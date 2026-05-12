De las cuatro repúblicas y sus hacedores ( y 3)

La guerra patria de 1965 y la recuperación de la independencia. ( GENERADA CON IA )

A partir del año 1947 nuestro país comenzó a trillar el camino de institucionalidad financiera, porque luego de la deuda externa haber sido saldada, fueron promulgadas las leyes 1529 y 1530 que creaban el Banco Central de la República Dominicana y la Superintendencia de Bancos, respectivamente, se vivía un ambiente de relativa estabilidad.

El 30 de mayo de 1961 fue asesinado en la autopista que llevaba a la provincia de San Cristóbal el Generalísimo Rafael Leónidas Trujillo, poniendo fin a un período testigo de grandes adelantos a nivel institucional, pero también marcado por los crímenes y horrores de una dictadura de 31 años.

Con la muerte de Trujillo, nuestro país entró en una crisis de hegemonía e inestabilidad política, aunque hay que destacar el florecimiento de las empresas de capital privado, lo que quedó evidenciado con el establecimiento de nuevos bancos comerciales y asociaciones de ahorros y préstamos, así como el retorno al país de algunas que tiempo atrás habían abandonado el territorio nacional.

Tras un lapso de cuatro años, caracterizados por una fluctuación política, en la que un consejo de Estado, intento de democracia, seguido por un golpe de Estado, gobiernos de facto, y por último una revolución que a los cuatro días se convirtió en guerra patria al ser intervenidos por segunda vez por los norteamericanos en menos de 50 años, y de esta forma 18 años después de recuperarla, perdemos por tercera vez en 121 años nuestra soberanía.

Tras el golpe de Estado que acabó con el primer ensayo de democracia luego de la muerte de Trujillo, el presidente constitucional derrocado, profesor Juan Bosch, fue exiliado, y con él varios militares que tenían una mentalidad progresista, entre esos efectivos del ejército expatriados se encontraba el coronel Rafael Fernández Domínguez, que se convertiría en el ideólogo de un movimiento concebido para volver a la constitucionalidad.

Este pundonoroso militar fue asignado a la embajada dominicana en Chile, donde se encontraba cuando estalló la revolución, desde donde voló hacia Puerto Rico y posteriormente a República Dominicana para integrarse a la lucha constitucionalista. Esta guerra fue vital para que nueve meses después los invasores abandonaran nuestro país, y recuperáramos la soberanía por cuarta ocasión.

Vistos estos hechos es digno reconocer como el hacedor de nuestra cuarta República al coronel Rafael Fernández Domínguez.