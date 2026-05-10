La Ruta de Duarte en Venezuela 1845 – 1864 (V)

Juan Pablo Duarte y Diez llega de la mano de Juan Bautista Dalla Costa Magri y Georg Friedrich Blohm, y sus casas comerciales: Juan Bautista Dalla Costa e Hijos y Blohm & Cía. a Ciudad Bolívar, la anterior Santo Tomas de Guayana de la Angostura.

La cuenca del Orinoco con sus numerosas ramificaciones conectadas a su vez a la cuenca apureña y amazónica, permitía a las firmas mercantiles de Angostura una febril actividad comercial en un territorio extenso, cuyos frutos eran exportados con prontitud y facilidad a Europa y Estados Unidos.

Por otro lado, los vastos territorios del llano, la amazonia, el piedemonte y hasta la propia cordillera Andina, con la facilidad del acceso fluvial a todos sus pueblos y ciudades, constituían un extenso mercado para las manufacturas europeas. Una porción sustantiva del tránsito de aquel País se hacía por el eje Orinoco-Apure y su punto de encuentro era Angostura.

Santo Tomás de Guayana fue fundada el 21 de diciembre de 1595 por el segoviano Don Antonio de Berríos, quien llegó de la Nueva Granada (la actual Colombia), a la tierra de los Guáyanos en el Bajo Orinoco y no era mas que un puerto fortificado, pero fue constituida como la capital de la provincia que él había conquistado en 1593 a nombre del rey de España, Felipe II.

Aun así, el poblado deberá mudarse de emplazamiento en tres ocasiones, objeto de los constantes ataques de piratas y corsarios, entre los cuales destaca el inglés Sir Walter Raleigh y de los propios indios Caribes, una existencia inestable hasta el 22 de mayo de 1764.

Entonces, la capital quedo finalmente refundada en el tramo más estrecho del río, con el nombre de Santo Tomás de la Nueva Guayana de la Angostura del Orinoco, denominación que persistirá por 82 años. Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland, en su tránsito por oriente, llegaron a Angostura en junio de 1800 y permanecerán en dicha población hasta julio.

Ya para la mitad del siglo XIX, la ciudad perfila su destino de centro de recepción, acopio, distribución y exportación de todo cuanto se produce bajo el arco sur orinoquense, el piedemonte andino y las llanuras infinitas del centro y occidente del país. Su puerto fluvial conectado con la ruta comercial del oriente venezolano y una conexión marítima de primera con Europa y Norteamérica, habían adquirido una importancia en valor y volumen semejante a la de otros puertos del país como La Guaira, Puerto Cabello y Maracaibo.

Por este magnífico y amplio puerto fluvial de la Angostura, se exportaba oro y la producción de la orinoquia y las curtiembres (cueros) y se importaba de Inglaterra, Países Bajos, Alemania y Estados Unidos, mercancía seca, enlatados, licores y hasta ciertas costumbres reflejadas en los hijos de la gente con posición económica, quienes se educaban en Europa o sus colonias en América.

Duarte es en aquel medio un importante activo, ductor y maestro, poliglota versado en el quehacer mercantil, navegante, rectilíneo representante del pensamiento liberal más avanzado, independiente y masónico.

En abril de 1810, la Provincia de Guayana reconoce la autoridad de la Junta Suprema de Caracas, pero en junio de ese mismo año, al llegar la Cédula anunciando la constitución del Consejo de Regencia en España, se produce un golpe de estado en la capital de la provincia, la cual es tomada por fuerzas leales a la Corona Española, separando a Guayana de las Provincias Unidas de Venezuela.

Por ello la Provincia de Guayana, bajo la égida de los realistas y la autoridad del Consejo de Regencia, no participa en el proceso para la primera constituyente de Venezuela y en la declaración de Independencia. La Provincia de Guayana mantiene su lealtad a la Corona Española, convirtiéndose en uno de los más importantes baluartes y focos realistas de Venezuela junto a las provincias de Coro y Maracaibo.

En 1811, el Ejército Patriota intenta tomar por asalto Angostura siendo derrotados en la ensenada de Sorondo. Los guayaneses realistas atacan territorio republicano en las provincias de Cumana, Barcelona y Apure, así pues, en 1812, las Cortes de Cádiz premian a Angostura y a la Provincia de Guayana por su lealtad a la Corona Española.

Sin embargo, para julio de 1817, luego de seis meses de asedio por parte del Ejército Patriota, al mando del General Manuel Piar, se produce la rendición y abandono de Angostura y la incorporación de la Provincia de Guayana a la república tras siete años de lucha.

Angostura de convierte así en la capital provisional de la nueva república. Allí se realizó el 15 de febrero de 1819 el segundo congreso constituyente conocido como el Congreso de Angostura, ante el cual Simón Bolívar pronunció su célebre discurso, creando la Gran Colombia y presentando su nueva Constitución.

Es una de las pocas ciudades venezolanas que conservan su acervo histórico, expresado en su arquitectura colonial como la Casa de San Isidro, la Casa de los Gobernadores y la Catedral. Allí se imprimió el Correo del Orinoco, entre 1818 y 1820, uno de los primeros periódicos del país y se desarrolló el consejo de guerra que termino con el fusilamiento del General Piar. Ciudad Bolívar adoptó su nombre actual el 24 de junio de 1846, en honor al Libertador.

Europa y Estados Unidos y muchas ciudades comerciales alemanas de la liga Hanseática como Hamburgo, Hannover y Prusia tuvieron representación consular en Angostura desde 1838. Su importancia y significación era de tal magnitud que unos 15 consulados y viceconsulados de diferentes países o localidades tenían sede en la ciudad, dado que la capital del Orinoco y de toda la cuenca del gran río, era un importante centro urbano comercial.

Valdría la pena indagar si Juan Pablo Duarte conoció este escenario desde su estadía en Hamburgo, habida cuenta de su propia preparación intelectual, su relación con la gente de aquel puerto y su filiación masónica. No hemos podido confirmar que el buque que abordo Duarte allí para viajar a Saint Thomas en 1844, era de la empresa "Dalla Costa e Hijos".

Juan Bautista Dalla Costa Magri siempre estuvo y quiso estar detrás del poder, en función de su familia y por supuesto de su gran casa mercantil que comercialmente dominaba todo el arco sur del eje Orinoco-Apure. Nacido en Verona, Italia, en 1791 y establecido desde 1814 en Angostura, fue un próspero comerciante y un activista liberal.

Ya en la república formó parte del Concejo Municipal de Angostura desde 1820, en calidad de Síndico Procurador, alternando su próspera firma mercantil "Juan Bautista Dalla Costa e Hijos" con la política y la acción pública, apoyando el triunfo de los patriotas venezolanos y la lucha por la independencia. Contertulio del propio Simón Bolívar, en esos días de marzo de 1818 se casó con Isabel Soublette Jerez Aristiguieta, hermana del General Carlos Soublette, jefe del Estado Mayor del Ejército Libertador en Angostura.

Para 1848, desde la calle Concepción, sede y residencia, Dalla Costa agrupa a su alrededor la oposición liberal al caudillismo bajo el atractivo nombre de Sociedad Filantrópica. Juan Pablo Duarte también está allí. Desde ahí desarrolla la tutoría de los hijos de Dalla Costa: Antonio y Federico, quienes fueron gobernadores de Guayana, pero sobre todo de Juan Bautista de 25 años, quien será gobernador de Guayana también en tres períodos; toda vez que aparece acordado en la documentación que existe para explorar y representar la casa comercial Dalla Costa en la expansión y los arreglos mercantiles en el Cantón de Río Negro y el Apure.

En aquel momento Amazonas era parte integral de la Provincia de Guayana y su vínculo político, social y comercial se realizaba y desarrollaba a través de Ciudad Bolívar.

Dalla Costa quería, que Angostura fuese una ciudad urbana con su arquitectura civil, sus calles pavimentadas, aseo y ornato organizado. Obra suya es el bellísimo mercado municipal inaugurado en 1823 en el Mirador Angostura y el cual llevó al geógrafo y militar italiano Agustín Codazzi (1793-1859) a escribir en su geografía de Venezuela que "Angostura es la única ciudad de esta República que tiene un edificio elegante y a propósito para mercado público a imitación de los Estado Unidos, pero proporcionado a la población".

Otro de los personajes que interactuaban con Juan Pablo Duarte era el comerciante alemán Georg Friedrich Blohm, natural de Lübeck, y el cual llegó a la Angostura del Orinoco en 1829. Allí se asoció un tiempo con Juan Bautista Dalla Costa, quien, lo valoró altamente por su competencia y confiabilidad.

Blohm, un liberal ejemplar, de principios acendrados, ascético, austero, sencillo, apoyo los emprendimientos de Duarte desde su época en La Guaira y ahora lo empleó dentro de esos mismos principios éticos y morales, extendiendo su gran comercio de importación y exportación en toda la región del eje Orinoco-Apure, bajo la razón comercial de Blohm & Cía.

Una figura central en la estadía de Duarte en Guayana fue sin duda Juan Bautista Dalla Costa Soublette, hijo de Juan Bautista Dalla Costa Magri e Isabel Soublette Jerez y Aristiguieta. Nacido el 16 de febrero de 1823, creció y vivió en la casona de la calle Concepción en el casco histórico de Ciudad Bolívar.

Estudió y viajó por Estados Unidos y Europa. Diputado provincial de Guayana en 1855; luego, de 1861 a 1863, presidente del estado de Guayana, nuevamente elegido para ese cargo de 1867 a 1871. Gran Maestro Mason del grado 33; en 1876 candidato a la presidencia de Venezuela.

En sus gestiones como presidente de la Provincia de Guayana, la colonial Angostura entraría en una de las etapas de desarrollo urbano más importantes con edificaciones, el Palacio de Gobierno estatal, el Colegio Federal, caminos, alamedas, parques y plazas, colocando la primera estatua de Simón Bolívar en aquel país y en el cambio de nombre de la ciudad de Santo Tomás de la Nueva Guayana de la Angostura a Ciudad Bolívar.

Las enseñanzas de Duarte se reflejan en su obra de gobierno, organizó las rentas públicas estatales, promovió y reglamento la minería aurífera en El Callao; incentivó el establecimiento de colonos extranjeros, dirigido a fomentar el desarrollo agropecuario; facilitó la venida de capitales nacionales y extranjeros a Guayana; dictó medidas para regularizar el movimiento mercantil de los comerciantes extranjeros (alemanes, ingleses e italianos) establecidos en esa región; acabó con el monopolio de la navegación del Orinoco y creó una red de correos que llegaba a toda la provincia.

Sin embargo, son en sus dos mayores logros donde evidenciamos claramente la presencia de la tutoría y enseñanzas de Duarte: la organización de la educación "...pública, gratuita y obligatoria", cuatro años antes que Antonio Guzmán Blanco, presidente de Venezuela, la decretara.

Y lograr con una superior habilidad política, mantener la paz en Guayana en medio de la Guerra Federal (1859-1863) y de la Revolución Azul (1868-1869), mediante una política de neutralidad con el objetivo de minimizar el enorme costo social que la guerra hubiera producido y de no ahogar en sangre el ascendente desarrollo mercantil de la región.