraestructura escolar y la implementación de la Jornada Escolar Extendida. En su rendición de cuentas, Medina destaca que "estamos construyendo las escuelas que durante décadas hicieron falta y garantizando que nuestros niños y niñas tengan más tiempo para aprender". Esta política no solo incrementa la cobertura, sino que introduce un componente social importante a través de programas de alimentación y apoyo estudiantil.

Asimismo, el gobierno de Medina otorga mayor atención a la formación docente y al acceso universal, especialmente en el nivel inicial. Sin embargo, a pesar de la magnitud de la inversión, las rendiciones de cuentas revelan una menor centralidad del tema de la calidad educativa. El énfasis está puesto en el acceso, la infraestructura y la ampliación del sistema. Como resultado, se consolida un modelo robusto en términos cuantitativos, pero con desafíos persistentes en los resultados de aprendizaje.

Este contexto da paso a una nueva etapa con el gobierno de Luis Abinader, en la que el foco se desplaza hacia la calidad, la eficiencia y la transformación del sistema educativo. Desde sus primeras rendiciones de cuentas, Abinader plantea la necesidad de ir más allá de la inversión, señalando que "no basta con invertir más, debemos asegurarnos de que nuestros estudiantes aprendan más y mejor".

El inicio de su gestión coincide con la pandemia de COVID-19, lo que introduce desafíos sin precedentes. En este contexto, el presidente destaca el esfuerzo por garantizar la continuidad educativa mediante modalidades a distancia, afirmando que "la educación no se detuvo, se transformó". Este proceso acelera la incorporación de la tecnología como eje estructural del sistema, marcando una diferencia importante respecto a períodos anteriores.

En los años siguientes, las rendiciones de cuentas enfatizan la recuperación del sistema, la mejora de los aprendizajes y la evaluación del desempeño docente. Abinader subraya que "la calidad educativa es el principal desafío que enfrentamos como nación", reconociendo implícitamente las limitaciones de las etapas previas. Además, se observa un mayor énfasis en la educación técnica y en la vinculación entre formación y empleo, lo que refleja una visión más orientada a resultados y pertinencia.

En perspectiva comparada, estos tres períodos evidencian una evolución progresiva de la política educativa dominicana. Mientras el gobierno de Fernández sienta las bases y posiciona la educación en la agenda pública, el de Medina expande el sistema a una escala sin precedentes, y el de Abinader busca mejorar su calidad y adaptarlo a las exigencias del siglo XXI.

Sin embargo, este proceso también revela una tensión constante entre inversión y resultados. A pesar de los avances en financiamiento, infraestructura y cobertura, la mejora de los aprendizajes continúa siendo un desafío pendiente. Como sugiere el propio discurso de Abinader, el reto actual no es solo hacer más, sino hacerlo mejor.

La evolución de la educación en el país refleja un proceso acumulativo, pero no siempre articulado. Cada período ha respondido a las limitaciones del anterior, pero sin lograr consolidar plenamente un modelo integral orientado a la calidad. Muchas iniciativas se han dejado en el camino sin ver sus frutos. Muchos cambios de ministros y muchos sin ningún conocimiento del sector.

El desafío hacia el futuro radica en integrar los avances logrados en una política coherente que garantice no solo acceso, sino también aprendizajes significativos y sostenibles.

El Plan Horizonte 2034 procura, precisamente, articular una política educativa que armonice la expansión cuantitativa con la calidad, que garantice la permanencia y el aprendizaje efectivo de los niños, niñas y adolescentes. Sería otro error grave dejarlo de lado.

Sin continuidad de las políticas no hay avance posible en el sector educativo.