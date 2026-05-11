La justicia que aprende a reparar (Clase 32)
No era una clase cualquiera. Era una experiencia pedagógica construida alrededor de un tema que una democracia necesita aprender mejor: justicia restaurativa y resolución pacífica de conflictos.
Hay clases en las que el aula deja de ser un lugar donde se imparten contenidos y se convierte, por una hora, en una pequeña conversación sobre el país que todavía estamos a tiempo de construir. Eso sentí en la clase 32 de Constitución Viva para Todos y Todas, impartida en el Centro Educativo Ruddy María Comas. La escena tenía una fuerza serena: una estudiante colocaba papeles sobre un mural dedicado a la restauración; otro escribía con cuidado una idea en una hoja en blanco; una joven tomaba el micrófono y hablaba con la mezcla de firmeza y pudor con que suele hablar quien comprende que el tema le toca de cerca; el maestro caminaba entre los pupitres, escuchaba, preguntaba, acompañaba. No era una clase cualquiera. Era una experiencia pedagógica construida alrededor de un tema que una democracia necesita aprender mejor: justicia restaurativa y resolución pacífica de conflictos. La agenda de la jornada lo confirmaba con claridad: lectura común del artículo 56 de la Constitución, reflexión a partir de la película Las dos caras de la justicia y una dinámica grupal titulada Círculo de Restauración.
Me interesa detenerme en esa arquitectura porque allí había mucho más que una buena metodología. Había una tesis de Estado. Durante demasiado tiempo, nuestras sociedades han entendido la justicia casi exclusivamente como castigo. Pensamos en ella cuando el daño ya ocurrió, cuando el conflicto estalló, cuando la herida ya dejó huella y cuando la sanción parece la única respuesta moralmente aceptable. Pero la justicia restaurativa introduce una exigencia más compleja, y por eso mismo más humana. No pregunta solo quién tuvo la culpa. Pregunta también qué se rompió, a quién se hirió, qué necesita la víctima, qué responsabilidad debe asumir quien causó el daño, qué tiene que aprender la comunidad y de qué manera se evita que la violencia vuelva a repetirse. Esa mirada no borra la responsabilidad. La ensancha. No debilita la justicia. La completa.
Por eso fue tan importante que la conversación se anclara en la Constitución y, en particular, en el artículo 56, que coloca a niños, niñas y adolescentes bajo una tutela reforzada de la familia, la sociedad y el Estado. Cuando ese mandato se toma en serio, la manera de leer los conflictos cambia por completo. Ya no basta con identificar al que interrumpió la paz o cometió la falta. Hay que preguntarse también qué entorno permitió que el daño creciera, qué señal no fue atendida, qué palabra faltó a tiempo, qué abandono o qué humillación antecedieron al conflicto visible. La protección de las personas menores de edad no puede reducirse a una reacción tardía. Tiene que comenzar mucho antes, en la prevención, en la escucha, en la escuela, en la autoridad que sabe contener sin degradar y en una comunidad que no normaliza la herida.
La elección de Las dos caras de la justicia como detonante audiovisual me pareció especialmente acertada. Algunas películas abren en pocos minutos una discusión que, de otro modo, tardaría demasiado en encontrar su profundidad. Cuando una historia muestra que detrás de un conflicto hay víctimas, silencios, dolor acumulado, responsabilidad y necesidad de reparación, el estudiante deja de ver la justicia como una simple máquina de castigo y empieza a entenderla como una forma de reconstrucción moral. Y esa comprensión es particularmente valiosa en la adolescencia, cuando el conflicto suele vivirse con intensidad, pero todavía se están formando las herramientas para tramitarlo sin convertirlo en ruina del otro o de uno mismo.
Lo mejor de la jornada fue que nada quedó en el plano abstracto. Las imágenes muestran una clase viva, no una conferencia. Hay rostros atentos, hay turnos de palabra, hay escritura reflexiva, hay escucha, hay silencio fértil. Y hay algo todavía más importante: una autoridad pedagógica ejercida con cercanía. El maestro no aparece allí como un juez lejano que dicta una verdad terminada, sino como alguien que entra al círculo, acompaña el razonamiento y ayuda a que la conversación no se quede en consigna. Eso importa mucho, porque la justicia restaurativa solo puede enseñarse desde una pedagogía que no humille. No puede ser una teoría sobre reparación impartida desde el miedo. Tiene que sentirse también en la manera en que se ejerce la autoridad dentro del aula.
En esa coherencia está una de las mayores fortalezas de esta clase. Se hablaba de restaurar, y al mismo tiempo se modelaba una forma restaurativa de enseñar. Se hablaba de resolución pacífica de conflictos, y al mismo tiempo el salón mostraba una atmósfera donde la palabra tenía valor y el desacuerdo podía pensarse sin violencia. Se hablaba de proteger a adolescentes, y al mismo tiempo se les reconocía como interlocutores capaces de elaborar una reflexión seria sobre daño, responsabilidad y cuidado. Ese es, precisamente, el tipo de educación constitucional que vale: la que no solo transmite artículos, sino que convierte la Constitución en experiencia.
Conviene decirlo con claridad, además, para evitar malentendidos fáciles: justicia restaurativa no significa relativizar el daño, encubrir la falta o reemplazar toda consecuencia por una sentimentalidad ingenua. Significa algo mucho más exigente. Significa entender que una comunidad madura no se limita a castigar después, sino que también intenta reparar lo quebrado, dignificar a la víctima, responsabilizar de verdad a quien causó el daño y reconstruir condiciones para que ese daño no se repita. La restauración no es impunidad elegante. Es responsabilidad con vocación de futuro.
Y ahí es donde esta clase se vuelve una lección de país. Porque una sociedad que solo sabe responder desde la dureza termina empobreciendo su idea de justicia. Pero una sociedad que no sabe reparar termina condenándose a repetir. La República Dominicana necesita ambas cosas en su justa medida: responsabilidad y restauración, norma y humanidad, consecuencia y aprendizaje. Necesita entender que la paz no es un adorno del discurso escolar, sino una competencia cívica que debe enseñarse, practicarse y defenderse. Y necesita, sobre todo, asumir que cuando hablamos de adolescencia no estamos frente a una periferia del Estado, sino frente al lugar mismo donde se está formando el ciudadano que después reclamará, obedecerá, participará, corregirá o reproducirá la cultura pública que hoy le estamos modelando.
Por eso esta clase 32 no fue una sesión más dentro del programa. Fue una afirmación pedagógica y constitucional. Dijo que proteger a las personas menores de edad no es un gesto de compasión ocasional, sino un deber superior. Dijo que el conflicto no debe administrarse únicamente desde la sanción, sino también desde la reparación lúcida. Dijo que escuchar no es debilidad. Dijo que dialogar no equivale a ceder el derecho. Y dijo, sobre todo, que una escuela pública que enseña a restaurar está haciendo mucho más que educar: está formando una cultura democrática menos vengativa, menos indiferente y más capaz de reconocer que la dignidad del otro también sostiene el bien común.
Al salir de aquella jornada pensé que, a veces, un país entero se resume en escenas pequeñas: una mano que pega una nota en un mural, un joven que escribe con cuidado una respuesta, una estudiante que se atreve a tomar el micrófono, un maestro que escucha antes de concluir, un círculo que reemplaza al grito. Tal vez una parte importante de la República que necesitamos empieza exactamente ahí: en enseñarles a nuestros jóvenes que la justicia no vale solo cuando castiga, sino también cuando sabe reparar; no solo cuando señala la culpa, sino también cuando impide que el daño se vuelva costumbre. Y acaso esa sea una de las lecciones más hondas de esta bitácora: que un país se vuelve más civilizado no únicamente cuando aprende a sancionar, sino cuando por fin aprende a restaurar.