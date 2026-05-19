Honestidad, eficiencia y transparencia en la reforma del sistema educativo dominicano

El debate sobre la posible fusión del MINERD y el MESCYT va más allá de una simple reorganización administrativa. ( FUENTE EXTERNA )

El debate sobre una eventual fusión entre el Ministerio de Educación (Minerd) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) ha abierto una discusión mucho más profunda que la simple reorganización de dos instituciones públicas. En realidad, lo que está en juego es la redefinición de la gobernanza del sistema educativo dominicano y la manera en que el Estado pretende articular la educación, la ciencia, la tecnología y el desarrollo nacional durante las próximas décadas.

Por esa razón, uno de los aspectos más importantes del debate debe ser la honestidad con la que se explique a la sociedad lo que realmente se procura. Presentar la iniciativa únicamente como un mecanismo para reducir gastos, eliminar duplicidades o modernizar estructuras administrativas resulta insuficiente y hasta contradictorio con la magnitud de los cambios que podrían producirse.

Lo más transparente sería reconocer que el país está ante la posibilidad de una reforma integral del modelo de gestión educativa. Se trata de revisar cómo se articulan la educación inicial, básica, secundaria, técnico-profesional y superior; cómo se vinculan la investigación científica y la innovación con las necesidades productivas del país; y cómo se organizan los recursos humanos, financieros y tecnológicos destinados a la formación de capital humano.

Hablar con honestidad implica admitir que el sistema educativo dominicano ha operado históricamente con altos niveles de fragmentación institucional.

El debate sobre la fusión, o transformación, no debería limitarse a si el país necesita uno o dos ministerios, sino a determinar cuál modelo de gobernanza educativa puede garantizar mejores resultados, mayor coordinación y una planificación más eficiente del desarrollo.

Una reorganización institucional solo tendría legitimidad si logra mejorar la capacidad del Estado para responder a problemas históricos de calidad educativa, formación docente, investigación científica y pertinencia curricular.

La eficiencia debe entenderse no solo como ahorro económico, sino como capacidad para producir mejores resultados con mayor coordinación y menos dispersión institucional. Un sistema educativo eficiente es aquel que conecta adecuadamente la escuela con la universidad, la formación técnica con el mercado laboral, y la investigación científica con las necesidades estratégicas del país.

También sería honesto reconocer que la transformación educativa no depende exclusivamente de una fusión administrativa. La experiencia internacional demuestra que pueden existir grandes reformas educativas sin modificar estructuras ministeriales, así como fusiones institucionales que no generan cambios significativos en la calidad del sistema. El verdadera cambio requiere revisar currículo, fortalecer la formación docente, modernizar los mecanismos de evaluación, impulsar la innovación pedagógica y construir una cultura de calidad sostenida en el tiempo, entre otros aspectos.

Cualquier intento de reorganización de esta magnitud debe sustentarse en información pública clara, estudios técnicos verificables y amplios mecanismos de consulta social. La sociedad necesita conocer cuáles serían los beneficios concretos de la reforma, cuáles competencias se integrarían, qué instituciones conservarían autonomía y cómo se garantizaría la continuidad de programas esenciales.

La transparencia también exige explicar los posibles riesgos y desafíos del proceso. Toda reforma de esta naturaleza genera preocupaciones legítimas relacionadas con la concentración de poder, el posible debilitamiento de la autonomía universitaria, los conflictos de competencias, las resistencias burocráticas y la incertidumbre laboral dentro de las instituciones involucradas.

Una discusión abierta y transparente fortalecería la confianza social y facilitaría la construcción de consensos intersectoriales. Las universidades, los gremios docentes,como la ADP y Asonadedi, los investigadores, el sector empresarial y la sociedad civil deben participar activamente en la definición del modelo educativo que el país necesita.

Una reforma de esta dimensión no puede sostenerse únicamente desde el poder político o administrativo; requiere legitimidad social y visión compartida de futuro.

En el fondo, el cambio de narrativa desde la simple "fusión de ministerios" hacia la "transformación del sistema educativo" refleja que el Gobierno parece procurar algo más amplio: reorganizar la planificación nacional del capital humano y fortalecer la articulación entre educación, ciencia, tecnología y desarrollo productivo. Esa intención puede ser legítima y necesaria, pero precisamente por su trascendencia demanda mayor claridad conceptual y mayor honestidad política.

El país enfrenta importantes desafíos en comprensión lectora, matemáticas, investigación científica, innovación tecnológica y competitividad internacional.

El debate actual representa una oportunidad histórica para discutir con seriedad qué tipo de educación necesita el país en las próximas décadas y cómo debe organizarse el Estado para garantizarla. Más que defender o rechazar una fusión específica, el verdadero desafío consiste en construir un modelo educativo capaz de responder a las exigencias del siglo XXI con honestidad, eficiencia y transpararencia.