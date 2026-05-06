Trump frente a China en la gran negociación del siglo

Trump y Xi se preparan para una cumbre decisiva. ( FUENTE EXTERNA )

La reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Pekín, prevista para los días 14 y 15 de mayo de 2026, podría convertirse en uno de los acontecimientos diplomáticos más importantes de la década.

No se trata únicamente de un encuentro bilateral. Se trata de administrar una rivalidad histórica entre la primera potencia militar y financiera del planeta y la mayor potencia industrial y comercial del siglo XXI.

Será la primera visita presidencial estadounidense a China desde el viaje de Trump en 2017, cuando Pekín desplegó una recepción imperial: alfombra roja monumental, ceremonias en la Ciudad Prohibida y un protocolo diseñado para proyectar coexistencia entre gigantes.

Mucho ha cambiado desde entonces. La pandemia, las guerras comerciales, Taiwán, las sanciones tecnológicas, el conflicto de Irán y la competencia por la inteligencia artificial transformaron las relaciones entre Washington y Pekín.

La visita estaba prevista para abril, pero la guerra con Irán obligó a retrasarla. Ese detalle revela el clima geopolítico de la reunión: Medio Oriente, Taiwán, los microchips y el petróleo aparecen ahora en un mismo tablero.

Trump ha dejado claro que Irán será tema central. Aproximadamente el 60% del petróleo que consume China pasa por el estrecho de Ormuz, la arteria marítima más sensible del planeta. Cualquier interrupción afectaría la economía china y la estabilidad mundial. Washington quiere que Pekín ayude a estabilizar la situación y garantice la navegación.

Al mismo tiempo, Trump cuida su lenguaje. Dijo que mantiene "una muy buena relación" con Xi Jinping y lo describió como "un tipo tremendo". Añadió que China "no ha sido desafiada" por Estados Unidos y que Pekín "no haría ciertas cosas por respeto" a su relación personal con él.

Detrás de la cordialidad hay una competencia gigantesca. En Pekín perciben que Trump no busca confrontar militarmente de forma frontal, sino reducir sus espacios de influencia. Primero Venezuela. Después Irán. Un funcionario chino resumió la visión: Trump estaría "cortándole las alas" a China en regiones clave.

Durante veinte años China construyó una red global de inversiones y energía. Venezuela fue un punto de apoyo en América Latina. Irán, un socio estratégico en Medio Oriente. Por eso cada presión estadounidense sobre Caracas o Teherán se lee en Pekín como parte de una contención más amplia.

La guerra iraní también tuvo efectos ambiguos. Algunos estrategas chinos creen que el conflicto debilitó a Washington al arrastrarlo a una confrontación costosa. Mientras tanto, China se presenta como potencia estabilizadora. Xi repite que "el diálogo es mejor que la confrontación" y que ambas potencias "pueden lograr grandes cosas para el mundo".

Pero las tensiones son reales. El Tesoro de http://EE.UU. sancionó refinerías chinas por comprar petróleo iraní. Pekín activó por primera vez sus "blocking rules", permitiendo a empresas chinas demandar a quienes apliquen sanciones estadounidenses. Fue una señal de endurecimiento frente al poder financiero norteamericano.

A esto se suma el tema migratorio. Washington amenaza con restricciones de visas porque China ralentizó la repatriación de ciudadanos chinos en http://EE.UU. de forma ilegal. Trump lo llevará a la mesa con Xi.

El asunto más delicado sigue siendo Taiwán. Para Pekín es la línea roja absoluta. Para Washington, pieza esencial del equilibrio en Asia-Pacífico.

La guerra de Irán dio otra dimensión. Estados Unidos necesita minerales estratégicos chinos, como galio y tierras raras, para reponer sistemas de defensa. Además, recursos militares en Japón y Corea del Sur fueron redirigidos hacia Irán. Pekín lo observa.

La reunión incluirá anuncios económicos. Se esperan compras chinas de aviones Boeing y productos agrícolas. También se habla de crear un "Board of Trade" bilateral para sectores no sensibles. Todo sobre la base de la tregua comercial acordada en la cumbre APEC de Busan, en octubre de 2025. Aquella tregua incluyó control chino sobre precursores de fentanilo y levantamiento parcial de restricciones de tierras raras.

Trump quiere preservar ese equilibrio mientras reduce la dependencia de minerales chinos. China busca menos restricciones tecnológicas y una posición estadounidense menos agresiva sobre Taiwán.

La rivalidad ya no es solo comercial. Es tecnológica, militar, energética, industrial, financiera y geopolítica.

Trump llega a Pekín buscando demostrar fuerza. Xi recibe a Trump proyectando estabilidad. Y ambos saben que el verdadero tema no es solamente Irán, Taiwán o el comercio.

Lo que está en juego es quién definirá las reglas del nuevo orden mundial del siglo XXI.