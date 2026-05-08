Democracia, poder y ciudadanía: un estado de derecho en transformación

La redistribución del poder en la era digital. ( GENERADA CON IA )

El Estado de Derecho atraviesa una transformación silenciosa. No se trata de su desaparición, sino de una mutación en las condiciones que lo sostienen. La pregunta central de nuestro tiempo ya no es solo cómo organizar el poder conforme a la ley, sino si ese marco normativo puede resistir en un contexto atravesado por identidades en disputa, tecnologías disruptivas y nuevas formas de movilización política.

Desde la teoría jurídica, el Estado de Derecho ha sido entendido como algo más que un conjunto de reglas. En su formulación más exigente, supone la sujeción del poder a la ley, la garantía de derechos y la existencia de instituciones capaces de limitar la arbitrariedad. Pero esa arquitectura, que durante décadas pareció estable, hoy enfrenta tensiones que no provienen únicamente de fuera del sistema, sino desde su propio interior.

En las últimas décadas, el nacionalismo ha dejado de ser un fenómeno marginal o ideológicamente acotado. Se ha reconfigurado como una fuerza transversal, capaz de articular demandas diversas bajo una narrativa común: la defensa de una identidad percibida como amenazada.

Su potencia política radica en esa capacidad de simplificar lo complejo, de transformar problemas estructurales en relatos accesibles y emocionalmente eficaces. Pero en ese mismo proceso reside su principal riesgo: la reducción de la pluralidad democrática a una idea homogénea de comunidad, donde la diferencia comienza a percibirse como amenaza.

Los acontecimientos recientes permiten observar con claridad esta dinámica. El asalto a las sedes de los poderes públicos en Brasil en 2023, como otros episodios de movilización amplificada por redes digitales, mostró que las crisis institucionales ya no siguen los cauces tradicionales.

No son solo conflictos entre poderes del Estado, sino procesos en los que confluyen ciudadanos movilizados, narrativas digitales y actores privados con capacidad real de intervención. La estabilidad democrática deja de depender exclusivamente de instituciones públicas y pasa a estar condicionada también por decisiones adoptadas fuera de ellas. Esta redistribución del poder introduce una tensión inédita en el funcionamiento de la democracia contemporánea.

Frente a este escenario, conviene recordar que el Estado de Derecho no es una estructura estática, sino un proceso histórico en constante revisión. Su legitimidad no descansa únicamente en la existencia de normas, sino en su capacidad para garantizar igualdad, coherencia y protección efectiva de los derechos.

En este sentido, no todos los Estados de Derecho son equivalentes. El paso del modelo liberal clásico a un Estado social y democrático supuso una ampliación decisiva: la incorporación de la igualdad material como condición para la dignidad humana.

Sin embargo, esta evolución plantea nuevos desafíos. En un entorno globalizado y tecnológicamente mediado, la vigencia del Estado de Derecho depende cada vez más de la solidez de sus mecanismos de control.

La clásica separación de poderes ha dejado de ser una simple distribución de funciones para convertirse en un sistema de equilibrios dinámicos, donde cada órgano limita al otro. En este esquema, la independencia judicial adquiere un valor decisivo: no como prerrogativa institucional, sino como garantía de imparcialidad y de igualdad ante la ley.

A ello se suma una exigencia creciente de transparencia. En sociedades complejas, la legitimidad ya no se deriva únicamente de decidir conforme a derecho, sino también de la capacidad de explicar esas decisiones. Cuando las instituciones no logran hacerse comprensibles, el riesgo no es solo de incomprensión, sino de desconfianza. Y sin confianza, el Estado de Derecho pierde una de sus condiciones de posibilidad más básicas.

Estas tensiones institucionales se reflejan, a su vez, en los modelos de ciudadanía que estructuran la vida democrática. La ciudadanía multicultural ha enfatizado la necesidad de reconocer la diversidad como parte constitutiva de la democracia, ampliando el horizonte de inclusión.

La democracia deliberativa ha puesto el acento en la calidad del proceso, en la importancia del diálogo y la argumentación como fuente de legitimidad. La ciudadanía cosmopolita, por su parte, intenta responder a una realidad donde los problemas trascienden las fronteras estatales.

Pero todos estos modelos comparten una premisa que suele pasarse por alto: el Estado de Derecho no puede sostenerse sin ciudadanos activos. No basta con garantizar derechos; es necesario que existan condiciones —y motivaciones— para ejercerlos. La democracia requiere no solo participación, sino una participación informada, crítica y responsable. En este punto, la educación cívica deja de ser un complemento y se convierte en un elemento estructural.

El problema es que las dinámicas contemporáneas no siempre favorecen este tipo de ciudadanía. El populismo, en particular, opera mediante la simplificación de la realidad política, construyendo una oposición entre "el pueblo" y "las élites" que reduce el espacio para la deliberación.

Cuando se combina con el nacionalismo identitario, esta lógica puede derivar en una deslegitimación progresiva de los mecanismos institucionales: los tribunales pasan a ser vistos como obstáculos, los controles como impedimentos y la ley como una barrera frente a la voluntad popular.

La consecuencia es una tensión creciente entre dos formas de entender la democracia. Por un lado, una democracia constitucional, basada en reglas, límites y derechos. Por otro, una democracia plebiscitaria, centrada en la expresión inmediata de una voluntad colectiva.

El conflicto entre ambas no es nuevo, pero hoy adquiere una intensidad particular, alimentada por la velocidad de la comunicación digital y la fragmentación del espacio público.

Ante este panorama, la defensa del Estado de Derecho no puede limitarse a una respuesta técnica o normativa. Requiere una reconstrucción más profunda, que combine instituciones sólidas con una cultura democrática capaz de sostenerlas. Ello implica fortalecer los mecanismos de control, garantizar la independencia judicial y promover la transparencia, pero también asumir que ninguna arquitectura institucional es suficiente sin una ciudadanía que la legitime.

El Estado de Derecho, en última instancia, no es solo una forma de organizar el poder, sino una forma de entender la convivencia. Su futuro no depende únicamente de reformas legales, sino de la capacidad colectiva para sostener un principio básico: que el poder debe estar sometido a la ley, incluso —y sobre todo— cuando resulta incómodo. En tiempos de incertidumbre, esa convicción no es un dato adquirido, sino una tarea pendiente.