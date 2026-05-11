De las cuatro repúblicas y sus hacedores ( y 2)

El convenio enfocado al final de nuestra entrega anterior creó un largo y arraigado resentimiento de los dominicanos hacia el "Coloso del norte", pero principalmente ante el depositario de esos recursos, el "First National Citybank of New York", institución establecida en el país desde 1917, apenas siete meses después de la invasión antes mencionada, lo que contribuía a que la mayoría de la población le asociara con los intrusos llegados a nuestro territorio.

Cabe decir que al marcharse dejaron un gobernante apadrinado por ellos, el que fue infectado con el germen del continuismo, lo que junto a otros factores determinó su caída, propiciando la llegada al poder por medio de unas elecciones "non Sanctas" en 1930 de un dominicano formado por la guardia mancilladora de nuestra nación, el brigadier Rafael Leónidas Trujillo, de quien se decía que tenía una conducta cuestionable, pero no menos cierto es, que también era poseedor de un nacionalismo y un amor por su país de antología.

En los primeros años de ascender al poder, Trujillo inicio una serie de negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos de América, tendentes a recuperar la administración de las aduanas dominicanas, que como todos saben es la principal fuente de recursos de una nación, varios años de intentos y discusiones culminaron en 1940 con la firma del tratado Trujillo-Hall, lo que decretaba el regreso de la administración de las aduanas a manos dominicanas. Trujillo había puesto como condición para iniciar las amortizaciones del pago de la deuda externa la salida del "First National City Bank of New York", lo que le fue concedido con la firma del tratado antes mencionado, lo que a su vez sentó las bases para crear el primer banco comercial propiedad del Estado en nuestro país.

Agotados los procedimientos correspondientes el 24 de octubre de 1941 queda establecido el Banco de Reservas de la República Dominicana, dando inicio en nuestro país a un proceso de institucionalidad financiera.

Años después, específicamente en 1947 se emitió el cheque número 263706, por la suma de RD$9, 271,855.55, con el cual se finiquitaba la deuda externa de nuestra nación, recuperando una vez más nuestra soberanía. Dada la importancia de estos hechos, se puede colegir que el hacedor de nuestra tercera república es el generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina. (Continuará).