De las cuatro repúblicas y sus hacedores

Nuestro país comienza a tener historia a partir de aquel glorioso 27 de febrero de 1844, de esa fecha a esta parte la nación ha contemplado cuatro períodos, los que a su vez se dividen tomando en cuenta cuando obtuvimos nuestra independencia de los haitianos, y en lo sucesivo cuando hemos perdido la soberanía, así como las respectivas veces que hemos recuperado la misma.

La mayoría de Dominicanos sabemos que el período conocido como "la primera República" comenzó el 27 de febrero de 1844, y que el hacedor es nuestro padre de la Patria Juan Pablo Duarte, en los años siguientes, un grupo de patriotas se enfrascó en innumerables batallas para preservar la misma, pero 17 años después la perdimos por culpa –oh ironía—de uno de los mas aguerridos defensores de esta, que en un acto de cobardía cambió la soberanía por un título nobiliario.

Pasado cuatro años, y dos de cruenta lucha, fue restaurada nuestra soberanía, y con ello comenzó nuestra "segunda República", esta vez el título de "hacedor" recae sobre el general Gregorio Luperón portador de la espada que más gloria dio a nuestra Nación en las refriegas llevadas a cabo para recuperar nuestra independencia.

Transcurridos algo más de 50 años, después de un desorden administrativo generalizado, onerosos préstamos dilapidados, y una patente anarquía, nuestro suelo volvió a ser mancillado por la bota extranjera, esta vez fue los Estados Unidos de Norteamérica el perpetrador de dicha ignominia, con el pretexto de "mantener la estabilidad política", pero todos saben que el verdadero motivo era garantizar el pago de la deuda externa que ellos habían renegociado con los países que habían servido de prestamistas al Estado dominicano, y la que se había vuelto insostenible.

Con la intervención militar por parte de los Estados Unidos en el año 1916, Nuestra patria nuevamente perdió la soberanía, tras ocho años de permanecer "mudados" en nuestra casa, los pupilos del Contraalmirante William Banks abandonaron nuestra tierra, Pero no nos devolvieron la soberanía perdida, pues los norteamericanos abrigaban una gran preocupación en lo concerniente a las recaudaciones y los ingresos que por medio de las aduanas podía captar nuestro país; por esta razón se reunieron con las autoridades dominicanas el 27 de diciembre de 1924, para firmar un convenio mediante el cual Los Estados Unidos conservaban el control de nuestras aduanas, como una forma de garantizar el pago del dinero adeudado a la gran potencia del norte. (Continuará).