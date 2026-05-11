El secreto develado de Pedernales que podría cambiarlo todo

El proyecto de desarrollo integral impulsado por el Gobierno del presidente Luis Abinader en la provincia Pedernales ha volcado el interés del País y del sector turístico hacia las nuevas obras terminadas y en proceso que se llevan a cabo en la zona de Cabo Rojo.

El Master Plan de Desarrollo Turístico y Territorial de Pedernales, bajo la coordinación de Sigmund Freund, director ejecutivo del Fideicomiso Pro Pedernales, incluye en su primera etapa un moderno puerto de cruceros en plena operación, tres hoteles de alto estándar en fase avanzada, un acueducto terminado, una planta de tratamiento de aguas residuales, una subestación eléctrica, un puerto de pescadores, un circuito vial que facilitará la conexión entre las zonas del proyecto y un aeropuerto internacional ya iniciado en el municipio de Oviedo.

Pero de entrada hay que destacar otro proyecto no menos impactante que avanza sin mucho ruido en el mismo pueblo de Pedernales alrededor de un paseo marítimo de 2.6 kilómetros y una playa de aguas azules y arenas blancas que se extiende por más de 13 kilómetros desde el tradicional Maleconcito de la ciudad hasta el viejo puerto de Cabo Rojo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/whatsapp-image-2026-05-11-at-84024-am-7c029729.jpeg La playa de Pedernales se extiende por más de 13 kilómetros. (FUENTE EXTERNA)

Un destino turístico único y singular

El desarrollo de este proyecto, a cargo del Ministerio de Turismo y de su viceministro, Carlos Peguero, ya ha comenzado a generar un efecto multiplicador en inversiones públicas y privadas en el municipio cabecera que perfilan a Pedernales como un destino turístico único y singular, al conjugar en una sola oferta un complejo hotelero de 2 mil habitaciones, un impresionante catálogo de atractivos naturales y el encanto de una comunidad turística viva, en capacidad de ofrecer experiencias culturales auténticas al visitante nacional y extranjero.

Peguero, viceministro de Cooperación Internacional y arquitecto de formación y oficio, se ha ocupado inicialmente de gestionar los temas legales de propiedad en la zona y de la adecuación y limpieza de la línea de playa, anteriormente poco visible por la maleza y los desechos que la cubrían. De hecho, la zona de arena del paseo marítimo ya se ha convertido en el espacio turístico más atractivo de Pedernales, como se pudo apreciar durante el asueto de Semana Santa 2026.

La playa cuenta con servicios de alimentación y bebidas provistos por vendedores tradicionales de la zona y comerciantes que han instalado locales provisionales y contribuyen al mantenimiento del orden y la limpieza en determinadas áreas.

El diseño incluye la reordenación del frente marino con plazas, miradores, áreas verdes, zonas comerciales, módulos de venta, y estacionamientos para vehículos y bicicletas, un anfiteatro y un hotel de 120 habitaciones de la cadena Viva Windham, ya iniciado.

El Paseo Marítimo deberá constituirse en el gran atractivo de los turistas de cruceros, potenciando su impacto en el comercio, en la actividad productiva y en la generación de empleos de Pedernales, subsanando el razonable temor de que el puerto de cruceros y turismo de lujo de Cabo no se reflejara en un beneficio directo y a corto plazo en el municipio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/whatsapp-image-2026-05-11-at-84024-am1-0a6f3c9f.jpeg La impresionante playa rescatada como parte del Paseo Marítimo de Pedernales. (FUENTE EXTERNA)

Efecto contagio en la economía local

La habilitación de la playa y el paseo marítimo, junto al gran desarrollo de Cabo Rojo, ha generado una sorprendente secuela de nuevos proyectos e inversiones en la todavía pequeña comunidad de Pedernales que incluyen, en adición a los ya establecidos, a decenas de hoteles pequeños y modestos, supermercados, almacenes, restaurantes, discotecas y otros locales de diversión. Además de 40 nuevas embarcaciones dedicadas al transporte turístico.

Esta dinámica económica se corresponde con el contundente dato oficial que coloca a Pedernales entre las tres provincias con mayor concentración de inversión pública en los primeros tres meses del 2026, junto a la provincia Santo Domingo y al Distrito Nacional.

En nuestra reciente estadía en Pedernales, el periodista Pedro Heredia, uno de los comunicadores más involucrados en el actual proceso de transformación de la provincia, nos ofreció un tour guiado por los nuevos signos visibles de la transformación que vive esta comunidad fronteriza, resaltando el papel protagónico que están asumiendo "los hijos de Pedernales, los de aquí y los de la diáspora, al entender que los propios dolientes de su pueblo deben estar en la primera línea del frente en esta hora estelar.

Se trata de un hecho inédito en el país, ya que este nivel de integración de gestores locales nunca ocurrió en los procesos de gestación y lanzamiento de otros destinos turísticos en la República Dominicana.

Esta iniciativa también se corresponde con el reiterado reclamo de las fuerzas vivas de Pedernales, entre cuyos voceros y dolientes más auténticos hay que destacar a los periodistas Carlos Julio Feliz y Tony Pérez. Feliz había planteado hace más de 20 años que la provincia de Pedernales estaba destinada a convertirse en un destino turístico de referencia intercontinental, abogando desde entonces por una actividad turística diferente a como se ha hecho en otras zonas del país. "Tenemos la ventaja de que en el Sur podemos partir de cero y hacer el turismo más sano y en mayor armonía con la naturaleza".

De Tony Pérez cito más adelante un fragmento de su artículo publicado en junio del 2021 a raíz del lanzamiento formal, en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader y el ministro de turismo David Collado, del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Turístico de Pedernales y el inicio de los trabajos del Paseo Marítimo y la recuperación de la hermosa playa del pueblo de Pedernales.

"El Frente Marino de Pedernales contribuirá a la activación de la economía local y representará uno de los elementos del balance exigidos por nosotros respecto de las inversiones en Cabo Rojo. Y eso merece aplausos. Hemos planteado de manera recurrente que los municipios Pedernales y Oviedo, los distritos municipales y zonas agrícolas, deben avanzar a la par con el ritmo de las inversiones turísticas en Cabo Rojo, para evitar la siembra de zonas marginales de miseria, tipo Verón en Punta Cana" (Tony Pérez).

El auge inmobiliario y comercial de Pedernales

El periodista Julio Gómez, de Pedernales, ha destacado recientemente el acelerado crecimiento poblacional y de infraestructura comercial "impulsado por la inversión multimillonaria del Gobierno en calles, carreteras, caminos vecinales, sistemas de agua potable, planta de tratamiento y otras obras complementarias al desarrollo turístico de la zona".

En su reporte expone que actualmente se construyen más de 500 edificaciones, entre apartamentos, hoteles, cabañas, casas de alquiler, negocios y otros servicios, lo que evidencia el dinamismo inmobiliario que vive esta esta comunidad fronteriza, donde la inversión privada más importante durante décadas había sido la construcción del hotel Vista de Águilas, del reconocido empresario Santiago Rodríguez, fundador del Rancho Típico Cueva de Las Águilas, uno de los escasos establecimientos de servicio turístico en la provincia.

Según los datos de Julio Gómez, el mayor auge se percibe hacia las periferias Norte, Este y Sureste del municipio, donde ya se levantan grandes emporios comerciales: talleres de mecánica, empresas constructoras, centros de manualidades, establecimientos de comida a gran escala, negocios de bebidas, entre otros.

En carpeta, el Ministerio de Turismo y el Ayuntamiento de Pedernales tienen pendiente decidir sobre importantes desarrollos hoteleros, inmobiliarios y urbanísticos que deberán complementar el aporte del estado al Paseo Marítimo, entre ellos el controversial proyecto Bonboga Pedernales, propuesto como "una ciudad de playa vanguardista y accesible a todos los públicos", que aportaría la construcción de 3 mil 525 habitaciones, una marina deportiva, calles comerciales, espacios para gastronomía, cultura, deporte y servicios de salud y educación.

Una patadita más del gobierno

Entre los empresarios contactados durante mi visita a Pedernales, estuvo un joven emprendedor que desde antes de la actual coyuntura decidió comprometer su talento y el capital de la familia para empujar el desarrollo propio de Pedernales. Le pedí identificar algunas de las inquietudes propias de su sector para motivar al presidente Abinader a estimular a los viejos y nuevos empresarios que se la están jugando en esta nueva apuesta por el desarrollo definitivo de Pedernales y la Región Suroeste.

Entre las observaciones que me parecieron razonables incluyo las siguientes: Ofrecer facilidades crediticias flexibles como se ofrecen a otros inversionistas; facilitar a los comerciantes o inversionistas locales tener acceso a proyectos de playa; acelerar los procesos de titulación de terrenos que ejecuta actualmente el Gobierno; viabilizar la permisología y aplicar el principio de Burocracia Cero; incentivar la presencia de uno o dos bancos, en adición al Banreservas; apoyar al ayuntamiento local en las labores de limpieza o mejorar su presupuesto; acelerar la conclusión de la nueva vía de 4 carriles Enriquillo Pedernales; y elevar la eficiencia de las oficinas públicas. (11-5-25)