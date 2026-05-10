La democracia bajo presión digital

La democracia ya no comienza el día de las elecciones ni se decide solo frente a una urna. Ahora empieza mucho antes: desde el instante en que las personas despiertan y toman el teléfono móvil para asomarse al mundo. Antes del café de la mañana, antes de una conversación familiar o de escuchar un noticiero, ya hemos recibido una avalancha de imágenes, videos, frases incendiarias y mensajes diseñados para provocar emociones rápidas. Y, en esa velocidad, desaparecen el análisis, el contexto y la serenidad que necesita toda convivencia democrática.

Durante décadas se creyó que la democracia descansaba sobre instituciones, partidos políticos y elecciones libres. Todo eso sigue siendo importante, pero ahora existe otro escenario igual de poderoso: el digital. Allí se forman opiniones, se manipulan emociones y se moldean conductas colectivas. Las redes sociales y las plataformas tecnológicas se han convertido en una especie de plaza pública global donde circulan tanto la verdad como la mentira, aunque esta última suele viajar más rápido.

El gran problema es que el ecosistema digital premia el sobresalto. Mientras más indignación genera un contenido, más visibilidad obtiene. Mientras más miedo, enojo o ansiedad produce una publicación, más posibilidades tiene de viralizarse. El resultado es una conversación pública crispada, emocional e irracional. La democracia, sin embargo, necesita exactamente lo contrario: tiempo para pensar, capacidad de escuchar y disposición para disentir sin destruir al adversario.

Investigaciones recientes advierten que estamos entrando en lo que algunos expertos llaman "un régimen híbrido digital". La expresión describe algo muy simple: sociedades que siguen teniendo elecciones y estructuras democráticas, aunque la conversación pública y la circulación de información estén condicionadas por plataformas tecnológicas y algoritmos que no se eligen democráticamente.

Las plataformas no son neutrales. Deciden qué contenido se muestra primero, qué desaparece rápidamente y qué temas se convierten en tendencia nacional. En verdad, tienen capacidad de influir sobre percepciones colectivas, estados de ánimo y preferencias políticas. No hace falta alterar físicamente una elección para erosionar la democracia; basta con deteriorar previamente la confianza ciudadana.

A esto se suma otro fenómeno preocupante: la crisis del periodismo tradicional. Cada vez más personas reciben información resumida, fragmentada o distorsionada a través de redes sociales, influencers y creadores de contenido. El problema no es solamente tecnológico; también es cultural. La autoridad ya no depende necesariamente de quien investiga mejor o verifica los hechos, sino de quien parece más cercano, más espontáneo o más entretenido.

En nuestro país también estamos viviendo esa transformación. Basta observar cómo circulan rumores a través de grupos de WhatsApp, TikTok o Facebook. Las personas reenvían información sin verificar simplemente porque coincide con sus emociones o prejuicios. Así se crea un ambiente de sospecha que termina debilitando la confianza en las instituciones, en los medios y hasta en la convivencia ciudadana.

A pesar de todo, los jóvenes ofrecen señales esperanzadoras. Contrario a lo que muchos creen, no se trata de una generación indiferente a la política. Lo que ocurre es que desconfían de los discursos vacíos y de las estructuras tradicionales que no conectan con sus problemas cotidianos. Exigen transparencia, autenticidad y resultados concretos.

La inteligencia artificial, por ejemplo, abre enormes posibilidades, pero también plantea riesgos relacionados con la manipulación, la privacidad y la sustitución de empleos. La innovación sin reglas podría terminar ampliando desigualdades y concentrando más poder en pocas manos.

Es claro que el gran desafío de nuestro tiempo consiste en reconstruir una cultura democrática basada en la credibilidad y la responsabilidad colectiva. No bastará con nuevas leyes ni controles tecnológicos si la ciudadanía pierde la capacidad de pensar críticamente y dialogar con respeto.

La democracia no muere de golpe. No siempre cae por un golpe de Estado o por tanques y militares en las calles. También puede desgastarse lentamente, dentro del ruido digital, la desinformación y la pérdida de confianza mutua. Empieza a desmoronarse cuando dejamos de escucharnos, cuando el insulto sustituye al argumento y cuando la verdad se convierte en un accesorio emocional.

Se equivoca quien crea que para defender la democracia basta con proteger el voto. También es necesario proteger la conversación pública, el pensamiento crítico y la capacidad de convivir como una sociedad civilizada.