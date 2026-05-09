Una mujer de frente a una ventana. ( SHUTTERSTOCK )

Hace unos años, reconozco haber quedado fascinado con el contenido de un texto breve, irónico y cautivador de la autoría del irreverente y acucioso escritor sudamericano, Eduardo Galeano, a propósito del Día de la Ciencia, donde con una originalidad impactante y envidiable plasma uno de esos tantos contrastes que, en la actualidad, se registran en el ejercicio profesional de la medicina.

El contenido aludido forma parte de la interesante obra Los Hijos de los Días, en donde el avieso autor, entre otras cosas, nos hace tener siempre presente que "cada día nace una historia, porque estamos hechos de átomos, pero también de historias".

Se trata de una formidable ocurrencia que pone de manifiesto una verdad de Perogrullo, digna de asimilar, además de ser una disparidad que podría terminar seduciéndonos, evidenciando un humor introspectivo que difunde una moraleja inquietante.

En pocas palabras, el audaz y prolífico narrador uruguayo expone lo siguiente:

"El médico brasileño Drauzio Varella ha comprobado que el mundo invierte cinco veces menos dinero en la cura del mal de Alzheimer que en estímulos para la sexualidad masculina y en silicones para la belleza femenina.

-De aquí a unos años -profetizó-, tendremos viejas de tetas grandes y viejos de penes duros, pero ninguno de ellos recordará para qué sirven".

Así de simple... ¿Qué le parece...?

¡¡Saque usted sus conclusiones...!!