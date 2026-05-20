GoldQuest y el papel del procedimiento administrativo

La reciente decisión presidencial de detener el Proyecto Minero Romero, en San Juan de la Maguana, probablemente continuará siendo discutida desde perspectivas ambientales, económicas y sociales. Sin embargo, el caso también permite observar ciertos cuestionamientos vinculados a la manera en que el Estado conduce sus procedimientos administrativos en proyectos sujetos a alta conflictividad pública.

El debate alrededor de GoldQuest ha tendido naturalmente a concentrarse en posiciones favorables o contrarias a la minería. No obstante, el episodio también plantea preguntas relacionadas con el funcionamiento del procedimiento administrativo en contextos donde confluyen intereses económicos, preocupaciones ambientales y cierta oposición social. La discusión deja entonces de girar únicamente alrededor de si un proyecto debe aprobarse o rechazarse: requiere cuestionar la forma en que el sistema institucional procesa ese tipo de controversias.

Ese aspecto adquiere relevancia porque el propio discurso presidencial reconoció simultáneamente dos circunstancias distintas. Por un lado, se indicó que el proyecto aún permanecía en fase de evaluación ambiental. Por otro, se anunció la detención inmediata de las actividades relacionadas con el proyecto, tomando como fundamento la oposición expresada por distintos sectores de la población.

La combinación de ambos elementos conduce a una reflexión sobre el rol que corresponde desempeñar al procedimiento administrativo dentro de procesos regulatorios de esta naturaleza y sobre la relación entre evaluación técnica, participación ciudadana y decisión pública.

El procedimiento administrativo como espacio de racionalización y legitimación

En el debate público suele hablarse de la evaluación ambiental como si se tratara únicamente de un trámite técnico previo al otorgamiento de permisos administrativos. Sin embargo, en el derecho administrativo ambiental, la evaluación técnica constituye apenas una parte de un procedimiento administrativo que cumple funciones más amplias dentro de la organización del poder público.

El procedimiento administrativo opera, entre otras cosas, como un mecanismo de racionalización de la actividad estatal. El Tribunal Constitucional dominicano ha señalado en reiteradas ocasiones que el procedimiento administrativo funciona como "límite contra la eventual arbitrariedad de la Administración Pública en sus actuaciones" (TC/1186/25), idea que la doctrina administrativista ha vinculado con la función racionalizadora y legitimadora del procedimiento administrativo dentro del Estado democrático.

Su existencia permite estructurar el ejercicio de potestades administrativas mediante reglas, etapas y mecanismos de motivación que reducen el riesgo de que las decisiones públicas dependan exclusivamente de dinámicas coyunturales o de respuestas inmediatas frente a presiones económicas, políticas o sociales.

En proyectos sujetos a sensibilidad ambiental y territorial, esa función adquiere una dimensión particular. La evaluación ambiental busca incorporar estudios técnicos, observaciones comunitarias y consideraciones regulatorias dentro de una estructura formal de toma de decisión. Dentro de esa estructura, el procedimiento no elimina necesariamente el conflicto, pero sí permite canalizarlo institucionalmente.

La dimensión procedimental también guarda relación con la legitimidad de la decisión administrativa. En democracias contemporáneas, la aceptación institucional de determinadas decisiones no depende únicamente de la autoridad formal del órgano que decide, sino de la percepción de integridad del procedimiento mediante el cual esa decisión fue producida.

Desde esa perspectiva, la evaluación ambiental no funciona únicamente como un espacio de recopilación documental o validación técnica. También constituye el mecanismo mediante el cual el Estado transforma información científica, participación ciudadana, criterios regulatorios e interés público en una decisión jurídicamente identificable y susceptible de control.

Participación ciudadana y motivación administrativa

El discurso presidencial sostuvo que la inviabilidad del proyecto respondía al rechazo masivo de la población, haciendo referencia general a la Ley 64-00 y sus reglamentos. Sin embargo, la legislación ambiental dominicana no contiene una disposición expresa según la cual la oposición social produzca automáticamente la inviabilidad jurídica de un proyecto sometido a evaluación ambiental.

Eso no implica desconocer la relevancia de la participación pública dentro del derecho ambiental contemporáneo. Los mecanismos de consulta y observación ciudadana forman parte de la evolución de los procedimientos ambientales y responden a la necesidad de incorporar las preocupaciones de las comunidades potencialmente afectadas por determinadas actividades económicas.

La cuestión surge más bien respecto de la manera en que esa participación se incorpora dentro del procedimiento administrativo y de cómo interactúa con el análisis técnico y regulatorio correspondiente. En la evaluación ambiental la participación pública adquiere sentido cuando forma parte de una estructura institucional de decisión y no cuando opera únicamente como una formalidad procedimental. Bajo esa lógica, corresponde a la autoridad administrativa analizar las observaciones recibidas y explicar posteriormente cómo esos elementos fueron incorporados dentro de la decisión final.

La relevancia de ese enfoque consiste en que permite entender la participación ciudadana como parte del propio procedimiento administrativo y no como un mecanismo externo que sustituya la evaluación técnica, la motivación administrativa o la propia estructura institucional de decisión. Mucho menos como un veto.

El procedimiento existe precisamente para integrar distintos tipos de información y permitir que la decisión pública pueda construirse racionalmente a partir de criterios identificables. Dicho de otro modo, con esos tipos de información que se adquiere y se procesa, "el procedimiento administrativo se orienta a sujetar la actividad administrativa a criterios de racionalidad y objetividad" (Esteve Pardo).

Es ahí donde aparece la dimensión de trazabilidad del acto administrativo. Parte de la función racionalizadora del procedimiento consiste precisamente en que la motivación permita reconstruir cuáles elementos fueron considerados y cómo se llegó finalmente a la conclusión adoptada. Esa exigencia guarda relación tanto con la posibilidad de control jurídico de la actuación administrativa como con la confianza institucional en el funcionamiento del procedimiento.

En el caso GoldQuest, el hecho de que el proyecto permaneciera, según se ha dicho, formalmente en fase de evaluación ambiental al momento del anuncio presidencial genera preguntas sobre el rol concreto que continuaba desempeñando el procedimiento técnico-administrativo dentro del proceso de decisión pública. Parte de la discusión jurídica y regulatoria que ha surgido posteriormente se vincula con esa aparente contradicción.

Procedimiento administrativo y estabilidad regulatoria

La estabilidad de un sistema regulatorio no depende exclusivamente del contenido formal de las normas vigentes. También guarda relación con la capacidad institucional del Estado para sostener procedimientos administrativos suficientemente reconocibles y previsibles, incluso en contextos de alta presión política y social.

En el ámbito del derecho administrativo, la forma en que las decisiones administrativas son producidas, justificadas y articuladas dentro de procedimientos identificables influye directamente sobre la percepción de estabilidad institucional. Cuando las reglas aplicables, los criterios de decisión o el rol efectivo del procedimiento administrativo comienzan a percibirse como inciertos, surgen cuestionamientos sobre previsibilidad y confianza en el funcionamiento del sistema regulatorio.

La Ley 107-13 incorpora principios vinculados a racionalidad administrativa, seguridad jurídica, previsibilidad y debido proceso administrativo. En sectores sujetos a alta sensibilidad pública, esos principios operan como parámetros que orientan el ejercicio de las potestades administrativas y contribuyen a estructurar la relación entre discrecionalidad estatal y control jurídico.

En ese contexto, la discusión no parece limitarse a la rapidez con la que el sistema administrativo responde frente a conflictos públicos particularmente intensos. También involucra la capacidad institucional para sostener procedimientos estables aun cuando la presión política o social sobre la decisión administrativa aumente significativamente.

El reto institucional que deja el caso GoldQuest

La República Dominicana probablemente continuará enfrentando conflictos similares en proyectos relacionados con minería, energía, infraestructura, turismo y ordenamiento territorial. Ese tipo de controversias forma parte del funcionamiento normal de economías sujetas simultáneamente a crecimiento económico, regulación ambiental y conflictividad territorial.

Más allá de la conveniencia o inconveniencia de proyectos específicos, estos escenarios también ponen a prueba la capacidad institucional del sistema administrativo para procesar conflictos complejos mediante procedimientos suficientemente consistentes y estables. En última instancia, la Administración Pública solo se constituye como tal si respeta los procedimientos administrativos previamente establecidos (Esteve Pardo).

En estos casos, la evaluación ambiental existe precisamente para canalizar ese tipo de conflictos dentro de una estructura institucional de decisión. Cuando el procedimiento conserva la capacidad de integrar evaluaciones técnicas, participación pública y una debida motivación administrativa, el sistema administrativo mantiene cierto nivel de estabilidad incluso en escenarios de desacuerdo sustancial sobre el resultado final.

Por el contrario, cuando surgen dudas sobre el rol efectivo que desempeña el procedimiento dentro de la toma de decisión pública, comienzan a aparecer cuestionamientos sobre previsibilidad, trazabilidad y consistencia en el ejercicio de la potestad administrativa. Esos cuestionamientos no afectan únicamente proyectos particulares. También inciden sobre la forma en que el sistema regulatorio procesa controversias sujetas a alta conflictividad pública.

El caso GoldQuest probablemente seguirá produciendo debates. Pero también deja abierta una discusión sobre el papel que corresponde desempeñar al procedimiento administrativo, especialmente en contextos de alta presión política y social, y sobre la capacidad institucional del Estado para sostener estructuras de decisión suficientemente racionales, identificables y jurídicamente controlables aun en escenarios de fuerte conflictividad pública.



