El milagro de la transformación educativa

Algo extraordinario está sucediendo en la República Dominicana. Por una cadena de eventos que llamaremos virtuosos, se está gestando lo que por muchos años había sido pospuesto; una fundamental necesidad que mucho ha, resultaba impostergable: El serio acometimiento para transformar el sistema educativo dominicano a la luz del siglo XXI y principios del tercer milenio.

Un notable conjunto de mentes brillantes, con dilatada experiencia y formación académica ha sido convocado por los titulares de las tres instituciones que rigen el sistema educativo dominicano, El MINERD, el MESCyT y el INFOTEP para tan eximio propósito, consagrado hace menos de 24 horas con el decreto 309-26 del Poder Ejecutivo creando la Comisión Ejecutiva para esta transformación

Todo comenzó con una propuesta del principal ejecutivo del país, en el sentido de eficientizar y buscar efectividad, coherencia e integración funcional en nuestro actual sistema educativo, no solo desde la óptica de uso más inteligente de recursos, sino sobre todo de dar una más apropiada respuesta a las necesidades y desafíos formativos de una sociedad transida por los cambios tecnológicos de las 4ta., 5ta y siguientes revoluciones industriales y consecuentes paradigmas de un nuevo orden económico y social, que nos obliga a reinventarnos, para preparar y convertir a nuestros ciudadanos, desde su primera infancia hasta el máximo nivel académico o especializado, en exitosos dominicanos y dominicanas plenamente insertados en una vida productiva, feliz

Sin perder de vista los resultados del Plan Decenal de Educación de la década 1990, el Diagnóstico del Pacto Educativo del sector Educación (2014/2024), el perfeccionamiento del Marco Nacional de Cualificaciones y acicateados por los resultados de la Gran Consulta Nacional sobre el Futuro de la Educación Técnico Profesional en la República Dominicana en el 2022, del INFOTEP, esta nutrida pléyade de talentos de diversos ámbitos y espacios intelectuales, institucionales y prácticos, se ha despojado de preferencias partidarias, sesgos ideológicos y egoísmos propios de autoestima de prevalencia, logrando descongestionar los consuetudinarios bloqueos epistemológicos para acometer en ricos y debatidos consensos la ruta hacia la creación de un marco que devendría eventualmente en ley conducente a profundas transformaciones de nuestro quehacer educativo, siempre en beneficio y cualificación del educando, que en principio, como tarea primordial, se inicia con la preparación de una Encuesta Nacional sobre la Transformación Educativa, que consultará a todos los sectores de la población, como manera de que dominicanos y dominicanas sean parte sustantiva en la provisión de los insumos críticos que darán forma a las propuestas con que las tres entidades rectoras del sistema educativo nacional y el Ministerio de Administración Pública, constituyentes de la Comisión Ejecutiva, junto a la mirada del Consejo Económico y Social -CES, puedan instrumentalizar los marcos jurídicos y sucesivas aprobaciones ejecutivas y congresuales con que despegaría el renovado sistema nacional de educación.

Educandos, maestros, directores de escuelas y liceos, autoridades regionales, universidades, catedráticos, el gremio de maestros ADP, técnicos y gerentes del MINERD, MESCyT e INFOTEP, autoridades de la Universidad Autónoma, asociaciones de estudiantes universitarios, la Asociación de Profesores, FAPROUASD, iglesias, comunidades de dominicanos en el exterior, gremios y ejecutivos de medios de comunicación, periodistas, clubes, empresarios, ciudadanos de todas las demarcaciones regionales, incluyendo sectores vulnerables entre otros, serán consultados mediante confiables, validados, cuidadosamente elaborados medios sobre el qué, el cómo y sus pareceres de la transformación educativa en esta formidable iniciativa de la más depurada naturaleza democrática, en las modalidades de encuestas regionales, sectoriales e interna institucional, (MINERD, MESCyT, INFOTEP), así como a comunidades de dominicanos residentes en el exterior.

Retos como la alta deserción escolar, la desarticulación entre las carreras o formaciones de educación superior y las necesidades específicas demandadas por el sector industrial y productor de bienes y servicios, las deficiencias en la calidad y pertinencia del aprendizaje, la integración de la consciencia ambiental y ecológica, entre otros, son parte de los fundamentales desafíos que está llamada a resolver estructuralmente la transformación educativa de la República Dominicana.

Por supuesto que esta no será una tarea como paseo por el parque; una serie de definiciones en aspectos técnicos y organizacionales deberán seguir a esta encuesta y sus posteriores fases de instrumentalización. Pero existe una noble, honesta determinación de hacer a un lado posibles vectores de intereses económicos, partidarios, por quienes imbuidos de auténtica motivación cívica, altruista, están empeñados en hacer patria y ciudadanía.

Seamos todos pues parte entusiasta de esta iniciativa honesta, transparente, conducente a un mejor, más próspero, desarrollado país, munido de dominicanos realizados, integrados, felices.