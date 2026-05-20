Voto por mí; la trampa del conflicto de interés en las sociedades

En las empresas, como en cualquier juego, hay reglas básicas de juego limpio. Una de las más importantes es que quien toma decisiones por todos no debería, al mismo tiempo, estar del otro lado de la mesa cobrando un beneficio personal. Cuando eso pasa, hablamos de "conflicto de interés". No es un tecnicismo de abogados: es la situación en la que ya no sabemos si la decisión se toma por el bien de la empresa o por el bien del que la decide.

¿Qué es un conflicto de interés, en lenguaje llano?

Piense en ejemplos muy cotidianos:

· Un administrador propone contratar una asesoría... y la firma que cobra es suya.

· Un socio con mucho poder impulsa que la compañía alquile un local... que pertenece a su familia.

· La empresa presta dinero o da una garantía a otra sociedad del mismo grupo, donde ese administrador también participa.

En todos estos casos, la persona dice que decide por el bien de la sociedad, pero al mismo tiempo tiene un negocio propio en juego. El problema no es que gane dinero, sino que lo haga usando su posición dentro de la empresa para inclinar la balanza a su favor.

Por qué no es solo "un lío entre socios"

A veces se oye: "Si los socios se dejan, allá ellos". Pero los conflictos de interés afectan a mucha más gente.

· Los demás socios tienen derecho a confiar en que las decisiones se toman pensando en la empresa, no en negocios escondidos.

· Bancos, proveedores y clientes parten de la idea de que la compañía está manejada con un mínimo de seriedad.

· El sistema jurídico necesita que las sociedades no se conviertan en cajas chicas privadas, porque ahí están los ahorros de familias, puestos de trabajo y contratos importantes.

Bancos, proveedores y clientes parten de la idea de que la compañía está manejada con un mínimo de seriedad.

Cuando un administrador vota en algo donde gana él mismo y no lo dice, no solo se ve mal: rompe la confianza de los demás y choca con principios de honestidad, transparencia y buena administración que también son valores constitucionales.

Qué exige el derecho societario

Las leyes de sociedades parten de una idea sencilla: el administrador no administra para sí mismo, sino para la empresa. Eso se traduce en dos grandes deberes:

· Lealtad: actuar en el mejor interés de la sociedad y no apropiarse de oportunidades o información para beneficio personal.

· Diligencia: comportarse como un profesional prudente y cuidadoso.

Cuando aparece un conflicto de interés, estos deberes se ponen a prueba. Por eso, la buena práctica jurídica pide al menos tres cosas:

· Revelar el conflicto: que el administrador o socio diga claramente cuál es su interés personal en la operación.

· Abstenerse de votar: que no participe en la decisión cuando se beneficia directamente.

· Condiciones de mercado: que el negocio se haga en términos similares a los que se pactarían con un tercero independiente (precio, plazos, garantías).

Si esto no se respeta, el acuerdo puede ser impugnado y el administrador puede tener que responder con su patrimonio por el daño causado. En situaciones extremas, si hay engaño o vaciamiento de activos, incluso se puede llegar a responsabilidad penal.

A quién protegen estas reglas

Estas reglas no existen para "molestar" a los administradores, sino para proteger a tres grupos:

· La empresa misma

· Los demás socios, sobre todo los minoritarios

· Los terceros: bancos, proveedores, Estado

Una sociedad que firma contratos en conflicto de interés corre el riesgo de pagar de más, asumir deudas inútiles o perder bienes sin contrapartida real. Obligar a revelar el conflicto, a que el interesado se aparte y a negociar a precios de mercado es una forma de blindar el patrimonio social frente a negocios malos disfrazados de decisiones legítimas. Y si algo se hizo mal, la posibilidad de anular el acuerdo y exigir daños permite corregir, al menos en parte, el daño.

El socio que no controla la empresa confía en que las decisiones se toman por el interés social, no para favorecer al grupo de control. Las reglas sobre conflicto de interés son un cinturón de seguridad: dan base para pedir información, para impugnar acuerdos y para exigir responsabilidad cuando se descubre que alguien se ha votado a sí mismo o ha favorecido a los suyos desde el poder interno.

Un banco que presta o un proveedor que firma un contrato grande miran la solvencia y seriedad de la sociedad. Si la administración se dedica a otorgar autopréstamos, garantías sin sentido o negocios inflados con empresas relacionadas, el patrimonio social se debilita, y con él, la posición de los acreedores. Cuando un juez tumba decisiones tomadas en conflicto de interés o condena a los administradores a reponer lo sustraído, también está protegiendo a esos terceros y al clima general de negocios.

En resumen, estas reglas existen para que la empresa no se convierta en la "caja personal" de nadie, para que el minoritario no sea un invitado de piedra, y para que quienes tratan con la sociedad no descubran demasiado tarde que se fiaron de un cascarón vacío.

El toque constitucional

Aunque el conflicto de interés se regula en la ley societaria, conecta directamente con la Constitución:

· Protege la propiedad: la inversión de los socios no debería perder valor por maniobras oscuras de quienes mandan.

· Refuerza la igualdad: todos los socios tienen derecho a que las reglas sean las mismas, sin trucos a favor de quien controla la administración.

· Apunta a la buena administración y la confianza legítima: socios y terceros confían en que la empresa se gestiona con un mínimo de decencia y que nadie aprovechará su cargo para jugar con cartas marcadas.

Protege la propiedad: la inversión de los socios no debería perder valor por maniobras oscuras de quienes mandan.

Refuerza la igualdad: todos los socios tienen derecho a que las reglas sean las mismas, sin trucos a favor de quien controla la administración.

Apunta a la buena administración y la confianza legítima: socios y terceros confían en que la empresa se gestiona con un mínimo de decencia y que nadie aprovechará su cargo para jugar con cartas marcadas.

Qué pueden hacer las empresas y los socios

Para evitar problemas, las empresas pueden:

Incluir en estatutos y reglamentos reglas claras sobre conflictos de interés (declaración obligatoria y abstención en el voto).

Documentar bien las operaciones con partes relacionadas y, cuando sea relevante, buscar opiniones o valoraciones independientes.

Crear una cultura interna donde sea normal preguntar "¿alguien aquí está de los dos lados del mostrador?".

Del lado del socio minoritario, el mensaje es claro: si nota que quienes deciden también son los beneficiarios directos de lo que deciden, no debe resignarse. Es el momento de pedir información, dejar constancia en actas y, si hace falta, llevar el caso ante los tribunales.

En definitiva, hablar de conflicto de interés es hablar de algo muy concreto: que quien tiene el volante no aproveche el viaje para llenarse solo su tanque. El derecho societario y los principios constitucionales intentan asegurar precisamente eso: que la empresa funcione, que se generen beneficios, pero sin que nadie haga trampas desde adentro.