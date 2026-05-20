El Quijote nos honra con su visita

Desde la manchega llanura, viene a visitarnos tan ilustre personaje que ya cabalga en el Valle del Cibao, con su caballo Rocinante flaco y viejo, muy noble pero dispuesto a librar nuevas batallas en pro de la justicia económica y social que por décadas hemos ido construyendo, pero cuya distribución es deficiente no obstante a los esfuerzos de los distintos gobiernos.

La mala distribución del ingreso es un fuerte escollo para desarrollar la demanda inducida que requiere el sector productivo produciendo un círculo vicioso de pobreza material generalizado, si vemos la trampa del salario nominal vs el consumo que debe retroalimentar las empresas privadas y que origina pérdidas para la sociedad en su conjunto

El índice o coeficiente de Gini (Corrado Gini. 1912 estadístico y sociólogo italiano) lo desarrolló como una medida para cuantificar la desigualdad en la distribución del ingreso dentro de una sociedad, mide el grado de concentración de la riqueza de un país y por ende también como la pobreza nos ha mantenido en los últimos años en un estancamiento cuya escala de medición entre 0 y 1, donde 0 representa la igualdad perfecta y 1 la desigualdad máxima en la curva de Lorenz nos da la evaluación de la desigualdad salarial, y la distribución de la riqueza nacional.

Según fuente tomada de Datosmacro.com el citado indicador para Rep. Dominicana arroja lo siguiente 2019 (0.419), 2020 (0.396) 2021 (0.385) 2022 (0.370) 2023 (0.378) 2024 (0.39) y 2025 (0.395). Oscila entre 37% a un 41 % no obstante los grandes esfuerzos por mejorar la calidad de vida de los distintos gobiernos.

Si analizamos los nobeles de la economía otorgado por la Real Academia Sueca referente al tema empezando por los profesores:

Sir Arthur Lewis (1979): Recibió el premio por su "investigación pionera en economía del desarrollo, particularmente sobre el desarrollo económico con énfasis en el problema de la desigualdad."

Amartya Sen (1998): Galardonado por sus "contribuciones a la economía del bienestar". Su trabajo se centra en la pobreza, el hambre, el desarrollo humano y la justicia social, temas fundamentales en la economía del desarrollo.

Michael Kremer (2019) Junto con Abhijit Banerjee y Esther Duflo, recibió el premio por su enfoque experimental para aliviar la pobreza global. Su trabajo ha demostrado la importancia de utilizar experimentos de campo para evaluar la efectividad de las políticas de desarrollo.

Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson (2024): Recibieron el premio por sus estudios sobre cómo se forman las instituciones y cómo estas afectan la prosperidad de las naciones. Su trabajo ha demostrado la importancia de las instituciones políticas y económicas sólidas para el desarrollo.

Todos ellos se enfocaron en la teoría económica de cómo mejorar el desarrollo y salir de las desigualdades que se acumulan durante los procesos históricos.

¿Cómo se explica que un país cuyo crecimiento económico vertiginoso se ha multiplicado su PIB a precios corrientes desde 2010 de 44,600 dólares a 129,750 dólares en 2025, (fuente: MEPyD) o sea más de 2 veces y media y los déficits fiscales permanecen entre un 2 a un 3.5% del presupuesto nacional. Es notorio la falta de una reforma fiscal progresiva equilibrada.

¨República Dominicana se considera como un país de renta media en virtud de tener un PIB por habitante de US$11.919 en 2025, ocupando el lugar número 78 de 196 países del mundo medidos, esto es como resultado del crecimiento del PIB durante 15 años de forma continua desde 2005 hasta el 2020¨párrafo citado artículo Acento por Juan E Taveras Vargas d/f 1/10/23. Los promedios se afectan por valores extremos y ocultan seriamente los niveles de desigualdad imperante

El PPA Poder de Paridad Adquisitiva según la teoría económica nos lleva a comparar nuestra moneda el peso con respecto a su equivalente en dólares que generamos con los ingresos respecto a la canasta familiar de bienes y servicios en diferentes países. Ni que hablar al respecto

Todavía el desafío reside en reducir la brecha de las desigualdades estructurales en el campo económico ni que decir en lo social. Según declaraciones de Ana María Díaz de la PNUD en el país. brechas de desigualdad territorial persisten, por lo que es preciso "reimaginar" nuevas estrategias de erradicación de la pobreza desde una perspectiva multidimensional y no solo en cuanto a ingresos EFE Oct 17 2024 Diario Libre.

A través de las diferentes administraciones vemos los anuncios recurrentes de los logros alcanzados, por una parte, y la sensación de que todo no es como se dice según el ciudadano de a pie crea una estela de dudas que se repite entre estratos del tejido social y cuyo desgaste produce inconformidades y deseos de cambio en la dirección de la economía.

Uno se pregunta ¿qué pasa que no llega la bonanza a los bolsillos de los sectores más empobrecidos? ¿qué hacer para compatibilizar las percepciones del ciudadano con la realidad del crecimiento sostenido por más de una década y media de la economía dominicana?